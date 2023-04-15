Сохранить ваши эмоции от города на профессиональных фото и заодно получить советы местного жителя
Это индивидуальная фотосессия — и она пройдёт по вашим пожеланиям.
Токио идеален для такого формата: мы сделаем ваши фотографии в традиционном парке, на аутентичных старинных улочках или в оживлённых районах с небоскрёбами и стильными магазинами.
В любом случае вы получите живые эмоциональные снимки, услышите о жизни в Стране восходящего солнца и узнаете, как приручить Токио.
Токио идеален для такого формата: мы сделаем ваши фотографии в традиционном парке, на аутентичных старинных улочках или в оживлённых районах с небоскрёбами и стильными магазинами.
В любом случае вы получите живые эмоциональные снимки, услышите о жизни в Стране восходящего солнца и узнаете, как приручить Токио.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
📸 Даже если это ваша первая профессиональная фотосессия, не переживайте — я подскажу, как встать и куда смотреть, а также буду ловить моменты по ходу прогулки. Кстати, куда отправимся? Напишите мне о ваших пожеланиях по фотографиям, и я подберу подходящие локации. Например, парк в центре Токио, старинные улочки или современные районы.
🎎 Во время прогулки я с удовольствием расскажу о своём многолетнем опыте жизни в Японии. Вы раскроете, как здесь живут, работают и мыслят люди, в чём особенности местного быта. А ещё получите лайфхаки: что интересного и где купить, куда пойти в свободное время и где пробовать локальную кухню.
Организационные детали
- Я снимаю на камеру Canon EOS 6D mark 2, объектив 2.8 24-70 mm
- В течение недели после фотопрогулки я обработаю ваши снимки и пришлю ссылку на скачивание фотографий
Дополнительные опции
- Вечером при необходимости проводится съёмка со вспышкой либо с профессиональным источником света на стойке
- Возможно фотосопровождение в вашей загородной поездке по Японии (стоимость обговаривается отдельно)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Токио
Провела 21 экскурсию для 22 туристов
Меня зовут Наталья, мне 40 лет, 15 из них я живу в Японии. Люблю путешествовать и знакомиться с новыми людьми. Профессионально занимаюсь фотографией более 10 лет, это мой основной и единственный вид деятельности. Работаю фотографом в японской фотостудии, в свободное время провожу индивидуальные и семейные фотопрогулки для путешественников. До встречи!
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