Что вы увидите
- Императорский дворец и мост Нидзюбаси
- Императорский сад (кроме понедельника)/Фешенебельный район Гиндза (по понедельникам)
- Смотровая площадка Токийской мэрии (кроме вторника)/Почетный гражданин Токио: Годзилла
- Район молодежной моды Харадзюку, синтоистский храм Мэйдзи
- Исторический район Асакуса, храм Сэнсодзи, торговая улочка Накамисэ
ЧТО ВЫ УВИДИТЕ?
- Императорский дворец и мост Нидзюбаси
- Императорский сад (кроме понедельника)/Фешенебельный район Гиндза (по понедельникам)
- Смотровая площадка Токийской мэрии (кроме вторника)/Почетный гражданин Токио: Годзилла
- Район молодежной моды Харадзюку, синтоистский храм Мэйдзи
- Исторический район Асакуса, храм Сэнсодзи, торговая улочка Накамисэ
ЭКСКУРСИЯ ПРОВОДИТСЯ В ЛЮБОЙ ДЕНЬ
- Начало в 10:00 (7 часов)
- Встреча с гидом в холле отеля
- Есть возможность провести экскурсию ⛳ на заказном автомобиле 🚘 для детей до 12 лет.
Что не входит
- Обед
- общественный транспорт
- входные билеты по программе
Начало и место завершения
🚩 лобби отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена И.
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