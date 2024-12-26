Посетите Сибую, Харадзюку и Синдзюку с уникальной перспективой студента, жившего в Японии и России. Узнайте о жизни молодёжи и культурных различиях
Экскурсия «Токио глазами студента двух культур» предлагает уникальную возможность посетить знаменитые районы Сибуя, Харадзюку и Синдзюку.
Путешественники узнают о культурных различиях между Японией и Россией, увидят оживлённый перекрёсток и статую Хатико, читать дальше
а также прогуляются по улицам, где смешались различные поп-культуры. В программе посещение кафе с мини-пигами и святилища в лесу. Гид, проживший в обеих странах, поделится личным опытом и даст советы по интересным местам Токио. Это идеальный выбор для тех, кто хочет провести время активно и весело
Сибуя — один из популярнейших районов. Здесь находится самый оживлённый в мире перекрёсток — каждый день его переходит полмиллиона человек! — и бронзовая статуя Хатико. Тут же есть рестораны, где клиентов обслуживают современные роботы, — заглянем в один из них при желании.
Харадзюку — квартал, где собирается молодёжь и смешались различные поп-культуры. Мы пройдём по самой популярной улице в Японии — Такешита. Я покажу вам кафе с мини-пигами и другими животными, где вы сможете попробовать японский стрит-фуд. А ещё здесь, в самом центре города, в лесу, спряталось святилище — мы его отыщем.
Синдзюку — знаменитый туристический район, который никогда не спит. Он известен своими хостес-заведениями и лав-отелями. Погуляв среди них, мы отправимся на смотровую площадку, с которой откроется потрясающий вид на мегаполис.
Вы узнаете:
о культурных различиях между Японией и Россией с точки зрения человека, который успел пожить в обеих странах
реальном положении дел в Японии
образе жизни местной молодёжи: как учится, работает, отдыхает
характерных зданиях, магазинах, ресторанах, улицах и современной истории Японии
Также я дам советы, куда сходить в Токио или съездить за город. Аттракционы, бары, клубы, рестораны — смогу порекомендовать всё это в соответствии с вашим запросом.
Кому подойдёт эта экскурсия
Тем, кто хочет посмотреть на город молодыми глазами и активно и весело провести время.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия с переездами на метро. Транспортные расходы оплачиваются дополнительно — $10
При необходимости встречу вас в вашем отеле — $30
Возможно продлить экскурсию: 1 час — $40. Это может быть актуально, если вы захотите побыть подольше в каком-то из мест или зайти на обед в кафе/ресторан
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — ваш гид в Токио
Здравствуйте, меня зовут Роман, мне 21 год. Я студент 3-го курса экономического факультета Токийского университета. Родился в Японии (папа японец, мама русская), учился в московской школе до 12 лет, потом читать дальше
вернулся на родину, где закончил спортивную старшую школу. Прожив в России и Японии, я буду рад поделиться с вами взглядами и ценностями с позиции полукровки. В совершенстве знаю три языка: японский, русский и английский. Мне нравится работать гидом и общаться с людьми. Умею находить общий язык с детьми любого возраста. Я провожу много времени в Токио, люблю этот город и знаю, как с ним нужно знакомить путешественников!