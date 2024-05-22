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прогулку с перечислением некоторых фактов. Непосредственно для экскурсии не хватает глубины познания материала и города. Формат прогулки тоже очень хорош, когда на это есть запрос. Мы же хотели узнать больше, а тут, видимо, самим придётся изучать википедию или другие источники. Несмотря на это, выражаем благодарность Надежде, что показала нам немного другой Токио.