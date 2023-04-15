Это индивидуальная фотосессия — и она пройдёт по вашим пожеланиям. Токио идеален для такого формата: мы сделаем ваши фотографии в традиционном парке, на аутентичных старинных улочках или в оживлённых районах с небоскрёбами и стильными магазинами. В любом случае вы получите живые эмоциональные снимки, услышите о жизни в Стране восходящего солнца и узнаете, как приручить Токио.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📸 Даже если это ваша первая профессиональная фотосессия, не переживайте — я подскажу, как встать и куда смотреть, а также буду ловить моменты по ходу прогулки. Кстати, куда отправимся? Напишите мне о ваших пожеланиях по фотографиям, и я подберу подходящие локации. Например, парк в центре Токио, старинные улочки или современные районы.

🎎 Во время прогулки я с удовольствием расскажу о своём многолетнем опыте жизни в Японии. Вы раскроете, как здесь живут, работают и мыслят люди, в чём особенности местного быта. А ещё получите лайфхаки: что интересного и где купить, куда пойти в свободное время и где пробовать локальную кухню.

Организационные детали

Я снимаю на камеру Canon EOS 6D mark 2, объектив 2.8 24-70 mm

В течение недели после фотопрогулки я обработаю ваши снимки и пришлю ссылку на скачивание фотографий

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