Описание экскурсииПриглашаем в путешествие к символу Японии — величественной горе Фудзи. За один день вы успеете увидеть не только знаменитый вулкан, но и три живописных места, передающих дух традиционной Японии. Сначала — визит в деревню Ияси-но-Сато, где сохранились дома с соломенными крышами и атмосфера старой Японии. Затем — поднимаемся в парк Аракураяма, чтобы сделать кадры у красной пагоды Тюрэито на фоне горы Фудзи — один из самых узнаваемых видов страны. Завершим маршрут у прудов Осино Хаккай, в окружении деревянных мостиков и деревенских пейзажей. Поездка проходит на автомобиле (до 7 человек), выезд утром, возвращение — к ужину. Обед можно купить в Lawson или в одной из местных кафешек. Дополнительно оплачиваются входные билеты и транспортные расходы. Отличный маршрут, чтобы увидеть Фудзи и почувствовать Японию вне мегаполиса.
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные расходы (350 долларов к стоимости экскурсии). Вместимость машины до 7 человек
- Вход в парк Ияси-но-Сато (500 иен)
- Еда и напитки (обед можно купить в известном мини-маркете Lawson, на фоне которого любят фотографироваться туристы, или пообедать в местной кафешке)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Синдзюку
Завершение: Синдзюку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
25 сен 2025
М
Маргарита
8 мая 2025
Провели замечательный день у подножия Фудзи с гидом Лидией. Поездка заняла около 10-11 часов, Лидия много и интересно рассказала нам о Японии. Поездка была комфортной, удобная и чистая машина вместила
Входит в следующие категории Токио
