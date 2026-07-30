Представьте, как вы идете по живописному парку или оживленным улицам Токио, а рядом профессиональный фотограф ловит каждый момент, создавая портреты, полные эмоций и атмосферы.
Ваша фотопрогулка будет спланирована с учетом ваших
Ваша фотопрогулка будет спланирована с учетом ваших
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальный подход к каждому клиенту
- 🎎 Узнаете о жизни в Японии из первых уст
- 🌆 Уникальные фотографии в разных частях Токио
- 📅 Гибкость в выборе времени и места
- 💡 Лайфхаки и советы по Токио
Что можно увидеть
- Парк в центре Токио
- Старинные улочки
- Современные районы
Описание фото-прогулки
📸 Даже если это ваша первая профессиональная фотосессия, не переживайте — я подскажу, как встать и куда смотреть, а также буду ловить моменты по ходу прогулки. Кстати, куда отправимся? Напишите мне о ваших пожеланиях по фотографиям, и я подберу подходящие локации. Например, парк в центре Токио, старинные улочки или современные районы.
🎎 Во время прогулки я с удовольствием расскажу о своём многолетнем опыте жизни в Японии. Вы раскроете, как здесь живут, работают и мыслят люди, в чём особенности местного быта. А ещё получите лайфхаки: что интересного и где купить, куда пойти в свободное время и где пробовать локальную кухню.
Организационные детали
- Я снимаю на камеру Canon EOS R6 Mark II, объектив 24-105mm
- В течение недели после фотопрогулки я обработаю ваши снимки и пришлю ссылку на скачивание фотографий (гарантированный минимум — 35-50 снимков в базовой обработке, может быть больше)
Дополнительные опции
- Вечером при необходимости проводится съёмка со вспышкой либо с профессиональным источником света на стойке
- Возможно фотосопровождение в вашей загородной поездке по Японии (стоимость обговаривается отдельно)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Асакуса, Шибуйя, Шинджюку (по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 697 туристов
Я живу в Японии с 2007 года. Эта страна стала моим домом, и я с удовольствием показываю её путешественникам, помогая лучше понять местный менталитет и культуру. В профессию я пришла после
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Отличные фотографии, крайне рекомендую!!
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Н
Огромное спасибо Наталье за невероятную фотосессию в Токио! Она не просто фотограф, а настоящий волшебник. Наталья сама подобрала потрясающие локации в Сибуе, которые идеально передали дух Токио. Она не только
+2
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Огромное спасибо Наталье, фотки получились просто супер! Рассматривали. их на компьютере и остались в восторге! (из 100 фоток я больше 50 для себя отметила, теперь думаю как бы это все
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В
просто невероятные фоторафии, не возможно выбрать несколько! очень легкая комфортная атмосфера прогулки, Наталья учла все пожелания, все максимально естественно и не забываемые эмоции и моменты теперь на таких красивых фотографиях! Наталья даже рассказала истории и о жизни в Токио, то есть еще и познавательная прогулка!
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Это было невероятно! Я заказал фотосессию как сюрприз для жены. Наталья предложило фото в кимоно, и это было незабываемо! 🤩🥳🔥 я не фанат фотосессий, но мне очень понравилось, а жена
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А
Отличная фотосессия!
Большое внимание к деталям и пожеланиям: Наталья предлагала много референсов, локаций и ракурсов под мой запрос, в результате получились живые яркие фотографии.
Однозначно рекомендую👍
Большое внимание к деталям и пожеланиям: Наталья предлагала много референсов, локаций и ракурсов под мой запрос, в результате получились живые яркие фотографии.
Однозначно рекомендую👍
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