Токио глазами студента двух культур

Посетите Сибую, Харадзюку и Синдзюку с уникальной перспективой студента, жившего в Японии и России. Узнайте о жизни молодёжи и культурных различиях
Экскурсия «Токио глазами студента двух культур» предлагает уникальную возможность посетить знаменитые районы Сибуя, Харадзюку и Синдзюку.

Путешественники узнают о культурных различиях между Японией и Россией, увидят оживлённый перекрёсток и статую Хатико,
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а также прогуляются по улицам, где смешались различные поп-культуры. В программе посещение кафе с мини-пигами и святилища в лесу. Гид, проживший в обеих странах, поделится личным опытом и даст советы по интересным местам Токио. Это идеальный выбор для тех, кто хочет провести время активно и весело

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌏 Уникальный взгляд на Токио
  • 🏙️ Посещение известных районов
  • 🎎 Понимание культурных различий
  • 👨‍🎓 Истории из жизни студента
  • 🐷 Кафе с мини-пигами
  • 🌆 Потрясающий вид на город
Токио глазами студента двух культур
Токио глазами студента двух культур
Токио глазами студента двух культур
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Что можно увидеть

  • Сибуя
  • Харадзюку
  • Синдзюку
  • Перекрёсток Сибуя
  • Статуя Хатико

Описание экскурсии

Сибуя — один из популярнейших районов. Здесь находится самый оживлённый в мире перекрёсток — каждый день его переходит полмиллиона человек! — и бронзовая статуя Хатико. Тут же есть рестораны, где клиентов обслуживают современные роботы, — заглянем в один из них при желании.

Харадзюку — квартал, где собирается молодёжь и смешались различные поп-культуры. Мы пройдём по самой популярной улице в Японии — Такешита. Я покажу вам кафе с мини-пигами и другими животными, где вы сможете попробовать японский стрит-фуд. А ещё здесь, в самом центре города, в лесу, спряталось святилище — мы его отыщем.

Синдзюку — знаменитый туристический район, который никогда не спит. Он известен своими хостес-заведениями и лав-отелями. Погуляв среди них, мы отправимся на смотровую площадку, с которой откроется потрясающий вид на мегаполис.

Вы узнаете:

  • о культурных различиях между Японией и Россией с точки зрения человека, который успел пожить в обеих странах
  • реальном положении дел в Японии
  • образе жизни местной молодёжи: как учится, работает, отдыхает
  • характерных зданиях, магазинах, ресторанах, улицах и современной истории Японии

Также я дам советы, куда сходить в Токио или съездить за город. Аттракционы, бары, клубы, рестораны — смогу порекомендовать всё это в соответствии с вашим запросом.

Кому подойдёт эта экскурсия

Тем, кто хочет посмотреть на город молодыми глазами и активно и весело провести время.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия с переездами на метро. Транспортные расходы оплачиваются дополнительно — $10
  • При необходимости встречу вас в вашем отеле — $30
  • Возможно продлить экскурсию: 1 час — $40. Это может быть актуально, если вы захотите побыть подольше в каком-то из мест или зайти на обед в кафе/ресторан

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
26 дек 2024
Если вы прилетели в Токио с подростками смело бронируете экскурсию с Ромой. Очень детям понравилось и я был многими фактами удивлен. Рома отличный гид.
Если вы прилетели в Токио с подростками смело бронируете экскурсию с Ромой. Очень детям понравилось иЕсли вы прилетели в Токио с подростками смело бронируете экскурсию с Ромой. Очень детям понравилось иЕсли вы прилетели в Токио с подростками смело бронируете экскурсию с Ромой. Очень детям понравилось иЕсли вы прилетели в Токио с подростками смело бронируете экскурсию с Ромой. Очень детям понравилось и

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