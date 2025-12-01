Эта экскурсия объединяет два мира — духовное наследие Камакуры и современную энергию Йокогамы.
Вы увидите храмы Хасэдэра и Котокуин с величественным Большим Буддой, прогуляетесь по яркому Китайскому кварталу, набережной и Осанбаси-пирсу.
Завершением станет Лендмарк-тауэр, откуда открываются завораживающие виды на залив и, возможно, величественную Фудзи.
Вы увидите храмы Хасэдэра и Котокуин с величественным Большим Буддой, прогуляетесь по яркому Китайскому кварталу, набережной и Осанбаси-пирсу.
Завершением станет Лендмарк-тауэр, откуда открываются завораживающие виды на залив и, возможно, величественную Фудзи.
Описание экскурсииХрамы Камакуры Наше путешествие начнётся в древней Камакуре, известной своими святынями и историческим наследием. Мы посетим храм Хасэдэра, посвящённый богине милосердия Каннон, и Котокуин — храм, где возвышается знаменитая статуя Большого Будды Дайбуцу, сидящего под открытым небом. Очарование Йокогамы Затем отправимся в Йокогаму, второй по величине город Японии. Здесь нас ждёт прогулка по Китайскому кварталу с его красочными воротами и ароматами восточной кухни, а также по живописной набережной, где располагается пирс Осанбаси — причал для круизных лайнеров. По пути мы увидим элегантный Yokohama Bay Bridge, ставший визитной карточкой города. Закат с видом на Фудзи Финальной точкой станет Лендмарк-тауэр — третье по высоте здание Японии. С его смотровой площадки открываются захватывающие виды на залив, городские огни и сверкающий горизонт. А если позволит погода, на закате можно увидеть величественную гору Фудзи — символ Японии, который станет настоящим украшением путешествия.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Хасэдэра
- Храм Котокуин (Большой Будда Дайбуцу)
- Китайский квартал Йокогамы
- Набережная Йокогамы
- Пирс Осанбаси
- Мост Yokohama Bay Bridge
- Лендмарк-тауэр
Что включено
- Услуги гида и встреча в отеле
- Транспортные расходы на общественный транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты в музеи, парки, храмы (при необходимости)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии из Токио
Индивидуальная
до 4 чел.
Камакура - город храмов и морского бриза
Погрузитесь в атмосферу Японии 12 века в Камакуре. Буддийские храмы, синтоистские святилища и знаменитая статуя большого Будды ждут вас
Начало: На станции Токио, Маруноучи
1 дек в 10:30
2 дек в 10:30
$480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальное путешествие: Камакура и Йокогама - дух Японии
Знакомство с историческими городами Камакура и Йокогама: от древних храмов до современных панорам
Начало: Отель путешественников, Токио
2 дек в 07:00
3 дек в 07:00
$420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: уникальное путешествие с местным гидом
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Начало: По договоренности
2 дек в 09:00
4 дек в 09:00
$290 за всё до 4 чел.