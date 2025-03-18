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Чтобы понять Японию и проследить развитие её культурных кодов, мы отправимся в золотой век страны — эпоху Эдо. Изучим её от первого до последнего сёгуна. Заглянем в парк Уэно, чтобы посмотреть на Лунную сосну, пруд с лотосами и храм с лисичками.



Посетим кладбище, где обрёл покой русский проповедник православия, и район Янака — напоминание о ещё одном значимом историческом периоде.