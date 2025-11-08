Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Токио, где история переплетается с современностью.
Участники узнают о роли императора Мэйдзи и значении синтоизма, прогуляются по красочной Такешита-стрит и посетят знаменитый перекрёсток Сибуя.
Программа
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Погружение в историю и культуру
- 🏙️ Контрасты старого и нового
- 📸 Отличные фото-локации
- 🚶♂️ Удобный пеший маршрут
- 🎎 Понимание японских традиций
Что можно увидеть
- Храм Мэйдзи-дзингу
- Такешита-стрит
- Перекрёсток Сибуя
Описание экскурсии
Началом нашей экскурсии станет величественный храм Мэйдзи-дзингу — значимое синтоистское святилище. Вы услышите о роли императора Мэйдзи, значение синтоизма в японском обществе и традициях. А также насладитесь умиротворяющей тишиной чудесного леса.
Затем перенесёмся на Такешита-стрит — вы погрузитесь в уникальную атмосферу квартала Харадзюку. Красочные витрины, стильные прохожие и современная архитектура аллеи Омотэсандо создают идеальный фон для контента в соцсетях.
Следующий пункт — Сибуя. Вы посетите самый многолюдный перекрёсток в мире, где жизнь не останавливается ни на секунду! Увидите старые маленькие бары и сделаете фото с верным Хатико.
Организационные детали
- За дополнительную плату я могу встретить вас у отеля — подробности уточняйте в переписке
- Прогулка будет пешей, но по желанию мы можем проехать одну станцию на общественном транспорте или такси
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от храма Мэйдзи Дзингу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 145 туристов
Меня зовут Елена. Впервые я приехала в Японию в 2005 году и с тех пор побывала в различных уголках этой удивительной страны. С 2010 года живу в Токио. Я могу
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nelli
8 ноя 2025
Очень рекомендую.
Д
Дмитрий
6 ноя 2025
Елена-замечательный гид! Пунктуальна, внимательна и знает своё дело!
Прогулка была отличной и непринужденной!
Наша семья осталась довольна!
Саша
8 окт 2025
Елена прекрасный гид. Материал очень хорошо структурирован и прогулка была в удовольствие. Казалось, что это не экскурсия, а встреча с давним другом, который решил рассказать про историю Японии. Мы очень насладились времяпрепровождением с Еленой и 4 часа прошли незаметно)
А
Анна
28 сен 2025
Нам все понравилось 🥰 мы влюблены теперь в Токио раз и навсегда!
Кристина
10 мая 2025
Экскурсия прошла хорошо, пошел дождь, и мы скорректировали маршрут - сходили в галерею
Елену рекомендую!
Елизавета
9 мая 2025
Сходили на одну из лучших и интересных экскурсий (а нам есть с чем сравнить). Очень структурированный, прекрасно построенный маршрут, в каждую локацию сопровождали интересные истории, такое ощущение, что Елена знает
С
Светлана
17 апр 2025
Провели отличные 4 часа с Еленой, посетили храм Мэйдзи-дзингу и погуляли по парку, увидели традиционную японскую свадьбу, забрались в сад на крыше торгового центра и любовались городом сверху, побывали на
В
Владимир
10 фев 2025
Мы уже не в первый раз в Токио и прогулка с Еленой оставила замечательные впечатления. Она очень милая и внимательная, показала нам места, о которых туристы обычно не знают, и
Входит в следующие категории Токио
