Экскурсия «Токио глазами студента двух культур» предлагает уникальную возможность посетить знаменитые районы Сибуя, Харадзюку и Синдзюку.Путешественники узнают о культурных различиях между Японией и Россией, увидят оживлённый перекрёсток и статую Хатико,

а также прогуляются по улицам, где смешались различные поп-культуры. В программе посещение кафе с мини-пигами и святилища в лесу. Гид, проживший в обеих странах, поделится личным опытом и даст советы по интересным местам Токио. Это идеальный выбор для тех, кто хочет провести время активно и весело

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Описание экскурсии

Сибуя — один из популярнейших районов. Здесь находится самый оживлённый в мире перекрёсток — каждый день его переходит полмиллиона человек! — и бронзовая статуя Хатико. Тут же есть рестораны, где клиентов обслуживают современные роботы, — заглянем в один из них при желании.

Харадзюку — квартал, где собирается молодёжь и смешались различные поп-культуры. Мы пройдём по самой популярной улице в Японии — Такешита. Я покажу вам кафе с мини-пигами и другими животными, где вы сможете попробовать японский стрит-фуд. А ещё здесь, в самом центре города, в лесу, спряталось святилище — мы его отыщем.

Синдзюку — знаменитый туристический район, который никогда не спит. Он известен своими хостес-заведениями и лав-отелями. Погуляв среди них, мы отправимся на смотровую площадку, с которой откроется потрясающий вид на мегаполис.

Вы узнаете:

о культурных различиях между Японией и Россией с точки зрения человека, который успел пожить в обеих странах

реальном положении дел в Японии

образе жизни местной молодёжи: как учится, работает, отдыхает

характерных зданиях, магазинах, ресторанах, улицах и современной истории Японии

Также я дам советы, куда сходить в Токио или съездить за город. Аттракционы, бары, клубы, рестораны — смогу порекомендовать всё это в соответствии с вашим запросом.

Кому подойдёт эта экскурсия

Тем, кто хочет посмотреть на город молодыми глазами и активно и весело провести время.

Организационные детали