Представьте, как вы идете по живописному парку или оживленным улицам Токио, а рядом профессиональный фотограф ловит каждый момент, создавая портреты, полные эмоций и атмосферы.Ваша фотопрогулка будет спланирована с учетом ваших

пожеланий, чтобы каждый снимок отражал вашу индивидуальность и красоту окружающего городского пейзажа. Во время сессии вы также узнаете много интересного о жизни в Японии, познакомитесь с культурными особенностями и получите полезные советы о том, где можно приобрести уникальные товары, отведать местные блюда или провести досуг. Фотографии будут обработаны и отправлены вам в течение недели, каждая из которых будет передавать уникальный дух Токио и вашу историю в нем

Описание фото-прогулки

📸 Даже если это ваша первая профессиональная фотосессия, не переживайте — я подскажу, как встать и куда смотреть, а также буду ловить моменты по ходу прогулки. Кстати, куда отправимся? Напишите мне о ваших пожеланиях по фотографиям, и я подберу подходящие локации. Например, парк в центре Токио, старинные улочки или современные районы.

🎎 Во время прогулки я с удовольствием расскажу о своём многолетнем опыте жизни в Японии. Вы раскроете, как здесь живут, работают и мыслят люди, в чём особенности местного быта. А ещё получите лайфхаки: что интересного и где купить, куда пойти в свободное время и где пробовать локальную кухню.

Организационные детали

Я снимаю на камеру Canon EOS R6 Mark II, объектив 24-105mm

В течение недели после фотопрогулки я обработаю ваши снимки и пришлю ссылку на скачивание фотографий (гарантированный минимум — 35-50 снимков в базовой обработке, может быть больше)

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