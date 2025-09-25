Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Вы побываете в аутентичной деревне Ияси-но-Сато, сделаете культовые фото у пагоды Тюрэито читать дальше и насладитесь спокойствием Осино Хаккай. Поездка проходит на авто и легко вмещает семью или компанию друзей. Время для поездки — круглый год, но особенно красиво осенью и весной. Впечатлений хватит надолго. Увидеть Фудзи в окружении пагод, деревенских крыш и кристально чистых прудов — всё это в одной поездке из Токио.Вы побываете в аутентичной деревне Ияси-но-Сато, сделаете культовые фото у пагоды Тюрэито 5 2 отзыва

Павел Ваш гид в Токио Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком $500 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Приглашаем в путешествие к символу Японии — величественной горе Фудзи. За один день вы успеете увидеть не только знаменитый вулкан, но и три живописных места, передающих дух традиционной Японии. Сначала — визит в деревню Ияси-но-Сато, где сохранились дома с соломенными крышами и атмосфера старой Японии. Затем — поднимаемся в парк Аракураяма, чтобы сделать кадры у красной пагоды Тюрэито на фоне горы Фудзи — один из самых узнаваемых видов страны. Завершим маршрут у прудов Осино Хаккай, в окружении деревянных мостиков и деревенских пейзажей. Поездка проходит на автомобиле (до 7 человек), выезд утром, возвращение — к ужину. Обед можно купить в Lawson или в одной из местных кафешек. Дополнительно оплачиваются входные билеты и транспортные расходы. Отличный маршрут, чтобы увидеть Фудзи и почувствовать Японию вне мегаполиса.

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Транспортные расходы (350 долларов к стоимости экскурсии). Вместимость машины до 7 человек

Вход в парк Ияси-но-Сато (500 иен)

Где начинаем и завершаем? Начало: Метро Синдзюку Завершение: Синдзюку Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.