Еще несколько необычных экскурсий в Токио

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Путешествие к подножию Фудзиямы

Погрузиться в культуру Японии и покориться ее красоте на экскурсии из Токио к озеру Кавагутико

Дина
Дина – Гид из Токио
Вы увидите часть той Японии, которую ждете — совершенный конус Фудзиямы и его отражение в водной глади, изумительные кимоно, аутентичный храм и традиционные дома.

Скоростной поезд из Токио умчит вас в мир пейзажей-открыток, а я познакомлю с удивительной страной: расскажу о вере и гордости, о природе и искусстве.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €365 за экскурсию

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Путешествие к подножию Фудзиямы
Путешествие к подножию Фудзиямы

Что вас ожидает

Дорога до Кавагутико займет 2, 5 часа, но не даст заскучать: мимо пронесутся горные пейзажи, и я расскажу о местах, куда мы отправимся, погружу вас в жизнь Японии и дам ценные советы по отдыху в Стране восходящего солнца.

Озеро и храм: гармония природы и природа гармонии
Сразу по приезде вы увидите великую Фудзияму на горизонте. Мы рассмотрим необычную станцию Кавагутико, погуляем по пляжу вдоль озера и насладимся атмосферой курортного городка. Уверена, вы не сможете оторвать взгляд от Фудзи — особенно, если окажетесь здесь в период цветения сакуры или буйства красных клёнов. Я помогу осознать красоту вулкана: расскажу о его названии и почитаемой богине Фудзисан.

Погружение в загадочную Японию ждет вас и в древнем храме — одном из тех, у которых издавна начинались паломнические дороги к вершине Фудзи. Здесь расположена чарующая аллея японских кедров. Гуляя по ней, поговорим о синтоизме и его роли в буддизме, о легендах храма и традиционном устройстве японских святынь.

Завораживающие ремёсла Японии
Неподалеку от озера Кавагутико вы побываете в музее, который, по-моему, должен посетить каждый, мечтающий прикоснуться к истинной красоте. Здесь представлены работы Куботы Итику, воссоздавшего утраченную технику росписи и украшения кимоно «цудзигахана». Завораживает каждый стежок! Вы узнаете о смыслах, вкладываемых в это искусство, о судьбе мастера и его связи с Россией.

Знакомство с ремеслами продолжится в деревне Iyashi no Sato, восстановленной после наводнения. Вы увидите, как жили японцы на рубеже 19-20 вв и рассмотрите изделия из фарфора, стекла и дерева, а также вновь полюбуетесь видом на Фудзи.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается в Токио, откуда мы вместе едем до станции Кавагутико на скоростном поезде
  • Дорога туда-обратно займет 5 часов, экскурсия ⛳ по приезде — также 5 часов
  • На месте будем перемещаться на автобусах. По желанию можно арендовать машину с водителем (оплачивается дополнительно — уточняйте в переписке).
  • Оплата на месте возможна в евро, долларах или иенах
  • Возможны изменения в маршруте по независящим от гида обстоятельствам

Дополнительные расходы

  • Билеты на поезд и автобусы:
    — при наличии проездного JR pass: 41$ суммарно
    — без проездного JR pass: 89$ суммарно
  • Входные билеты 🎫 (около 30$)
  • Обед (от 20$)
  • Все расходы выше вы оплачиваете за себя и за гида
Путешествие к подножию Фудзиямы
Путешествие к подножию Фудзиямы
Путешествие к подножию Фудзиямы
Путешествие к подножию Фудзиямы
Путешествие к подножию Фудзиямы
Путешествие к подножию Фудзиямы
Путешествие к подножию Фудзиямы
Путешествие к подножию Фудзиямы
Путешествие к подножию Фудзиямы
Путешествие к подножию Фудзиямы
Путешествие к подножию Фудзиямы
Путешествие к подножию Фудзиямы
Путешествие к подножию Фудзиямы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дина
Дина
Я живу в Японии уже давно, отучилась и получила лицензию гида. Люблю историю, всегда в поиске новых мест и увлекательных маршрутов. Добро пожаловать в страну, где восходит солнце!
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