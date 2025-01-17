8 часов
Индивидуальная
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Окинава: 5 звезд острова
Познакомиться с традиционной и современной культурой острова
Завтра в 08:00
1 фев в 08:30
$650 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Получить объёмное представление об истории, культуре и природе самобытного острова
Завтра в 10:00
1 фев в 10:00
$620 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
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Однажды на Окинаве: автопешеходная прогулка по Нахе
Расширить представление о Японии и познакомиться с бытом и культурой острова долгожителей
Начало: У городского круизного терминала в Нахе
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
от $700 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 января 2025Экскурсия была отличная. Анастасия хороший рассказчик,обладающий большим объемом информации. Плюс ко всему, очень приятная в общении. Однозначно рекомендую.
- ААнтонина15 января 2025Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Виктория настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа. Конечно за одну экскурсию все не посмотреть. Но и того что мы увидели, было достаточно много, ноги гудели
- ААлександр7 декабря 2024Понравилось 👍
- ЕЕкатерина3 октября 2024Благодарю Анстасию за змечательный день проведенный вместе. После большого трипа по Японии мне хотелось природы и атмосферы Окинавы. Анастасия соединила
- ААнна9 августа 2024Спасибо за работу с нашей семьей. Анастасия прекрасный семейный гид. Эластично, комфортно, познавательно.
- ZZemfira23 марта 2024День на Окинаве с Анастасиеи - один из лучших, путешествуя по Японии. Как и было обешано, мы увидели другую Японию, не менее интересная, особенно с таким гидом, как Анастасия. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «На машине»
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