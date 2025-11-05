Окинава - это не только красивые пляжи, но и уникальная культура, которую можно открыть через посещение исторических мест.В ходе экскурсии гости узнают о государстве Рюкю, посетят королевский замковый комплекс Сюри

и заглянут на оживлённые улицы Нахи. Погружение в местные традиции и гастрономические изыски рынка Макиси станет незабываемым опытом. Подходит для тех, кто хочет за короткое время получить максимум впечатлений от Окинавы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - март и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, без изнуряющей жары и дождей, что позволяет насладиться прогулками по Нахе. В апреле, мае и октябре также можно провести время с удовольствием, хотя может быть немного больше туристов. В остальное время года посещение возможно, но следует учитывать возможные дожди летом и более прохладную погоду зимой.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.