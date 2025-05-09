Мини-группа
до 10 чел.
Наха. Короткое свидание с Окинавой
Погрузитесь в атмосферу Окинавы: замок Сюри, ворота Сонохян и ремёсла Рюкю. Узнайте, чем отличается Окинава от других регионов Японии
Начало: В центре города, у станции «Асахибаси»
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:30
23 июл в 09:00
1 авг в 09:00
$115 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Однажды на Окинаве: прогулка по Нахе
Индивидуальная экскурсия по Нахе: откройте для себя культуру Окинавы, посетите замок Сюри и рынок Макиси. Уникальная возможность для круизных туристов
Начало: У городского круизного терминала в Нахе
23 июл в 08:00
29 июл в 08:00
от $700 за всё до 8 чел.
-
35%
Мини-группа
до 4 чел.
Маршрут-энциклопедия окинавской жизни
Гулять по Нахе - любоваться и получать эмоции
Начало: У городского пляжа
Расписание: в понедельник и вторник в 09:00 и 11:00
21 июл в 09:00
22 июл в 09:00
$114
$175 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина9 мая 2025Поездка по Окинаве с Анастасией стала настоящим погружением — не только в историю, но и в атмосферу острова. Мемориальный парк
- ББелла5 мая 2025Это был великолепный день, даже не смотря на погоду! Анастасия очень приятный человек, который грамотно, интересно и доступно преподнесла историю
Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «Улица Кокусай»
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