«В нашем Хатиодзи каждый день драгоценен!» — так поют жители города на западной окраине Токио. Я расскажу вам историю этого необычного места: от истоков — перевалочного пункта и крепости — к современной и комфортной городской среде. Вы почувствуете особенное очарование улиц, увидите достопримечательности и оцените бережное отношение к традициям местных жителей.

Хатиодзи — самый большой город в префектуре Токио. Единственный из всех субъектов токийской метрополии имеет статус культурного наследия Японии.

Музей истории города

Вы услышите, почему Хатиодзи называют «городом шелковицы», попробуете себя в роли актёра традиционного кукольного театра и испытаете работу ткацкого станка. Вход в музей свободный и здесь можно фотографировать — это редкость для Японии.

Храм счастливых родов (Коясу-дзиндзя)

В переулке среди многоэтажек стоит храм, история которого началась в 8-м веке. Я расскажу вам о тонкостях японской архитектуры и местных легендах. При желании вы вытянете гадание (есть даже на английском языке) или приобретёте амулеты.

Торговая улица с вековой историей

Хатиодзи был перевалочным пунктом на древнем тракте из Токио в префектуру Яманаси. С тех пор город славится торговыми рядами, ресторанами и гостиными дворами. Вы увидите заведения, передаваемые из поколения в поколение, где постоянными клиентами остаются местные жители.

Переулок гейш

Вы узнаете, чем особенны такие кварталы и как здесь сохраняются традиции. На главной площади расположен фудкорт с классическими заведениями японской кухни.

Захоронения императоров Тайсё и Сёва

В Хатиодзи находится кладбище японских императоров 20 века. Вы услышите о самой древней в мире императорской династии, которая считается непрерывной — нынешний император Японии ведёт род от первого правителя страны. Здесь почти нет путешественников. Пройдя по вековым кедровым аллеям в тишине, вы почувствуете величие этого места.

