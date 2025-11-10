Культурное наследие, вековой бизнес и усыпальницы императоров на экскурсии от местного жителя
«В нашем Хатиодзи каждый день драгоценен!» — так поют жители города на западной окраине Токио.
Я расскажу вам историю этого необычного места: от истоков — перевалочного пункта и крепости — к современной и комфортной городской среде.
Вы почувствуете особенное очарование улиц, увидите достопримечательности и оцените бережное отношение к традициям местных жителей.
Описание экскурсии
Хатиодзи — самый большой город в префектуре Токио. Единственный из всех субъектов токийской метрополии имеет статус культурного наследия Японии.
Музей истории города
Вы услышите, почему Хатиодзи называют «городом шелковицы», попробуете себя в роли актёра традиционного кукольного театра и испытаете работу ткацкого станка. Вход в музей свободный и здесь можно фотографировать — это редкость для Японии.
Храм счастливых родов (Коясу-дзиндзя)
В переулке среди многоэтажек стоит храм, история которого началась в 8-м веке. Я расскажу вам о тонкостях японской архитектуры и местных легендах. При желании вы вытянете гадание (есть даже на английском языке) или приобретёте амулеты.
Торговая улица с вековой историей
Хатиодзи был перевалочным пунктом на древнем тракте из Токио в префектуру Яманаси. С тех пор город славится торговыми рядами, ресторанами и гостиными дворами. Вы увидите заведения, передаваемые из поколения в поколение, где постоянными клиентами остаются местные жители.
Переулок гейш
Вы узнаете, чем особенны такие кварталы и как здесь сохраняются традиции. На главной площади расположен фудкорт с классическими заведениями японской кухни.
Захоронения императоров Тайсё и Сёва
В Хатиодзи находится кладбище японских императоров 20 века. Вы услышите о самой древней в мире императорской династии, которая считается непрерывной — нынешний император Японии ведёт род от первого правителя страны. Здесь почти нет путешественников. Пройдя по вековым кедровым аллеям в тишине, вы почувствуете величие этого места.
Организационные детали
Дорога из центра Токио до Хатиодзи — от 30 мин. до 1 часа на поезде
Мы пройдём примерно 5 км, а также воспользуемся общественным транспортом или такси. Поезд/автобус на всём маршруте — не больше $5 за чел. Такси — $50-70
По желанию экскурсию можно продлить и посетить спа-комплекс с природными горячими источниками или один из самых больших винтажных магазинов Токио. Стоимость сопровождения гида — 5000 иен ($35) за каждый дополнительный час
Спа-комплекс с природными горячими источниками — $8–10 на взрослого + аренда полотенца. Детям до 12 лет скидки
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции Хатиодзи (Hachioji station) или Такао (Takao station), в зависимости от времени начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 43 туристов
Живу в Японии с 2013-го года. Сейчас в Западном Токио. С удовольствием покажу вам мои любимые локации глазами местного жителя!
Отзывы и рейтинг
А
Анжелика
10 ноя 2025
Вчера у нас была экскурсия с Настей, и мы до сих пор под впечатлением! Она нас встретила — невероятно тёплый и отзывчивый человек. С первой минуты чувствовалось, что она не читать дальше
просто проводит экскурсию, а делится частичкой своей любви к Японии.
Она всё показала, обо всём рассказала — от повседневного быта японцев до политических особенностей прошлого и настоящего. Удивительно, сколько она знает! Даже поделилась интересными фактами, о которых не принято писать, но слушать было безумно интересно 😄
Мы благодарны за атмосферу, лёгкость общения и ощущение, будто гуляем с хорошим другом, а не просто с гидом. Настя, спасибо за заботу, внимание и искренность — с тобой время пролетело незаметно! Надеемся на скорую встречу снова — обязательно вернёмся за новой порцией вдохновения и историй! 🇯🇵
Е
Екатерина
22 окт 2025
Я хорошо знаю Токио, но эта экскурсия оказалась для меня сюрпризом! Интересно и с исторической, и с бытовой точек зрения. Настя хорошо знает место, где живёт, и очень любит его. читать дальше
Это чувствуется в каждом слове. Пока я выбирала зеленый чай, она и себе купила, в этом видно личное отношение. Хозяева чайного магазина помогли мне найти чайник для левшей на подарок, а они редко бывают в магазинах. Зашли в несколько лавок - это настоящий локальный бизнес с историей, а мы там были единственными иностранцами. Как и в столетнем ресторане, где был очень вкусный "обед дня" по невысокой цене. В квартале гейш и около курганов императоров атмосфера напоминает Киото, и оказывается там можно побывать, не уезжая из Токио. Было интересно посетить музей города и познакомиться с местными ремеслами и искусствами. Мне очень понравилось! Рекомендую всем, кому интересны необычные маршруты и увлечённые гиды!
A
Angela
12 окт 2025
День в японской театральной сказке с реальной историей местности и жизнью Императоров. Прогулка по улице гейш, чайная церемония - можно смело сказать- «колорит местной жизни попробовали на вкус» - конечно читать дальше
же, в очень вкусном и необычном кафе!!! Все это в один день (!!!!), который дал почувствовать себя немного японцем - недаром в конце экскурсии захотелось облачиться в кимоно. Вся магия произошла благодаря нашему экскурсоводу Анастасии, которая чувствовала наш ритм и прекрасно организовала маршрут под наши запросы!
I
Irina
22 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Особенно музей города. Он оказался совершенно нескучным, живым и интересным. В старинном ресторане персонал был приветлив и, видно, хорошо знаком с гидом, что создало особую атмосферу. Понравилось, читать дальше
что Настя знает тайные проходы и закоулки, я бы сама точно прошла мимо квартала гейш. Прогулка по жилому району дала возможность увидеть настоящую Японию, без туристической оболочки. Могилы императоров удивили, не выглядят как кладбище: это красивый парк, где нет толп туристов, и при этом ощущается настоящее величие этого места. Удивили подробности жизни современной императорской семьи. Вся информация легко запоминается, у гида хорошая подача и чувство юмора. Впервые оказалась в японских горячих источниках. Непередаваемое удовольствие и полное расслабление души и тела после насыщенной прогулки. Отдельное спасибо Насте за рекомендации покупок необременительных финансово и уникальных сувениров!