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Первое знакомство с Токио

Елена И.
Елена И. – Гид из Токио
Первое знакомство с Токио
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Первое знакомство с Токио
Первое знакомство с Токио

Что вы увидите

  • Императорский дворец и мост Нидзюбаси
  • Императорский сад (кроме понедельника)/Фешенебельный район Гиндза (по понедельникам)
  • Смотровая площадка Токийской мэрии (кроме вторника)/Почетный гражданин Токио: Годзилла
  • Район молодежной моды Харадзюку, синтоистский храм Мэйдзи
  • Исторический район Асакуса, храм Сэнсодзи, торговая улочка Накамисэ
ЧТО ВЫ УВИДИТЕ?
  • Императорский дворец и мост Нидзюбаси
  • Императорский сад (кроме понедельника)/Фешенебельный район Гиндза (по понедельникам)
  • Смотровая площадка Токийской мэрии (кроме вторника)/Почетный гражданин Токио: Годзилла
  • Район молодежной моды Харадзюку, синтоистский храм Мэйдзи
  • Исторический район Асакуса, храм Сэнсодзи, торговая улочка Накамисэ
ЭКСКУРСИЯ ПРОВОДИТСЯ В ЛЮБОЙ ДЕНЬ
  • Начало в 10:00 (7 часов)
  • Встреча с гидом в холле отеля
  • Есть возможность провести экскурсию ⛳ на заказном автомобиле 🚘 для детей до 12 лет.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • общественный транспорт
  • входные билеты по программе
Начало и место завершения
🚩 лобби отеля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена И.
Елена И.
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