Чтобы понять Японию и проследить развитие её культурных кодов, мы отправимся в золотой век страны — эпоху Эдо. Изучим её от первого до последнего сёгуна. Заглянем в парк Уэно, чтобы посмотреть на Лунную сосну, пруд с лотосами и храм с лисичками.
Посетим кладбище, где обрёл покой русский проповедник православия, и район Янака — напоминание о ещё одном значимом историческом периоде.
Посетим кладбище, где обрёл покой русский проповедник православия, и район Янака — напоминание о ещё одном значимом историческом периоде.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
- Парк Уэно — кластер культурной жизни, зарождённый в эпоху Эдо
- Лунная сосна — одно из чудес парка. Сравним её современный облик с гравюрным
- Пруд с лотосами — полюбуемся ими в сезон (примерно конец июля)
- Храм с лисичками — выясним, почему они сидят в святилище
- Большой Будда — поговорим о его приключениях
- Храм первого сёгуна — если не получилось поехать в Никко, можно послушать о сёгуне династии Токугава здесь
- Дом эпохи Эдо — образец архитектуры того периода
- Кладбище Янака с могилой нашего соотечественника Николая Японского, первого проповедника православия в Японии. Также увидим надгробие последнего сёгуна
- Район Янака — типичный представитель периода Сёва, другого значимого периода развития страны
- Лестница в Янака перед знаменитой торговой улицей
Я расскажу:
- о зарождении и развитии известных кодов японской культуры, таких как любование сакурой, суши, хайку — откуда они пошли и как видоизменялись со временем
- золотом веке Японии — эпохе Эдо, от первого сёгуна до последнего
- эпохе Сёва — очень значимом и ностальгическом для многих японцев периоде
и многом другом!
Организационные детали
- Общий маршрут — около 5 км, на пути есть лестницы (если вы с коляской, подъём может быть затруднительным)
- Экскурсия завершится в оживлённом районе с небольшими магазинами и ресторанчиками, где вы сможете пообедать, а затем погулять самостоятельно либо доехать на электричке JR до таких популярных мест, как Акихабара (около 10 мин.), Синдзюку (около 25 мин.), Сибуя (около 30 мин.)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Уэно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Токио
Более 15 лет изучаю японскую культуру, пишу сэнрю (вид японской поэзии), которые публикуются на радио, в газетах и занимают призовые места в конкурсах, рисую, участвую в выставках. Живу в Токио несколько лет. Очень люблю Японию и хочу поделиться своими знаниями и любовью к этой прекрасной стране!Задать вопрос
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