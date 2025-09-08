Фудзи - символ вечности: история, культура, природа
Путешествие к Фудзи откроет вам тайны древних пещер, таинственного леса и живописных озёр. Почувствуйте дух Японии без спешки и суеты
Путешествие к подножию Фудзи - это возможность окунуться в историю и культуру Японии. Величественная гора, почитаемая как живое существо, вдохновляет на поиски смысла.
Экскурсия включает посещение ледовых пещер Нарусава и Фугаку читать дальше
Винд Кейв, прогулку по загадочному лесу Аокигахара, знакомство с традиционной деревней Минка и отдых у озёр Сайко и Кавагучико. Это идеальный способ насладиться природой и культурой Японии, не торопясь и вглядываясь в детали
5
1 отзыв
5 причин купить эту экскурсию
🗻 Величественная Фудзи - символ Японии
🌳 Таинственный лес Аокигахара
🏞 Ледовые пещеры и их история
🏡 Аутентичная деревня Минка
🚤 Прогулка у озёр Сайко и Кавагучико
Что можно увидеть
Ледовые пещеры Нарусава
Фугаку Винд Кейв
Лес Аокигахара
Деревня Минка
Озеро Сайко
Озеро Кавагучико
Описание экскурсии
Ледовые пещеры Нарусава и Фугаку Винд Кейв
Вы начнёте день в подземных залах, где лёд сохраняется круглый год. Здесь легко представить, как рождалась гора — лава, застывшая века назад, образовала эти фантастические формы.
Лес Аокигахара
Прогулка по «Морю деревьев» — лесу, выросшему на лавовом поле. Ветви деревьев тянутся в тишину, мох скрывает камни, корни вырастают прямо из застывшей породы.
Деревня Минка
Аутентичная деревня, где можно увидеть, как жили японцы в прошлом: деревянные дома, соломенные крыши, печи и утварь.
Озеро Сайко
Тихая стоянка у воды — время отдохнуть, перекусить и полюбоваться отражением Фудзи в зеркале озера. При желании можно взять лодку и выйти на воду.
Озеро Кавагучико
Финальный аккорд — известное озеро с лучшими видами на гору. Здесь можно завершить день на смотровой площадке или в уютном кафе, наблюдая, как Фудзи окрашивается вечерними красками.
Примерный тайминг поездки
8:00 — встреча 11:00 — ледовые пещеры Нарусава и Фугаку Винд Кейв 10:30 — прогулка по лесу Аокигахара 12:00 — поездка в деревню Минка, осмотр традиционной архитектуры 13:00 — переезд к озеру Сайко, прогулка и отдых 13:30 — обед и свободное время в деревне 14:30 — озеро Кавагучико: смотровые площадки, кафе, вечерние виды на Фудзи 16:00 — завершение экскурсии и возвращение
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, есть детские кресла
Дополнительные расходы – питание, сувениры (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 65 туристов
Здравствуйте! Я живу в Японии уже 16 лет. И очень люблю эту страну! Буду рада познакомить вас с традициями и обычаями японцев.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Анна
8 сен 2025
Огромная благодарность нашему гиду Жене за экскурсию. Она внимательно отнеслась ко всем нашим пожеланиям по маршруту, рассказала много интересного, и не только про достопримечательности, которые мы увидели, но и про читать дальше
свою жизнь в Япония - и это было настоящее инсайдерское погружение. А еще Женя познакомила нас с интересными людьми и открыла такие секретики на маршруте, которые мы самостоятельно бы не заметили. Открытая, с чувством юмора, готовая помочь и поделиться всем, что знает, душевная и внимательная -- Женя отличный гид, рассказчик и проводник по Японии.