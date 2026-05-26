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Индивидуальная
до 10 чел.
Кабуки - уникальный театр Японии
Посетить легендарный театр Кабуки-дза в компании гида-эксперта и посмотреть традиционную пьесу
Начало: У театра Кабуки-дза (станция метро «Хигаси-Гиндза»...
6 июн в 12:00
11 июн в 10:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Номикай в Токио: что это такое и с чем его едят
Ваш личный проводник в мир японских традиций - негласные правила, яркие вкусы и душевное общение
Начало: У станции Yaesu Central Exit
6 июн в 16:00
7 июн в 16:00
от $249 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Дегустация саке с ужином в Токио (20+)
Разобраться в тонкостях японского напитка и провести вечер в атмосферной идзакае
Начало: У станции Уэно
Завтра в 18:30
7 июн в 18:30
$186 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Это была чудесная экскурсия! Мы с головой погрузились в мир театра Кабуки. в процессе мы не только узнали историю театра,
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Д
Спасибо Кристине за замечательную экскурсию по театру Кабуки!
Кристина с легкостью погрузила нас в историю, традиции и современность театра❤️
Кристина с легкостью погрузила нас в историю, традиции и современность театра❤️
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Е
Полный восторг! Кристина замечательный организатор и рассказчик. Отличная ознакомительная лекция с погружением как в стилевые особенности этого вида театра, так
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Т
Потрясающая экскурсия! Спасибо большое, Кристине за погружение в историю театра Кабуки! Было супер интересно! 🫶
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М
Всем желающим посетить театр Кабуки советую забронировать эту экскурсию, чтобы понять историю, содержание и смысл представления в этом театре. Кристина вам в этом поможет как никто другой.
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Экскурсия с Кристиной по Театру Кабуки в Токио стала одним из самых ярких впечатлений поездки. Это самый знаменитый театр Кабуки
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Очень рекомендую Кристину! Мало того, что человек максимально погружен в тему, она ещё и влюблена в Кабуки и это чувствуется. Невероятный гид!
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В
Кристина - отличный рассказчик, погрузила в мир кабуки. Я узнала для себя много нового и даже неожиданного. Такая экскурсия помогла подготовиться и понять пьесу, на которую я пошла уже после экскурсии.
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Во-первых, Кристина отлично рассказывает и дает понятный и подробный экскурс по культуре и истории театра Кабуки. Во-вторых, рассказывает конкретно о
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В
Очень понравилась экскурсия. Кристина фанат своего дела, чья увлеченность сразу чувствуется, ответит на любой вопрос. Отдельно хочется выделить возможность оплатить
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Всего 22 отзыва в Токио в категории "В помещении"
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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «В помещении»
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Сейчас в Токио в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 186 до 250. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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