В этой поездке вы увидите величественного Большого Будду под открытым небом и познакомитесь с реликвиями храма Хасэдэра.
Затем отправитесь на остров Эношима, где вас ждут прогулка по пляжу, подъём на знаменитом эскалаторе и панорамный вид с маяка «Морская Свеча». Атмосфера старины, океанский воздух и колоритные улочки создадут незабываемые впечатления.
Описание экскурсииВеличие храмов Камакуры Первым пунктом станет буддийский храм Котокуин, где возвышается знаменитая статуя Большого Будды, сидящего под открытым небом. Далее мы посетим храм Хасэдэра, который хранит одну из главных реликвий Японии — деревянную статую Одиннадцатиликой Каннон, богини Милосердия. После прогулки здесь можно отведать традиционного угря в небольшом ресторанчике неподалёку. Очарование острова Эношима Затем нас ждёт переезд на остров Эношима, расположенный в устье реки Катасе залива Сагами. Мы посетим популярный пляж Юигахама, где можно босиком пройтись по побережью Тихого океана и отдохнуть после насыщенного дня. Подъём к панораме и дух старого города С помощью знаменитого эскалатора «Эносима Эскар» мы поднимемся к смотровой площадке Морская Свеча, находящейся на маяке-обсерватории. Отсюда открываются потрясающие виды на остров и океан. Обратный путь пройдём пешком — спустимся по лестницам, прогуливаясь мимо уютных магазинчиков и старинных домиков, где ощущается подлинная атмосфера былых времён.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Буддийский храм Котокуин
- Статуя Большого Будды
- Храм Хасэдэра
- Деревянная статуя Одиннадцатиликой Каннон
- Остров Эношима
- Пляж Юигахама
- Эскалатор «Эносима Эскар»
- Смотровая площадка «Морская Свеча»
Что включено
- Услуги гида и встреча в отеле
- Транспортные расходы на общественный транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты в музеи, парки, храмы (при необходимости)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
