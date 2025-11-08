Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Токио, где история переплетается с современностью.Участники узнают о роли императора Мэйдзи и значении синтоизма, прогуляются по красочной Такешита-стрит и посетят знаменитый перекрёсток Сибуя.Программа

включает посещение храма Мэйдзи-дзингу, который погружает в атмосферу традиционного японского общества, и знакомство с оживлённой культурой Харадзюку. Это идеальный выбор для тех, кто хочет понять, как традиции и современные тренды сосуществуют в одном из самых динамичных городов мира

Описание экскурсии

Началом нашей экскурсии станет величественный храм Мэйдзи-дзингу — значимое синтоистское святилище. Вы услышите о роли императора Мэйдзи, значение синтоизма в японском обществе и традициях. А также насладитесь умиротворяющей тишиной чудесного леса.

Затем перенесёмся на Такешита-стрит — вы погрузитесь в уникальную атмосферу квартала Харадзюку. Красочные витрины, стильные прохожие и современная архитектура аллеи Омотэсандо создают идеальный фон для контента в соцсетях.

Следующий пункт — Сибуя. Вы посетите самый многолюдный перекрёсток в мире, где жизнь не останавливается ни на секунду! Увидите старые маленькие бары и сделаете фото с верным Хатико.

