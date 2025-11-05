Окинава - это не только красивые пляжи, но и уникальная культура, которую можно открыть через посещение исторических мест.
В ходе экскурсии гости узнают о государстве Рюкю, посетят королевский замковый комплекс Сюри
7 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Посещение замка Сюри
- 🛍 Прогулка по улице Кокусай
- 🐟 Визит на рынок Макиси
- 🌿 Исследование сада Сикинаэн
- 🚗 Комфортное передвижение на авто
- 📜 Узнать о культуре Рюкю
- ⏰ Гибкое расписание для круизеров
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - март и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, без изнуряющей жары и дождей, что позволяет насладиться прогулками по Нахе. В апреле, мае и октябре также можно провести время с удовольствием, хотя может быть немного больше туристов. В остальное время года посещение возможно, но следует учитывать возможные дожди летом и более прохладную погоду зимой.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Королевский замковый комплекс Сюри
- Ворота Сонохян
- Тамаудун
- Сад Сикинаэн
- Улица Кокусай
- Рынок Макиси
Описание экскурсии
- Королевский замковый комплекс Сюри — вы узнаете об эпохе уже не существующего государства Рюкю и пике его процветания
- Ворота Сонохян — поговорим про понятие «утаки» и при местные ритуалы
- Тамаудун — императорский мавзолей
- Сад Сикинаэн —побываем в императорском загородном саду
- Улица Кокусай — прогуляемся по торговой улице Нахи
- Рынок Макиси — окажемся в гастрономическом центре. Здесь невероятное количество необычных видов рыб и моллюсков!
На прогулке мы обсудим:
- японские острова и регионы, сравнивая их размеры и ценности
- почему у японцев нет дач, а кто всё-таки имеет загородный домик у моря
- пищевую культуру Японии: насколько важно есть рыбу сырой
Кому подойдёт экскурсия
- Всем, кто на Окинаве на один день
- Круизным путешественникам — мы подстроим продолжительность экскурсии под время стоянки лайнера
- Тем, кто оказался на Окинаве в рамках трансфера
Организационные детали
- Экскурсия проходит на машине Toyota, Nissan или Hino
- Указана максимальная продолжительность экскурсии. Если вам необходимо закончить раньше, это не повлияет на её содержательность
- В стоимость не входят расходы на питание
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У городского круизного терминала в Нахе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Окинаве
Провела экскурсии для 380 туристов
С 2015 года занимаюсь организацией и планированием туристических маршрутов по Японии. Постоянно исследую культуру и традиции страны. Участвую в составлении экскурсионных планов для японских туристов. Искренне ценю каждого русскоговорящего гостя. С нетерпением жду встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марика
5 ноя 2025
Благодарю гида Анастасию за проведенный день с моими туристами. Туристы остались довольны!
И
Ирина
9 мая 2025
Поездка по Окинаве с Анастасией стала настоящим погружением — не только в историю, но и в атмосферу острова. Мемориальный парк мира — место тишины и памяти, которое надолго остаётся внутри.
Б
Белла
5 мая 2025
Это был великолепный день, даже не смотря на погоду! Анастасия очень приятный человек, который грамотно, интересно и доступно преподнесла историю острова и в целом жизнь местного населения. За 5 часов
Входит в следующие категории Окинавы
