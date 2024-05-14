П Павел Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией Интересная обзорная экскурсия. Узнал много исторических и культурных фактов о Японии. Также побывали в местах, о которых обычный турист не узнал бы без гида

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R Renat Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией Встретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессии. Обошли несколько районов, получили необходимую нам информацию и советы на следующие несколько дней. Спасибо😉

С Стас Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией Все прошло, супер! Наталья очень вовлеченый гид. И еще помогла мне спланировать предложение девушке. Strong recommended

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Л Лиза Фотопрогулка в кимоно читать дальше и прогуливаясь по улицам Токио, я почувствовала себя частью этого удивительного города, при этом получая комплименты от японцев по пути. А фотографии получились просто потрясающими! Фотопрогулка в кимоно была просто незабываемой! Это был удивительный способ погрузиться в японскую культуру и историю. Находясь в традиционной одежде

Б Бибигуль Портретная фотосессия в колоритном Токио Замечательные воспоминания о нашей экскурсии с Натальей! Все так мило, много интересной информации. Фото получились прекрасные. Благодарю от всей души! Конечно рекомендую!

M Marina Фотосессия и прогулка в кимоно Очень понравились фото, благодарим за красивые виды и незабываемые впечатления!

М Маргарита Фотосессия и прогулка в кимоно Спасибо, Наталья, за фотографии. Я думаю, это будет лучший сувенир, который я привезу из поездки)))