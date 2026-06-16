Приглашаю погрузиться в жизнь японских подростков. Вы узнаете, чем они интересуются, каким спортом занимаются, как учатся и влюбляются. Посетите гигантский магазин аниме-товаров в Икебукуро, подниметесь на панорамную площадку небоскрёба, чтобы увидеть Токио с высоты, и заглянете в планетарий. При желании попробуете бабл-ти и мороженое матча.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $240 за экскурсию

Ваш гид в Токио

Описание экскурсии

Район Икебукуро — центр отаку-культуры. Здесь находится девятиэтажный магазин для фанатов аниме, манги, игр и косплея. Вы найдёте одежду с аниме-персонажами, автоматы с капсульными игрушками и тысячи фигурок.

Комиссионные магазины. Среди подержанных товаров можно отыскать настоящие сокровища: современные и винтажные куклы, коллекционные карточки и редкие аниме-фигурки.

Панорамная площадка на 60-м этаже. Полюбуемся видом на Токио — город протянется перед вами до самого горизонта.

Планетарий. Вы увидите виртуальные звёзды и галактики с музыкальным шоу на астрономические сюжеты.

Аквариум на крыше или контактное кафе — на выбор

Пингвины, морские львы и котики, пеликаны и скаты плавают в аквариуме так, словно летают среди зданий

В контактном кафе можно погладить собак породы самоед и кошек, увидеть сов, ёжиков и других животных

Аптека. Я покажу новинки косметики и расскажу об уходовых процедурах, в том числе для подростков.

Японский стритфуд. Вы сможете попробовать бабл-ти и мороженое матча.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются