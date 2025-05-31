Мини-группа
до 1 чел.
Однодневная экскурсия по четырём величественным местам горы Фудзи
Начало: 日本〒100-6590 Tokyo, Chiyoda City, Marunouchi, 1-chō...
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:00
1 июн в 08:00
$80.12 за человека
Круиз
Гора Фудзи, Хаконэ, круиз по озеру Аси и скоростной поезд
Начало: 4-chōme-1-2 Ginza, Chuo City, Tokyo 104-0061, Japa...
Расписание: Ежедневно в 07:20.
Завтра в 07:20
1 июн в 07:20
$168.48 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия на целый день на гору Фудзи
Начало: 2-chōme-2-1 Yaesu, Chuo City, Tokyo 104-0028, Japa...
Расписание: Ежедневно в 08:00.
Завтра в 08:00
1 июн в 08:00
$85 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Фудзияма»
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