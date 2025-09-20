Мои заказы

Красивые виды и панорамы Токио

Найдено 4 экскурсии в категории «Панорамы» в Токио на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Токио сквозь века: от древних стен до современных башен
Пешая
5.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио: древность и современность
Токио - город контрастов, где прошлое и будущее идут рука об руку. Откройте для себя его историю и современность на уникальной экскурсии
Начало: В районе станции метро Ginza
«Район Синдзюку и панорама Токио»
26 сен в 10:30
27 сен в 10:30
$335 за всё до 6 чел.
Камакура и остров Эношима: святыни, легенды и панорамы океана
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Камакура и остров Эношима: святыни, легенды и панорамы океана
Начало: Холл отеля
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Завтра в 09:30
24 сен в 09:30
$350 за всё до 5 чел.
От древней Камакуры до сияющей Йокогамы: храмы, кварталы и панорамы залива
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
От древней Камакуры до сияющей Йокогамы: храмы, кварталы и панорамы залива
Начало: Холл отеля
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Завтра в 09:30
24 сен в 09:30
$350 за всё до 5 чел.
Вечерние районы Токио
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерние районы Токио
Путешествие по вечерним районам Токио: Гиндза, Сибуя, Голден Гай и Кабукичо. Откройте для себя уникальную атмосферу города, который никогда не спит
Начало: На перекрёстке Сибуя
«Район небоскрёбов Синдзюку и вечернюю панораму с Tokyo Metropolitan Government Building (вход бесплатный)»
1 окт в 18:00
2 окт в 18:00
$300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    20 сентября 2025
    Токио сквозь века: от древних стен до современных башен
    Спасибо за экскурсию - нам понравилась) отличный маршрут. Юлия - прекрасный гид; яркая, интересная, все расскажет/ покажет/ поможет и сориентирует 🗺️
  • S
    Sergey
    16 июля 2025
    Токио сквозь века: от древних стен до современных башен
    Мы были вдвоем с дочерью 11 лет, попросили адаптировать экскурсию для ребенка.
    Получилось очень хорошо. Посмотрели город, некоторые любопытные и знаковые
    читать дальше

    места. Заходили туда, где интересно и ребенку и взрослому. И, конечно, я очень признателен Юле за дополнительную помощь, которая неожиданно нам понадобилась. Спасибо!:)

Сколько стоит экскурсия по Токио в сентябре 2025
Сейчас в Токио в категории "Панорамы" можно забронировать 4 экскурсии от 300 до 350. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
