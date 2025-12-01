Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В этой поездке вы увидите величественного Большого Будду под открытым небом и познакомитесь с реликвиями храма Хасэдэра.



Затем отправитесь на остров Эношима, где вас ждут прогулка по пляжу, подъём на знаменитом эскалаторе и панорамный вид с маяка «Морская Свеча». Атмосфера старины, океанский воздух и колоритные улочки создадут незабываемые впечатления.

Яна Ваш гид в Токио Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком

Описание экскурсии Величие храмов Камакуры Первым пунктом станет буддийский храм Котокуин, где возвышается знаменитая статуя Большого Будды, сидящего под открытым небом. Далее мы посетим храм Хасэдэра, который хранит одну из главных реликвий Японии — деревянную статую Одиннадцатиликой Каннон, богини Милосердия. После прогулки здесь можно отведать традиционного угря в небольшом ресторанчике неподалёку. Очарование острова Эношима Затем нас ждёт переезд на остров Эношима, расположенный в устье реки Катасе залива Сагами. Мы посетим популярный пляж Юигахама, где можно босиком пройтись по побережью Тихого океана и отдохнуть после насыщенного дня. Подъём к панораме и дух старого города С помощью знаменитого эскалатора «Эносима Эскар» мы поднимемся к смотровой площадке Морская Свеча, находящейся на маяке-обсерватории. Отсюда открываются потрясающие виды на остров и океан. Обратный путь пройдём пешком — спустимся по лестницам, прогуливаясь мимо уютных магазинчиков и старинных домиков, где ощущается подлинная атмосфера былых времён.

