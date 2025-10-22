Найдено 4 экскурсии в категории « Выездные » в Окинаве на русском языке, цены от $125. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 9 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Историческая экскурсия по дворцу Сюри Познакомьтесь с историей и культурой Окинавы на индивидуальной экскурсии. Узнайте о дворцовом комплексе Сюри и его значении для Рюкю $219 за всё до 4 чел. На машине 7 часов 12 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Окинава: 5 звезд острова Откройте для себя уникальную Окинаву: от живописных пейзажей до гастрономических изысков и вечерних огней $700 за всё до 5 чел. На машине 7 часов 1 отзыв Мини-группа до 8 чел. Окинавский океанариум и божественный Кори Услышать о происхождении архипелага и рассмотреть морских обитателей через стекло Начало: И окончание в отеле $125 за человека На машине 7 часов 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония? Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день $620 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Окинавы Последние отзывы на экскурсии V Vika Окинавский океанариум и божественный Кори Благодаря нашему гиду Анастасии экскурсия получилась замечательной. Дорога до океанариума заняла 2 часа. Но время пролетело незаметно благодаря рассказам Анастасии. Интересная территория, красивое место. Видели китовую акулу, много разных скатов и черепах. Божественный Кори -очень красив, успели искупаться!!

Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «Выездные»

Экскурсии по окрестностям Окинавы и местам Японии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии