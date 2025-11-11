Увидеть Токио глазами местных жителей - это шанс понять многогранность японской столицы. Экскурсия предлагает панорамный вид с небоскрёба и прогулку по знаменитому району Кабукичо. Участники узнают о менталитете японцев, адаптации
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная. Летом, в июне и августе, может быть жарко и влажно, но это не мешает насладиться экскурсиями. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладная, но это время идеально для тех, кто хочет избежать толп туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Небоскрёб
- Кабукичо
Описание экскурсии
Мы посмотрим на Токио сверху одного из самых высоких небоскрёбов города и я расскажу об особенностях жизни в этом огромном человейнике. Я проведу вас по злачным районам местных, расскажу о менталитете японцев, о непростых этапах адаптации в новой стране и, конечно, о судьбах людей в истории города.
Токио с высоты и неоновый Кабукичо. Полюбуемся городом с на одной из лучших смотровых площадок и напоследок заглянем в злачный район Кабукичо. И это будет уже «неяпонский» Токио — кричащий, неоновый, раскрепощенный. Прогуляемся среди вывесок баров и лав-отелей, а заодно поговорим о местных вечеринках в формате 18+.
Организационные детали
- Оплата оставшейся суммы производится до начала программы наличными в йенах по курсу на день проведения экскурсии
в четверг в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$71
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
станция Shinjuku
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Аэлита — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 922 туристов
Здравствуйте! Я Аэлита, лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей
