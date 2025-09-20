Индивидуальная
до 6 чел.
Токио: древность и современность
Токио - город контрастов, где прошлое и будущее идут рука об руку. Откройте для себя его историю и современность на уникальной экскурсии
Начало: В районе станции метро Ginza
«Район Синдзюку и панорама Токио»
26 сен в 10:30
27 сен в 10:30
$335 за всё до 6 чел.
до 5 чел.
Камакура и остров Эношима: святыни, легенды и панорамы океана
Начало: Холл отеля
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Завтра в 09:30
24 сен в 09:30
$350 за всё до 5 чел.
до 5 чел.
до 4 чел.
Вечерние районы Токио
Путешествие по вечерним районам Токио: Гиндза, Сибуя, Голден Гай и Кабукичо. Откройте для себя уникальную атмосферу города, который никогда не спит
Начало: На перекрёстке Сибуя
«Район небоскрёбов Синдзюку и вечернюю панораму с Tokyo Metropolitan Government Building (вход бесплатный)»
1 окт в 18:00
2 окт в 18:00
$300 за всё до 4 чел.
- ММария20 сентября 2025Спасибо за экскурсию - нам понравилась) отличный маршрут. Юлия - прекрасный гид; яркая, интересная, все расскажет/ покажет/ поможет и сориентирует 🗺️
- SSergey16 июля 2025Мы были вдвоем с дочерью 11 лет, попросили адаптировать экскурсию для ребенка.
Получилось очень хорошо. Посмотрели город, некоторые любопытные и знаковые
