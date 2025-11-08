Мои заказы

Мост веков в Токио: от традиций до современности

Ощутите дух Токио, где традиции встречаются с современностью. Посетите храм Мэйдзи-дзингу, стильную Такешита-стрит и оживлённый перекрёсток Сибуя
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Токио, где история переплетается с современностью.

Участники узнают о роли императора Мэйдзи и значении синтоизма, прогуляются по красочной Такешита-стрит и посетят знаменитый перекрёсток Сибуя.

Программа
включает посещение храма Мэйдзи-дзингу, который погружает в атмосферу традиционного японского общества, и знакомство с оживлённой культурой Харадзюку.

Это идеальный выбор для тех, кто хочет понять, как традиции и современные тренды сосуществуют в одном из самых динамичных городов мира

5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Погружение в историю и культуру
  • 🏙️ Контрасты старого и нового
  • 📸 Отличные фото-локации
  • 🚶‍♂️ Удобный пеший маршрут
  • 🎎 Понимание японских традиций
Мост веков в Токио: от традиций до современности© Елена
Что можно увидеть

  • Храм Мэйдзи-дзингу
  • Такешита-стрит
  • Перекрёсток Сибуя

Описание экскурсии

Началом нашей экскурсии станет величественный храм Мэйдзи-дзингу — значимое синтоистское святилище. Вы услышите о роли императора Мэйдзи, значение синтоизма в японском обществе и традициях. А также насладитесь умиротворяющей тишиной чудесного леса.

Затем перенесёмся на Такешита-стрит — вы погрузитесь в уникальную атмосферу квартала Харадзюку. Красочные витрины, стильные прохожие и современная архитектура аллеи Омотэсандо создают идеальный фон для контента в соцсетях.

Следующий пункт — Сибуя. Вы посетите самый многолюдный перекрёсток в мире, где жизнь не останавливается ни на секунду! Увидите старые маленькие бары и сделаете фото с верным Хатико.

Организационные детали

  • За дополнительную плату я могу встретить вас у отеля — подробности уточняйте в переписке
  • Прогулка будет пешей, но по желанию мы можем проехать одну станцию на общественном транспорте или такси

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от храма Мэйдзи Дзингу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 145 туристов
Меня зовут Елена. Впервые я приехала в Японию в 2005 году и с тех пор побывала в различных уголках этой удивительной страны. С 2010 года живу в Токио. Я могу
читать дальше

рассказать не только интересные исторические факты, но и много о повседневной жизни японцев. Я люблю эту страну и готова показать вам её так, чтобы вы почувствовали её уникальную атмосферу и захотели вернуться сюда снова и снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
N
Nelli
8 ноя 2025
Очень рекомендую.
Д
Дмитрий
6 ноя 2025
Елена-замечательный гид! Пунктуальна, внимательна и знает своё дело!
Прогулка была отличной и непринужденной!
Наша семья осталась довольна!
Саша
Саша
8 окт 2025
Елена прекрасный гид. Материал очень хорошо структурирован и прогулка была в удовольствие. Казалось, что это не экскурсия, а встреча с давним другом, который решил рассказать про историю Японии. Мы очень насладились времяпрепровождением с Еленой и 4 часа прошли незаметно)
А
Анна
28 сен 2025
Нам все понравилось 🥰 мы влюблены теперь в Токио раз и навсегда!
Кристина
Кристина
10 мая 2025
Экскурсия прошла хорошо, пошел дождь, и мы скорректировали маршрут - сходили в галерею

Елену рекомендую!
Елизавета
Елизавета
9 мая 2025
Сходили на одну из лучших и интересных экскурсий (а нам есть с чем сравнить). Очень структурированный, прекрасно построенный маршрут, в каждую локацию сопровождали интересные истории, такое ощущение, что Елена знает
все о Токио и об истории Японии. Мы получили ответы абсолютно на все вопросы.
Прогулка корректировалась в зависимости от наших пожеланий. Мы проводили в каждой локации столько времени, сколько хотели, Елена помогала нам с фото и дала кучу рекомендаций по самостоятельному посещению мест.
Очень легко, приятно, весело и интересно мы провели время, за что огромное спасибо 🧡 Таких душевных экскурсоводов/проводников нечасто встретишь!
В общем наша компания ставит нашей милой Елене 10 из 10, с бесконечным количеством плюсов! И желаем самых лучших туристов🫶

С
Светлана
17 апр 2025
Провели отличные 4 часа с Еленой, посетили храм Мэйдзи-дзингу и погуляли по парку, увидели традиционную японскую свадьбу, забрались в сад на крыше торгового центра и любовались городом сверху, побывали на
перекрестке в Сибуе (и перешли и посмотрели сверху), увидели Хатико. Мы были с детьми (9 и 14 лет), вопросов было много- и детские и взрослые, спрашивали наперебой, т к до этой встречи самостоятельно путешествовали по Японии и их достаточно накопилось, Елена на все с радостью и подробно отвечала.
А еще мы перепутали время встречи и пришли на 50 мин позже, Елена согласилась подождать, за что ей отдельное человеческое спасибо!

В
Владимир
10 фев 2025
Мы уже не в первый раз в Токио и прогулка с Еленой оставила замечательные впечатления. Она очень милая и внимательная, показала нам места, о которых туристы обычно не знают, и
интересно рассказала не только о традициях, но и о том, как они изменились в современной Японии. Узнали много нового о жизни японцев. Всё прошло легко и без суеты, просто наслаждались городом и общением. В следующий раз обязательно снова обратимся к Елене!

