Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия объединяет два мира — духовное наследие Камакуры и современную энергию Йокогамы.



Вы увидите храмы Хасэдэра и Котокуин с величественным Большим Буддой, прогуляетесь по яркому Китайскому кварталу, набережной и Осанбаси-пирсу.



Завершением станет Лендмарк-тауэр, откуда открываются завораживающие виды на залив и, возможно, величественную Фудзи.

Яна Ваш гид в Токио Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее. $350 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Храмы Камакуры Наше путешествие начнётся в древней Камакуре, известной своими святынями и историческим наследием. Мы посетим храм Хасэдэра, посвящённый богине милосердия Каннон, и Котокуин — храм, где возвышается знаменитая статуя Большого Будды Дайбуцу, сидящего под открытым небом. Очарование Йокогамы Затем отправимся в Йокогаму, второй по величине город Японии. Здесь нас ждёт прогулка по Китайскому кварталу с его красочными воротами и ароматами восточной кухни, а также по живописной набережной, где располагается пирс Осанбаси — причал для круизных лайнеров. По пути мы увидим элегантный Yokohama Bay Bridge, ставший визитной карточкой города. Закат с видом на Фудзи Финальной точкой станет Лендмарк-тауэр — третье по высоте здание Японии. С его смотровой площадки открываются захватывающие виды на залив, городские огни и сверкающий горизонт. А если позволит погода, на закате можно увидеть величественную гору Фудзи — символ Японии, который станет настоящим украшением путешествия.

