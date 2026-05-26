читать дальше уменьшить

в мире, и благодаря Кристине удалось не просто его увидеть, а по-настоящему понять и прочувствовать.



Кристина — потрясающий гид: увлечённая, внимательная и невероятно эрудированная. Её рассказ был живым, глубоким и очень интересным — чувствуется, что она искренне любит то, о чём говорит. С ней было не только познавательно, но и просто приятно провести время.



Отдельно хочется отметить её помощь с билетами — попасть на представление непросто, билеты раскупаются очень быстро, и без неё это сделать было бы гораздо сложнее.



От души рекомендую Кристину всем, кто хочет познакомиться с традиционным японским театром Кабуки не поверхностно, а действительно погрузиться в его историю и атмосферу. Это тот опыт, который остаётся в памяти надолго.