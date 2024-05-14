Вы увидите большой храмовый комплекс Сэнсо-дзи, известный своими красочными святынями и величественной архитектурой. Пройдёте по торговой улице Накамисэ-дори, где найдёте множество магазинов с традиционными японскими сувенирами. По пути мы поговорим о легендах Японии и разберёмся в её религиозных особенностях.
Район Уэно
Здесь вы погрузитесь в атмосферу уличного рынка, увидите быт местных жителей и их повседневную хаотичную суету.
Район Сибуя
Посетим храм Мэйдзи-дзингу, окруженный изумительным лесом. Это место, наполненное покоем и гармонией, идеально подходит для того, чтобы просто насладиться уединением и природой. Вы прогуляетесь по обширной территории храма, поближе познакомитесь с японским наследием, а также услышите историю города и правителей.
Район знаменит и современными достопримечательностями. Вы увидите статую легендарного Хатико, сфотографируетесь на самом оживлённом перекрестке. А также по желанию посетите кафе с роботами, где оцените необычное обслуживание и увидите, насколько технологичной может быть Япония.
Организационные детали
В течение недели после фотоэкскурсии вы получите 50-100 фотографий в базовой обработке (коррекция цвета, света и кадрирование). Я отправлю вам ссылку на личную галерею.
Дополнительные расходы: обед в кафе (опционально), проезд на общественном транспорте — около 1500 йен (10€). Проезд гида оплачивается путешественниками.
У меня гибкий подход: программу можно корректировать по вашим пожеланиям.
По желанию я могу продлить экскурсию (каждый дополнительный час — 50€)
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 143 туристов
Меня зовут Наталья, мне 40 лет, 15 из них я живу в Японии. Люблю путешествовать и знакомиться с новыми людьми. Профессионально занимаюсь фотографией более 10 лет, это мой основной и единственный вид деятельности. Работаю фотографом в японской фотостудии, в свободное время провожу индивидуальные и семейные фотопрогулки для путешественников. До встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Павел
14 мая 2024
Интересная обзорная экскурсия. Узнал много исторических и культурных фактов о Японии. Также побывали в местах, о которых обычный турист не узнал бы без гида
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Renat
5 мая 2024
Встретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессии. Обошли несколько районов, получили необходимую нам информацию и советы на следующие несколько дней. Спасибо😉
Стас
29 апр 2024
Все прошло, супер! Наталья очень вовлеченый гид. И еще помогла мне спланировать предложение девушке. Strong recommended
Андрей
7 апр 2024
Хочу выразить свою благодарность гиду за хорошую экскурсию и сбалансированную программу, в том числе, и с учетом моих пожеланий! Для первого дня в Токио сложно придумать что то лучше. Эта прекрасная возможность получить профессиональные фото, действительно, стоит того.
Ирина
4 апр 2024
Экскурсия была очень интересная и познавательная. Необычная тем, что плюсом получили еще комплект шикарных фотографий. Наталья профессиональный фотограф и знает лучшие локации для фото. Эмоции от Токио+фото - это очень интересная экскурсия.