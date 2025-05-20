Билеты
Входной билет в башню Skytree в Токио
Начало: 1-chōme-1-2 Oshiage, Sumida City, Tokyo 131-0045, ...
«Откройте для себя непревзойдённые виды Токио со смотровой площадки Tembo башни Tokyo Skytree с этим входным билетом»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 20:00.
Завтра в 12:00
21 мая в 09:00
от $16.15 за билет
Билеты
Tokyo Disneyland: билет на день
Начало: JVMJ+552 Ураясу, Чиба, Япония
«Воспользуйтесь входным билетом на целый день, миновав очереди»
Расписание: Время работы парка: ежедневно с 09:00 до 21:00.
21 мая в 09:00
22 мая в 09:00
$69.52 за билет
Билеты
Входной билет на Tokyo City View
Начало: MP6H+7MW Минато, Токио, Япония
«Билет нельзя изменить или отменить после бронирования»
Расписание: Время посещения ежедневно с 09:00 до 21:00.
Завтра в 12:00
21 мая в 09:00
$14.04 за билет
Билеты
Токийская башня: входной билет
Начало: MP5W+F6W Минато, Токио, Япония
«Билет не может быть переоформлен в случае утери или повреждения»
Расписание: Время посещения ежедневно с 09:00 до 22:30.
Завтра в 12:00
21 мая в 09:00
$10.53 за билет
Билеты
TeamLab Planets TOKYO Digital Art Museum: входной билет
Начало: JQXQ+JWW Кото, Токио, Япония
«Невозможно приобрести билеты в день посещения»
Расписание: Время посещения ежедневно с 11:30 до 15:00.
Завтра в 11:30
21 мая в 09:00
от $28.09 за билет
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