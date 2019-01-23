6 отзывов оставили туристы

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Прекрасное Никко

Путешествие из Токио в один из старейших религиозных центров Японии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча отель путешественников, Токио.
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350 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
Ирина – Гид в Токио
Японская пословица гласит: «Никогда не говори "кэкко" (яп.

прекрасно), если не видел Никко».

Приглашаю вместе совершить однодневное путешествие внутри Японии в северном направлении.

Мы прогуляемся по берегу горного озера, посетим один из красивейших водопадов Японии и увидим важнейшие святилища страны!
Прекрасное Никко
Прекрасное Никко

Маршрут и программа экскурсии

На специальном комфортабельном поезде из Токио мы попадем в небольшой городок Никко, где пересядем на местный автобус. По уютным улочкам и живописному горному серпантину поднимемся на высоту около 1 200 метров над уровнем моря.

Никко ведёт свою историю с VIII века и расположено по большей части на территории обширного национального парка, в окружении гор вулканического происхождения. Это один из старейших религиозных и паломнических центров Японии, а парк, который мы посетим, — один из красивейших в стране. На его территории располагаются плато, водопады, озёра, горячие источники и дремучие леса.

При желании сделаем остановку на обед в одном из местных ресторанов. При определенной удаче, встретим диких обезьян, которых в этих местах превеликое множество, и от воровства которых страдают местные жители, тогда как туристы им неизменно рады.

Далее на автобусе по той же серпантинной дороге мы спустимся с другой стороны горы. Здесь я провожу вас к кульминационной точке нашего путешествия – это святилища Тосёгу, одно из важнейших мест средневековой феодальной Японии. С 1998 года храмы Тосёгу, Футара-сан, Тайюин и Риннодзи причислены к объектам мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Я покажу вам их все! Расскажу историю создания, биографии исторических деятелей того времени и постараюсь передать нюансы событий давно минувших дней, связанных с этим уникальным местом.

После исторической части мы вернемся на местную центральную станцию пешком или на автобусе – выбор транспорта зависит от ваших сил и желания. Так же при желании до отправления обратно в Токио можем окунуться в настоящие термальные источники при местном отеля. Банные принадлежности предоставляются на месте.

Возвращение в Токио можно проделать на уже известном вам поезде, на котором мы приехали в Никко, или же пересесть на местную электричку, а затем на скоростной синкансэн (поезд-пулю).

Организационные детали

Для успешного проведения экскурсии вам необходима удобная обувь, а в холодное время года обязательна захватите теплую одежду: температура в Никко всегда на 5–10 градусов ниже, чем в Токио.

Дополнительно оплачиваются расходы на дорогу и входные билеты за себя и гида. На одного человека это получится примерно от 12 500 йен (93,6 евро):

  • билет на поезд Токио-Никко в одну сторону – 2700 йен;
  • обед – от 400 йен и выше;
  • проездной билет на местные автобусы на один день – 2000 йен;
  • входной билет на смотровую площадку перед водопадом – 550 йен;
  • входной билет в храм Риннодзи и Тайюин – 900 йен;
  • входной билет в храм Тосёгу – 1300 йен;
  • входной билет в Футара-сан – 200 йен;
  • входной билет только в Тайюин – 550 йен;
  • посещение термальных источников – 1200 йен;
  • билет на поезд Никко-Токио в одну сторону – 2700 йен, или билеты на местную электричку + синкансэн – 5170 йен.
Прекрасное Никко
Прекрасное Никко
Прекрасное Никко
Прекрасное Никко
Прекрасное Никко
Прекрасное Никко
Прекрасное Никко
Прекрасное Никко
Прекрасное Никко
Прекрасное Никко
Прекрасное Никко
Прекрасное Никко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала отель путешественников, Токио..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я живу в Японии с 2000-го года. Процесс адаптации иммигранта идёт своим чередом. А Япония продолжает открываться, удивлять, покорять и влюблять в себя. С 2012-го года я работаю русским гидом для соотечественников. На сайте Tripster предложены основные экскурсии, которые я провожу в Токио, Йокогаме, Камакуре, Хаконэ, Никко, районе горы Фудзи и озера Кавагучико, горы Такао, Сироищи. При желании программа обсуждается и подстраивается под ваши интересы. Во время экскурсий я стараюсь максимально помочь разобраться в местной транспортной системе и делюсь информацией, которая пригодится в дальнейших самостоятельных передвижениях по городу и стране. Отвечаю на вопросы по своей экскурсии и другой японской тематике, но в рамках экскурсионного времени. Экскурсии проводятся на общественном транспорте — метро, электричка, поезд и пр. Буду рада помочь вам открыть и полюбить Страну Восходящего Солнца!
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6 отзывов оставили туристы

23 января 2019
Мы были в Никко в самом конце декабря, в ужасную погоду, но экскурсия оставила очень яркое впечатление! Стоит ехать несмотря ни на что)) Ирина - очень организованный человек, великолепно владеет материалом, благодаря ей мы увидели и узнали максимально из возможного. Хочу посоветовать тем, кто будет зимой в холодную погоду, в снег/метель - езжайте лучше после посещения храмовых комплексов не к водопаду, а греться в термальные ванны в гостиницы (Ирина знает куда))
20 ноября 2018
Прекрасный день проведённый в прекрасном Никко с прекрасным гидом Спасибо Ирине !
13 марта 2018
Наш гид Ирина-спокойная, милая, очень ответственная и дисциплинированная молодая женщина. Экскурсии насыщенные многими фактами, слушаются с интересом. В общем- мы- группа из 6 не очень молодых, но много поездивших по миру людей- была довольна полученной информацией и как протекала экскурсионная программа
3 января 2017
Ирина спасибо за замечательное путешествие по Японии, мы узнали много интересного, рекомендуем без сомнений, прислушайтесь к рекомендациям Ирины по выбору ресторана, вкусно, необычно, Спасибо большое
23 июля 2016
Никко - очень красивое место, действительно стоит того чтоб туда ехать! Ирина всё показала, рассказала, везде успели, всё посмотрели. Осталась очень довольна, хоть и пришлось очень много ходить пешком и взбираться по многочисленным лестницам. Всем советую съездить.
Сергей
4 декабря 2015
На днях совершили чудесную поездку в Никко. Благодаря Ирине, мы увидели этой древний край во всей его осенней красе. Наш экскурсовод очень милая, эрудированная девушка, нам было с ней очень легко и интересно. Никко обязателен к посещению! Жаль вот только обезьяны нам не повстречались))))

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