Описание экскурсии

Программа

Основная часть маршрута — дворцовый комплекс Сюри. Многочисленные ворота, длинные замковые стены, каменная конструкция часов и настоящий родник у стен замка, все эти объекты имеют свои предназначения. Прогуливаясь по территории парка самостоятельно, не многие заостряют на них внимание, но узнав об их функциональности, вы легко представите себе старинный уклад и порядки островной жизни, сможете провести параллели и заметить отличия с культурными традициями Японии.

Замок Сюри — был единственным полностью восстановленным замком на острове. До сих пор он остается одним из объектов культуры Рюкю, отнесённым к памятникам всемирного наследия ЮНЕСКО. Его посещение требует входной платы и вашего желания. Так сложилось, что в результате пожара в октябре 2019 года сгорели три замковых сооружения, и теперь на Окинаве практически не сохранилось подлинных предметов истории как времён Королевства, так и послевоенного периода, когда вся жизнь на Окинаве протекала под под пристальным вниманием и контролем государственной администрации Соединенных Штатов. Во дворе дворцового комплекса развёрнута экскурсионная площадка, где можно наблюдать за восстановительными работами, ряд из которых осуществляется вручную. Вы увидите уникальный процесс реконструкции, сможете запечатлеть некоторые детали, которые станут не доступны взглядам после завершения работ.

В зависимости от погодных условий возможна прогулка и осмотр крепостных и храмовых строений с внешней стороны. Религия и власть — безусловно интересная и драматическая тема любой страны. Возле ворот буддийского храма, постепенно восстанавливающегося уже седьмой десяток лет, мы поговорим именно о монахах и влиянии их учений на формирование характера и дисциплины не одного поколения рюкюсцев. Совершив променад по прогулочной тропе вдоль императорского пруда, мы направимся чуть в сторону от основной достопримечательности Сюри и попадем к стенам настоящего мавзолея. И так как культ почитания предков на Окинаве и по сей день является одной из самых важных составляющих религиозной стороны жизни, мы разовьем эту тему именно здесь, раскрывая некоторые дворцовые интриги и оценивая архитектурные композиции постройки.

Организационные детали

Для посещения Замка и мавзолейной площади потребуется дополнительная входная плата. Замок Сюри — 820 йен, Мавзолей — 300 йен.