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Экскурсии в помещении Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Токио на русском языке, цены от $186. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Кабуки - уникальный театр Японии
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Кабуки - уникальный театр Японии
Посетить легендарный театр Кабуки-дза в компании гида-эксперта и посмотреть традиционную пьесу
Начало: У театра Кабуки-дза (станция метро «Хигаси-Гиндза»...
6 июн в 12:00
11 июн в 10:00
$250 за всё до 10 чел.
Номикай в Токио: что это такое и с чем его едят
2.5 часа
Индивидуальная
Номикай в Токио: что это такое и с чем его едят
Ваш личный проводник в мир японских традиций - негласные правила, яркие вкусы и душевное общение
Начало: У станции Yaesu Central Exit
6 июн в 16:00
7 июн в 16:00
от $249 за человека
Дегустация саке с ужином в Токио (20+)
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дегустация саке с ужином в Токио (20+)
Разобраться в тонкостях японского напитка и провести вечер в атмосферной идзакае
Начало: У станции Уэно
Завтра в 18:30
7 июн в 18:30
$186 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Кабуки - уникальный театр Японии
Это была чудесная экскурсия! Мы с головой погрузились в мир театра Кабуки. в процессе мы не только узнали историю театра,
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но уделили внимание архитектурным особенностям здания, жизни актёров. Поставили все штампы и уже полностью подготовленными пошли на спектакль. Кристина - прекрасный рассказчик, очень не хотелось прощаться с ней, когда экскурсия подошла к завершению. Нам осталось лишь сказать ей спасибо за прекрасное воспоминание о посещении театра Кабуки, годами хранившего и продолжающего хранить свои традиции.

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Д
Кабуки - уникальный театр Японии
Спасибо Кристине за замечательную экскурсию по театру Кабуки!
Кристина с легкостью погрузила нас в историю, традиции и современность театра❤️
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Е
Кабуки - уникальный театр Японии
Полный восторг! Кристина замечательный организатор и рассказчик. Отличная ознакомительная лекция с погружением как в стилевые особенности этого вида театра, так
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и в историю, включая знаковые события и мотивы главных исторических деятелей, повлиявших на Кабуки. Кабуки сильно отличается от привычного европейского театра, и без предварительного объяснения сложно было бы по-настоящему насладиться этим искусством. В спектакле важное место занимает музыка и игра голосом, поэтому особенно рекомендую музыкантам для расширения кругозора.

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Т
Кабуки - уникальный театр Японии
Потрясающая экскурсия! Спасибо большое, Кристине за погружение в историю театра Кабуки! Было супер интересно! 🫶
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М
Кабуки - уникальный театр Японии
Всем желающим посетить театр Кабуки советую забронировать эту экскурсию, чтобы понять историю, содержание и смысл представления в этом театре. Кристина вам в этом поможет как никто другой.
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Олег
Кабуки - уникальный театр Японии
Экскурсия с Кристиной по Театру Кабуки в Токио стала одним из самых ярких впечатлений поездки. Это самый знаменитый театр Кабуки
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в мире, и благодаря Кристине удалось не просто его увидеть, а по-настоящему понять и прочувствовать.

Кристина — потрясающий гид: увлечённая, внимательная и невероятно эрудированная. Её рассказ был живым, глубоким и очень интересным — чувствуется, что она искренне любит то, о чём говорит. С ней было не только познавательно, но и просто приятно провести время.

Отдельно хочется отметить её помощь с билетами — попасть на представление непросто, билеты раскупаются очень быстро, и без неё это сделать было бы гораздо сложнее.

От души рекомендую Кристину всем, кто хочет познакомиться с традиционным японским театром Кабуки не поверхностно, а действительно погрузиться в его историю и атмосферу. Это тот опыт, который остаётся в памяти надолго.

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Хазарии
Кабуки - уникальный театр Японии
Очень рекомендую Кристину! Мало того, что человек максимально погружен в тему, она ещё и влюблена в Кабуки и это чувствуется. Невероятный гид!
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В
Кабуки - уникальный театр Японии
Кристина - отличный рассказчик, погрузила в мир кабуки. Я узнала для себя много нового и даже неожиданного. Такая экскурсия помогла подготовиться и понять пьесу, на которую я пошла уже после экскурсии.
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Михаил
Кабуки - уникальный театр Японии
Во-первых, Кристина отлично рассказывает и дает понятный и подробный экскурс по культуре и истории театра Кабуки. Во-вторых, рассказывает конкретно о
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той части пьесы, на которую идешь - без этого у меня точно не было бы полного понимания - а что происходит на сцене.

Точно рекомендую и благодарю еще раз Кристину!

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В
Кабуки - уникальный театр Японии
Очень понравилась экскурсия. Кристина фанат своего дела, чья увлеченность сразу чувствуется, ответит на любой вопрос. Отдельно хочется выделить возможность оплатить
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билеты через Кристину для тех, у кого нет иностранной карты.
Благодаря экскурсии удалось понять происходящее на сцене без знания языка и проникнуться историей. Настоятельно рекомендую.

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Всего 22 отзыва в Токио в категории "В помещении"

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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Кабуки - уникальный театр Японии;
  2. Номикай в Токио: что это такое и с чем его едят;
  3. Дегустация саке с ужином в Токио (20+).
Какие места ещё посмотреть в Токио
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Район Гиндза;
  2. Храм Сэнсо-дзи;
  3. Район Акихабара;
  4. Перекрёсток Сибуя;
  5. Остров Одайба;
  6. Императорский дворец Токио;
  7. Храм Мэйдзи-дзингу;
  8. Башня Tokyo Skytree;
  9. Квартал Кабукичо;
  10. Театр «Кабукидза».
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2026
Сейчас в Токио в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 186 до 250. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «В помещении», 22 ⭐ отзыва, цены от $186. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август