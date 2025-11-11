Мои заказы

О Токио на языке контрастов. Групповая экскурсия

Погрузитесь в жизнь Токио: от небоскрёбов до неоновых улиц. Узнайте о менталитете японцев и истории города в групповой экскурсии
Увидеть Токио глазами местных жителей - это шанс понять многогранность японской столицы. Экскурсия предлагает панорамный вид с небоскрёба и прогулку по знаменитому району Кабукичо. Участники узнают о менталитете японцев, адаптации
в стране и истории города. Это путешествие по контрастам, где можно ощутить истинный дух Токио и его жителей. Город предстанет перед вами в новом свете, от строгих офисных кварталов до ярких неоновых огней

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Панорамный вид на Токио
  • 🗼 Знакомство с местной культурой
  • 🎭 Прогулка по Кабукичо
  • 🗣 Интересные истории о городе
  • 👥 Групповая атмосфера

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная. Летом, в июне и августе, может быть жарко и влажно, но это не мешает насладиться экскурсиями. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладная, но это время идеально для тех, кто хочет избежать толп туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
О Токио на языке контрастов. Групповая экскурсия© Аэлита
Ближайшие даты:
4
дек11
дек18
дек15
янв22
янв29
янв5
фев
Время начала: 10:30

Что можно увидеть

  • Небоскрёб
  • Кабукичо

Описание экскурсии

Мы посмотрим на Токио сверху одного из самых высоких небоскрёбов города и я расскажу об особенностях жизни в этом огромном человейнике. Я проведу вас по злачным районам местных, расскажу о менталитете японцев, о непростых этапах адаптации в новой стране и, конечно, о судьбах людей в истории города.

Токио с высоты и неоновый Кабукичо. Полюбуемся городом с на одной из лучших смотровых площадок и напоследок заглянем в злачный район Кабукичо. И это будет уже «неяпонский» Токио — кричащий, неоновый, раскрепощенный. Прогуляемся среди вывесок баров и лав-отелей, а заодно поговорим о местных вечеринках в формате 18+.

Организационные детали

  • Оплата оставшейся суммы производится до начала программы наличными в йенах по курсу на день проведения экскурсии

в четверг в 10:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$71
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
станция Shinjuku
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита
Аэлита — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 922 туристов
Здравствуйте! Я Аэлита, лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей
Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.

Задать вопрос

