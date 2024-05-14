1 чел.
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Фотопрогулка
4.5 часа
Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
Погрузитесь в атмосферу Токио: от традиционных храмов до современных районов. Получите профессиональные фото ваших приключений
Начало: Район Асакуса
«В течение недели после фотоэкскурсии вы получите 50-100 фотографий в базовой обработке (коррекция цвета, света и кадрирование)»
Завтра в 11:30
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Портретная фотосессия в колоритном Токио: живые эмоциональные снимки
Погрузитесь в атмосферу Токио во время индивидуальной фотопрогулки, запечатлев красоту мегаполиса
«📸 Даже если это ваша первая профессиональная фотосессия, не переживайте — я подскажу, как встать и куда смотреть, а также буду ловить моменты по ходу прогулки»
Завтра в 17:30
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка в кимоно по историческому району Асакуса, Токио
Почувствуйте себя частью японской культуры, выбрав кимоно и пройдясь по живописным местам Асакусы
Начало: на станции Асакуса
«Фотопрогулка в национальных костюмах»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€250 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Индивидуальная фотосессия в кимоно в историческом районе Токио
Погрузитесь в мир японской культуры с фотопрогулкой в кимоно по Асакусе. Незабываемые впечатления и профессиональные снимки ждут вас
Начало: 2 Chome-3-1 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032
«Предлагаю вам идеальный маршрут для фотопрогулки в живописном районе Асакуса»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
$275 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел14 мая 2024Интересная обзорная экскурсия. Узнал много исторических и культурных фактов о Японии. Также побывали в местах, о которых обычный турист не узнал бы без гида
- EElena10 мая 2024Спасибо Наталье от всей нашей компании за фотосессию. Наталья хорошо организовала процесс аренды кимоно и это было яркой частью нашего опыта. Сама фотосессия была в нескольких местах храма, фотографии получились красивыми. Запоминающийся эпизод нашей поездки.
- RRenat5 мая 2024Встретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессии. Обошли несколько районов, получили необходимую нам информацию и советы на следующие несколько дней. Спасибо😉
- ССтас29 апреля 2024Все прошло, супер! Наталья очень вовлеченый гид. И еще помогла мне спланировать предложение девушке. Strong recommended
- ППолина21 апреля 2024Все было отлично❤️ спасибо большое
- ЛЛиза9 апреля 2024Фотопрогулка в кимоно была просто незабываемой! Это был удивительный способ погрузиться в японскую культуру и историю. Находясь в традиционной одежде
- ББибигуль12 марта 2024Замечательные воспоминания о нашей экскурсии с Натальей! Все так мило, много интересной информации. Фото получились прекрасные. Благодарю от всей души! Конечно рекомендую!
- MMarina29 декабря 2023Очень понравились фото, благодарим за красивые виды и незабываемые впечатления!
- ММаргарита9 декабря 2023Спасибо, Наталья, за фотографии. Я думаю, это будет лучший сувенир, который я привезу из поездки)))
- ЛЛюбовь23 ноября 2023Спасибо огромное за прекрасную фотосессию! За грамотный подбор образа, макияжа, локаций. Все прошло так легко и воздушно, как будто я встретилась с подругой за чашкой чая! Но в итоге у меня теперь есть набор бомбических фото!
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
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