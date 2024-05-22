1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Блеск и изнанка района Синдзюку: архитектура, дизайн, злачные места
Погрузитесь в уникальный мир района Синдзюку: от высоких технологий до ночной жизни. Эта экскурсия раскроет все грани Токио
Завтра в 17:30
10 июня в 14:30
€290 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование Старого Токио
Погулять по аутентичному району Бункё с традиционными домами, древними храмами и колоритной жизнью
Начало: У метро Ниппори
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальное путешествие в музей традиционных японских домов в Токио
Погрузитесь в атмосферу старинного Японии, узнайте о традициях и быте японцев в разные эпохи
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
Погрузиться в многогранную культуру города и почувствовать дух гармоничного контраста
Начало: В холле вашего отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:30
€380 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария22 мая 2024Все отлично, отдельное спасибо за гибкость в организации маршрута и за встречу в гостинице.
- ВВиктория1 мая 2024Отлично провели время, также Надежда помогла нам разобраться в вопросе с передвижениями на метро, очень признательны.
- ИИлья26 марта 2024Ставлю 4 только из-за своего ожидания. Дело в том, что мы с женой хотели прийти на экскурсию, а попали на
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Необычные дома»
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