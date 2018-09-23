Окинава. Сюри. Рюкю

История маленького островного королевства, старинный уклад его жизни и отличия от традиций Японии
Темой прогулки будет история, культура и уклад жизни в японских «тропиках». Рюкю — маленькое островное королевство. Сюри — вечное сокровище Окинавы.
4.8
5 отзывов
Окинава. Сюри. Рюкю
Окинава. Сюри. Рюкю
Окинава. Сюри. Рюкю
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Программа

Основная часть маршрута — дворцовый комплекс Сюри. Многочисленные ворота, длинные замковые стены, каменная конструкция часов и настоящий родник у стен замка, все эти объекты имеют свои предназначения. Прогуливаясь по территории парка самостоятельно, не многие заостряют на них внимание, но узнав об их функциональности, вы легко представите себе старинный уклад и порядки островной жизни, сможете провести параллели и заметить отличия с культурными традициями Японии.

Замок Сюри — был единственным полностью восстановленным замком на острове. До сих пор он остается одним из объектов культуры Рюкю, отнесённым к памятникам всемирного наследия ЮНЕСКО. Его посещение требует входной платы и вашего желания. Так сложилось, что в результате пожара в октябре 2019 года сгорели три замковых сооружения, и теперь на Окинаве практически не сохранилось подлинных предметов истории как времён Королевства, так и послевоенного периода, когда вся жизнь на Окинаве протекала под под пристальным вниманием и контролем государственной администрации Соединенных Штатов. Во дворе дворцового комплекса развёрнута экскурсионная площадка, где можно наблюдать за восстановительными работами, ряд из которых осуществляется вручную. Вы увидите уникальный процесс реконструкции, сможете запечатлеть некоторые детали, которые станут не доступны взглядам после завершения работ.

В зависимости от погодных условий возможна прогулка и осмотр крепостных и храмовых строений с внешней стороны. Религия и власть — безусловно интересная и драматическая тема любой страны. Возле ворот буддийского храма, постепенно восстанавливающегося уже седьмой десяток лет, мы поговорим именно о монахах и влиянии их учений на формирование характера и дисциплины не одного поколения рюкюсцев. Совершив променад по прогулочной тропе вдоль императорского пруда, мы направимся чуть в сторону от основной достопримечательности Сюри и попадем к стенам настоящего мавзолея. И так как культ почитания предков на Окинаве и по сей день является одной из самых важных составляющих религиозной стороны жизни, мы разовьем эту тему именно здесь, раскрывая некоторые дворцовые интриги и оценивая архитектурные композиции постройки.

Организационные детали

Для посещения Замка и мавзолейной площади потребуется дополнительная входная плата. Замок Сюри — 820 йен, Мавзолей — 300 йен.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
2
1
Виталий
23 сен 2018
Прекрасно провели время. Спокойно, неспешно, но без остановок. Анастасия любит и знает свой)) остров. Узнали такие места и подробности, которые самостоятельно наврядли бы нашли. Рекомендуем.
В
8 ноя 2017
Посетили экскурсию в замок Сюри на Окинаве. Очень познавательной и интересно, гид встретил у входа и далее был интересный рассказ с погружением в прошлое! После экскурсии гид довез нас до ближайшей станции монорельса! За что отдельное мерси!
Б
3 ноя 2017
Vse otlichno
Копылов
9 апр 2017
Оч. хорошая и познавательная экскурсия
Е
26 окт 2016
Все было на уровне. Анастасия очень приветливый и доброжелательный человек. Нам все понравилось! Куча благодарностей Анастасии за профессионализм и внимание.

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