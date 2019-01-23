6 отзывов оставили туристы

Маршрут и программа экскурсии

На специальном комфортабельном поезде из Токио мы попадем в небольшой городок Никко, где пересядем на местный автобус. По уютным улочкам и живописному горному серпантину поднимемся на высоту около 1 200 метров над уровнем моря.

Никко ведёт свою историю с VIII века и расположено по большей части на территории обширного национального парка, в окружении гор вулканического происхождения. Это один из старейших религиозных и паломнических центров Японии, а парк, который мы посетим, — один из красивейших в стране. На его территории располагаются плато, водопады, озёра, горячие источники и дремучие леса.

При желании сделаем остановку на обед в одном из местных ресторанов. При определенной удаче, встретим диких обезьян, которых в этих местах превеликое множество, и от воровства которых страдают местные жители, тогда как туристы им неизменно рады.

Далее на автобусе по той же серпантинной дороге мы спустимся с другой стороны горы. Здесь я провожу вас к кульминационной точке нашего путешествия – это святилища Тосёгу, одно из важнейших мест средневековой феодальной Японии. С 1998 года храмы Тосёгу, Футара-сан, Тайюин и Риннодзи причислены к объектам мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Я покажу вам их все! Расскажу историю создания, биографии исторических деятелей того времени и постараюсь передать нюансы событий давно минувших дней, связанных с этим уникальным местом.

После исторической части мы вернемся на местную центральную станцию пешком или на автобусе – выбор транспорта зависит от ваших сил и желания. Так же при желании до отправления обратно в Токио можем окунуться в настоящие термальные источники при местном отеля. Банные принадлежности предоставляются на месте.

Возвращение в Токио можно проделать на уже известном вам поезде, на котором мы приехали в Никко, или же пересесть на местную электричку, а затем на скоростной синкансэн (поезд-пулю).