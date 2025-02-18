Сердце Японии. Путешествие по Токио

Побывать в ключевых местах столицы и узнать их историю - с гидом, для которой этот город стал домом
Приготовьтесь к насыщенной программе, которую мы выполним без спешки, в непринуждённой атмосфере.

Токио — это мегаполис с приличными расстояниями и активным движением, поэтому передвигаться мы будем не только пешком, но и на общественном транспорте.

Я покажу вам районы, которые по-разному передают дух Токио, расскажу о жизни в нём и погружу в историю.
Сердце Японии. Путешествие по Токио
Сердце Японии. Путешествие по Токио
Сердце Японии. Путешествие по Токио
Ближайшие даты:
18
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Императорский дворец. Вход в сам замок закрыт для посещения, но мы прогуляемся по его живописным окрестностям, полюбуемся видами старинных стен и рвов, зеленью парка. А ещё вы увидите мицуке — традиционные японские сады, которые отражают гармонию природы и архитектуры.

Асакуса. В этот квартал мы отправимся, чтобы посетить храм Сэнсо-дзи — один из самых древних и известных в Токио. Его главный вход украшен огромным красным фонарём, который стал символом Асакусы. А на рынке Накамисэ вы сможете попробовать традиционные японские сладости и купить сувениры.

Район Сибуя. Место, известное своим молодёжным культурным ландшафтом. Мы пройдём по Шибуя Скрэмбл — одному из самых загруженных пешеходных перекрёстков в мире. Здесь же находится статуя Хатико — верного пса, который стал символом преданности. В окрестностях много кафе и ресторанов, где вы сможете пообедать.

Район Харадзюку. Сюда идут, чтобы увидеть японских модников и представителей субкультур. Мы посетим улицу Такешита, где собраны магазины с необычной одеждой и аксессуарами. Этот район также славится креативными кафе и ресторанами — если захотите, я подскажу, куда стоит заглянуть.

Одайба. Это искусственный остров в Токийском заливе, который стал центром шопинга, развлечений и технологий. Здесь вас ждут такие достопримечательности, как молл DiverCity Tokyo Plaza с огромной моделью робота Гандема, набережная с красивыми видами на город и мост Святого Ксаверия.

Гинза. В завершение нашего путешествия мы отправимся в центр торговли Токио, знаменитый своими бутиками и высококлассными магазинами. Мы пройдём по улицам, где царит атмосфера роскоши и изыска.

Организационные детали

  • Билеты на метро и трамвай оплачиваются отдельно — около $20 с человека
  • В программе предусмотрено время на обед/перекус в одном из кафе, оплата по меню

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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