Еще несколько необычных экскурсий в Токио

Что вас ожидает

Дорога до Кавагутико займет 2, 5 часа, но не даст заскучать: мимо пронесутся горные пейзажи, и я расскажу о местах, куда мы отправимся, погружу вас в жизнь Японии и дам ценные советы по отдыху в Стране восходящего солнца.

Озеро и храм: гармония природы и природа гармонии

Сразу по приезде вы увидите великую Фудзияму на горизонте. Мы рассмотрим необычную станцию Кавагутико, погуляем по пляжу вдоль озера и насладимся атмосферой курортного городка. Уверена, вы не сможете оторвать взгляд от Фудзи — особенно, если окажетесь здесь в период цветения сакуры или буйства красных клёнов. Я помогу осознать красоту вулкана: расскажу о его названии и почитаемой богине Фудзисан.

Погружение в загадочную Японию ждет вас и в древнем храме — одном из тех, у которых издавна начинались паломнические дороги к вершине Фудзи. Здесь расположена чарующая аллея японских кедров. Гуляя по ней, поговорим о синтоизме и его роли в буддизме, о легендах храма и традиционном устройстве японских святынь.

Завораживающие ремёсла Японии

Неподалеку от озера Кавагутико вы побываете в музее, который, по-моему, должен посетить каждый, мечтающий прикоснуться к истинной красоте. Здесь представлены работы Куботы Итику, воссоздавшего утраченную технику росписи и украшения кимоно «цудзигахана». Завораживает каждый стежок! Вы узнаете о смыслах, вкладываемых в это искусство, о судьбе мастера и его связи с Россией.

Знакомство с ремеслами продолжится в деревне Iyashi no Sato, восстановленной после наводнения. Вы увидите, как жили японцы на рубеже 19-20 вв и рассмотрите изделия из фарфора, стекла и дерева, а также вновь полюбуетесь видом на Фудзи.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается в Токио, откуда мы вместе едем до станции Кавагутико на скоростном поезде

Дорога туда-обратно займет 5 часов, экскурсия ⛳ по приезде — также 5 часов

На месте будем перемещаться на автобусах. По желанию можно арендовать машину с водителем (оплачивается дополнительно — уточняйте в переписке).

Оплата на месте возможна в евро, долларах или иенах

Возможны изменения в маршруте по независящим от гида обстоятельствам

Дополнительные расходы