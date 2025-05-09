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Улица Кокусай – экскурсии в Окинаве

Найдено 3 экскурсии в категории «Улица Кокусай» в Окинаве на русском языке, цены от $114, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Наха. Короткое свидание с Окинавой
4 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Наха. Короткое свидание с Окинавой
Погрузитесь в атмосферу Окинавы: замок Сюри, ворота Сонохян и ремёсла Рюкю. Узнайте, чем отличается Окинава от других регионов Японии
Начало: В центре города, у станции «Асахибаси»
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:30
23 июл в 09:00
1 авг в 09:00
$115 за человека
Однажды на Окинаве: автопешеходная прогулка по Нахе
На машине
6.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Однажды на Окинаве: прогулка по Нахе
Индивидуальная экскурсия по Нахе: откройте для себя культуру Окинавы, посетите замок Сюри и рынок Макиси. Уникальная возможность для круизных туристов
Начало: У городского круизного терминала в Нахе
23 июл в 08:00
29 июл в 08:00
от $700 за всё до 8 чел.
Маршрут-энциклопедия окинавской жизни
Пешая
6 часов
-
35%
Мини-группа
до 4 чел.
Маршрут-энциклопедия окинавской жизни
Гулять по Нахе - любоваться и получать эмоции
Начало: У городского пляжа
Расписание: в понедельник и вторник в 09:00 и 11:00
21 июл в 09:00
22 июл в 09:00
$114$175 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    9 мая 2025
    Однажды на Окинаве: автопешеходная прогулка по Нахе
    Поездка по Окинаве с Анастасией стала настоящим погружением — не только в историю, но и в атмосферу острова. Мемориальный парк
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    мира — место тишины и памяти, которое надолго остаётся внутри. Погода располагала к неторопливому диалогу — с Анастасией, с собой, с прошлым. Храм с выставкой художника из Хоккайдо оказался неожиданным открытием, а музей битвы за Окинаву — настолько сильным, что ему бы стоило посвятить весь день. Завершили день во дворце Рюкю, откуда весь город раскрылся, как на ладони. Анастасия — не просто гид. Она бережно и глубоко делится страной, которую знает и любит. Спасибо за искреннюю встречу в особенный день.

    Поездка по Окинаве с Анастасией стала настоящим погружением — не только в историю, но и вПоездка по Окинаве с Анастасией стала настоящим погружением — не только в историю, но и вПоездка по Окинаве с Анастасией стала настоящим погружением — не только в историю, но и вПоездка по Окинаве с Анастасией стала настоящим погружением — не только в историю, но и вПоездка по Окинаве с Анастасией стала настоящим погружением — не только в историю, но и вПоездка по Окинаве с Анастасией стала настоящим погружением — не только в историю, но и вПоездка по Окинаве с Анастасией стала настоящим погружением — не только в историю, но и вПоездка по Окинаве с Анастасией стала настоящим погружением — не только в историю, но и в
  • Б
    Белла
    5 мая 2025
    Однажды на Окинаве: автопешеходная прогулка по Нахе
    Это был великолепный день, даже не смотря на погоду! Анастасия очень приятный человек, который грамотно, интересно и доступно преподнесла историю
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    острова и в целом жизнь местного населения. За 5 часов мы на очень комфортном авто побывали во многих уголках о. Окинавы! Мы проехали несколько городов, побывали на местном колоритном рынке, прогулялись по замку Сюри и увидели много еще интересного. Спасибо БОЛЬШОЕ АНАСТАСИИ,ЗА ПРОВЕДЕННУЮ ЭКСКУРСИЮ! Нам еще раз захотелось приехать на этот остров благодаря Анастасии!

Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «Улица Кокусай»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Наха. Короткое свидание с Окинавой
  2. Однажды на Окинаве: автопешеходная прогулка по Нахе
  3. Маршрут-энциклопедия окинавской жизни
Сколько стоит экскурсия по Окинаве в июле 2025
Сейчас в Окинаве в категории "Улица Кокусай" можно забронировать 3 экскурсии от 114 до 700 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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