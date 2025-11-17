Камакура — загадочный город, где переплетаются истории религии и власти.
Вы увидите красоту рукотворных творений человека, посвящённых разным божествам и новой истории правления страной, услышите рассказы об этих землях, а в ясную погоду полюбуетесь госпожой (или господином?) Фуджи. Йокосо в Японию!
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Из Токио на общественном транспорте мы отправимся в Камакуру. И уже там вы увидите:
- Бронзовую статую Будды Амида, которая расскажет вам о своих наблюдениях за долгие 600 лет
- Самую древнюю статую богини Каннон — она датирована 711 годом. У неё 11 голов, которые олицетворяют ступени к достижению совершенства
- Храмы, где всегда цветут растения и каждый уголок говорит о красоте жизни
- Остров влюблённых драконов Эносима — туда мы доедем на местном трамвайчике
При желании заменим остров на современный город Йокогама, где полюбуемся красивыми видами со смотровой площадки.
Организационные детали
- Я встречу вас у вашего отеля в Токио — и мы вместе отправимся на общественном транспорте в Камакуру. Стоимость проезда — $10–12 за чел. в одну сторону (оплатить нужно за себя и за гида). Время в пути — 1,5 ч
- Проезд на трамвае в Камакуре — $1,8 (260 иен) за чел. в одну сторону
- Тайминг зависит от вашего темпа
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Токио
Живу в Японии уже много лет — и до сих пор не перестаю удивляться её культуре. Изучала историю этой страны из разных источников — и через рассказы самих японцев, иЗадать вопрос
