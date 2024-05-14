Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией

Погрузитесь в атмосферу Токио: от традиционных храмов до современных районов. Получите профессиональные фото ваших приключений
Представьте себе прогулку по великолепному городу Токио, где каждый уголок скрывает свою историю.

Вас ждут не только потрясающие виды, но и уникальная возможность увидеть, как современность гармонично сочетается с традициями в
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самом сердце Японии.

Ваше путешествие начнется в районе Асакуса, где вы увидите величественный храмовый комплекс Сэнсо-дзи и пройдете по известной торговой улице Накамисэ-дори.

Затем, переместившись в район Уэно, вы погрузитесь в атмосферу уличного рынка и увидите быт местных жителей.

Ваше путешествие завершится в районе Сибуя, где вы посетите храм Мэйдзи-дзингу, окруженный изумительным лесом, и сфотографируетесь на самом оживленном перекрестке в мире.

В течение недели после фотоэкскурсии вы получите от 50 до 100 профессионально обработанных фотографий, которые навсегда сохранят воспоминания о вашем незабываемом дне в Токио.

Это уникальная возможность увидеть город глазами местного жителя и зафиксировать эти моменты на красивых фотографиях

5
5 отзывов

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Профессиональные фотографии на память
  2. 🏯 Посещение знаковых достопримечательностей
  3. 📚 Интересные исторические факты
  4. 🛍️ Возможность купить традиционные сувениры
  5. 🌳 Прогулка по живописным местам
  6. 🎎 Погружение в японскую культуру

Что можно увидеть

  • Сэнсо-дзи
  • Накамисэ-дори
  • Мэйдзи-дзингу
  • Статуя Хатико
  • Оживлённый перекресток в Сибуя
Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Район Асакуса

Вы увидите большой храмовый комплекс Сэнсо-дзи, известный своими красочными святынями и величественной архитектурой. Пройдёте по торговой улице Накамисэ-дори, где найдёте множество магазинов с традиционными японскими сувенирами. По пути мы поговорим о легендах Японии и разберёмся в её религиозных особенностях.

Район Уэно

Здесь вы погрузитесь в атмосферу уличного рынка, увидите быт местных жителей и их повседневную хаотичную суету.

Район Сибуя

Посетим храм Мэйдзи-дзингу, окруженный изумительным лесом. Это место, наполненное покоем и гармонией, идеально подходит для того, чтобы просто насладиться уединением и природой. Вы прогуляетесь по обширной территории храма, поближе познакомитесь с японским наследием, а также услышите историю города и правителей.

Район знаменит и современными достопримечательностями. Вы увидите статую легендарного Хатико, сфотографируетесь на самом оживлённом перекрестке. А также по желанию посетите кафе с роботами, где оцените необычное обслуживание и увидите, насколько технологичной может быть Япония.

Организационные детали

  • В течение недели после фотоэкскурсии вы получите 50-100 фотографий в базовой обработке (коррекция цвета, света и кадрирование). Я отправлю вам ссылку на личную галерею.
  • Дополнительные расходы: обед в кафе (опционально), проезд на общественном транспорте — около 1500 йен (10€). Проезд гида оплачивается путешественниками.
  • У меня гибкий подход: программу можно корректировать по вашим пожеланиям.
  • По желанию я могу продлить экскурсию (каждый дополнительный час — 50€)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Район Асакуса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
П
14 мая 2024
Интересная обзорная экскурсия. Узнал много исторических и культурных фактов о Японии. Также побывали в местах, о которых обычный турист не узнал бы без гида
R
5 мая 2024
Встретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессии.
Обошли несколько районов, получили необходимую нам информацию и советы на следующие несколько дней.
Спасибо😉
Встретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессии.Встретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессии.Встретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессии.Встретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессии.Встретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессии.Встретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессии.
Стас
29 апр 2024
Все прошло, супер! Наталья очень вовлеченый гид. И еще помогла мне спланировать предложение девушке. Strong recommended
Андрей
7 апр 2024
Хочу выразить свою благодарность гиду за хорошую экскурсию и сбалансированную программу, в том числе, и с учетом моих пожеланий!
Для первого дня в Токио сложно придумать что то лучше.
Эта прекрасная возможность получить профессиональные фото, действительно, стоит того.
Ирина
4 апр 2024
Экскурсия была очень интересная и познавательная. Необычная тем, что плюсом получили еще комплект шикарных фотографий. Наталья профессиональный фотограф и знает лучшие локации для фото.
Эмоции от Токио+фото - это очень интересная экскурсия.

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