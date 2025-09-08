Мои заказы

Фудзи - символ вечности: история, культура, природа

Путешествие к Фудзи откроет вам тайны древних пещер, таинственного леса и живописных озёр. Почувствуйте дух Японии без спешки и суеты
Путешествие к подножию Фудзи - это возможность окунуться в историю и культуру Японии. Величественная гора, почитаемая как живое существо, вдохновляет на поиски смысла.

Экскурсия включает посещение ледовых пещер Нарусава и Фугаку
Винд Кейв, прогулку по загадочному лесу Аокигахара, знакомство с традиционной деревней Минка и отдых у озёр Сайко и Кавагучико. Это идеальный способ насладиться природой и культурой Японии, не торопясь и вглядываясь в детали

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗻 Величественная Фудзи - символ Японии
  • 🌳 Таинственный лес Аокигахара
  • 🏞 Ледовые пещеры и их история
  • 🏡 Аутентичная деревня Минка
  • 🚤 Прогулка у озёр Сайко и Кавагучико
Что можно увидеть

  • Ледовые пещеры Нарусава
  • Фугаку Винд Кейв
  • Лес Аокигахара
  • Деревня Минка
  • Озеро Сайко
  • Озеро Кавагучико

Описание экскурсии

Ледовые пещеры Нарусава и Фугаку Винд Кейв

Вы начнёте день в подземных залах, где лёд сохраняется круглый год. Здесь легко представить, как рождалась гора — лава, застывшая века назад, образовала эти фантастические формы.

Лес Аокигахара

Прогулка по «Морю деревьев» — лесу, выросшему на лавовом поле. Ветви деревьев тянутся в тишину, мох скрывает камни, корни вырастают прямо из застывшей породы.

Деревня Минка

Аутентичная деревня, где можно увидеть, как жили японцы в прошлом: деревянные дома, соломенные крыши, печи и утварь.

Озеро Сайко

Тихая стоянка у воды — время отдохнуть, перекусить и полюбоваться отражением Фудзи в зеркале озера. При желании можно взять лодку и выйти на воду.

Озеро Кавагучико

Финальный аккорд — известное озеро с лучшими видами на гору. Здесь можно завершить день на смотровой площадке или в уютном кафе, наблюдая, как Фудзи окрашивается вечерними красками.

Примерный тайминг поездки

8:00 — встреча
11:00 — ледовые пещеры Нарусава и Фугаку Винд Кейв
10:30 — прогулка по лесу Аокигахара
12:00 — поездка в деревню Минка, осмотр традиционной архитектуры
13:00 — переезд к озеру Сайко, прогулка и отдых
13:30 — обед и свободное время в деревне
14:30 — озеро Кавагучико: смотровые площадки, кафе, вечерние виды на Фудзи
16:00 — завершение экскурсии и возвращение

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, есть детские кресла
  • Дополнительные расходы – питание, сувениры (по желанию)

Евгения
Евгения — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 65 туристов
Здравствуйте! Я живу в Японии уже 16 лет. И очень люблю эту страну! Буду рада познакомить вас с традициями и обычаями японцев.

