Еще несколько необычных экскурсий в Токио

Дорога до Кавагутико займет 2, 5 часа, но не даст заскучать: мимо пронесутся горные пейзажи, и я расскажу о местах, куда мы отправимся, погружу вас в жизнь Японии и дам ценные советы по отдыху в Стране восходящего солнца.
Озеро и храм: гармония природы и природа гармонии
Сразу по приезде вы увидите великую Фудзияму на горизонте. Мы рассмотрим необычную станцию Кавагутико, погуляем по пляжу вдоль озера и насладимся атмосферой курортного городка. Уверена, вы не сможете оторвать взгляд от Фудзи — особенно, если окажетесь здесь в период цветения сакуры или буйства красных клёнов. Я помогу осознать красоту вулкана: расскажу о его названии и почитаемой богине Фудзисан.
Погружение в загадочную Японию ждет вас и в древнем храме — одном из тех, у которых издавна начинались паломнические дороги к вершине Фудзи. Здесь расположена чарующая аллея японских кедров. Гуляя по ней, поговорим о синтоизме и его роли в буддизме, о легендах храма и традиционном устройстве японских святынь.
Завораживающие ремёсла Японии
Неподалеку от озера Кавагутико вы побываете в музее, который, по-моему, должен посетить каждый, мечтающий прикоснуться к истинной красоте. Здесь представлены работы Куботы Итику, воссоздавшего утраченную технику росписи и украшения кимоно «цудзигахана». Завораживает каждый стежок! Вы узнаете о смыслах, вкладываемых в это искусство, о судьбе мастера и его связи с Россией.
Знакомство с ремеслами продолжится в деревне Iyashi no Sato, восстановленной после наводнения. Вы увидите, как жили японцы на рубеже 19-20 вв и рассмотрите изделия из фарфора, стекла и дерева, а также вновь полюбуетесь видом на Фудзи.
Как проходит экскурсия
Дополнительные расходы