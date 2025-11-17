Камакура — загадочный город, где переплетаются истории религии и власти. Вы увидите красоту рукотворных творений человека, посвящённых разным божествам и новой истории правления страной, услышите рассказы об этих землях, а в ясную погоду полюбуетесь госпожой (или господином?) Фуджи. Йокосо в Японию!

Описание экскурсии

Из Токио на общественном транспорте мы отправимся в Камакуру. И уже там вы увидите:

Бронзовую статую Будды Амида, которая расскажет вам о своих наблюдениях за долгие 600 лет

Самую древнюю статую богини Каннон — она датирована 711 годом. У неё 11 голов, которые олицетворяют ступени к достижению совершенства

Храмы, где всегда цветут растения и каждый уголок говорит о красоте жизни

Остров влюблённых драконов Эносима — туда мы доедем на местном трамвайчике

При желании заменим остров на современный город Йокогама, где полюбуемся красивыми видами со смотровой площадки.

Организационные детали