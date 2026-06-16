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Токио для детей и подростков: погружение в мир аниме и трендов

Узнать о манге, японской моде и молодёжной жизни в Японии
Приглашаю погрузиться в жизнь японских подростков. Вы узнаете, чем они интересуются, каким спортом занимаются, как учатся и влюбляются.

Посетите гигантский магазин аниме-товаров в Икебукуро, подниметесь на панорамную площадку небоскрёба, чтобы увидеть Токио с высоты, и заглянете в планетарий. При желании попробуете бабл-ти и мороженое матча.
Токио для детей и подростков: погружение в мир аниме и трендов
Токио для детей и подростков: погружение в мир аниме и трендов
Токио для детей и подростков: погружение в мир аниме и трендов

Описание экскурсии

Район Икебукуро — центр отаку-культуры. Здесь находится девятиэтажный магазин для фанатов аниме, манги, игр и косплея. Вы найдёте одежду с аниме-персонажами, автоматы с капсульными игрушками и тысячи фигурок.

Комиссионные магазины. Среди подержанных товаров можно отыскать настоящие сокровища: современные и винтажные куклы, коллекционные карточки и редкие аниме-фигурки.

Панорамная площадка на 60-м этаже. Полюбуемся видом на Токио — город протянется перед вами до самого горизонта.

Планетарий. Вы увидите виртуальные звёзды и галактики с музыкальным шоу на астрономические сюжеты.

Аквариум на крыше или контактное кафе — на выбор

  • Пингвины, морские львы и котики, пеликаны и скаты плавают в аквариуме так, словно летают среди зданий
  • В контактном кафе можно погладить собак породы самоед и кошек, увидеть сов, ёжиков и других животных

Аптека. Я покажу новинки косметики и расскажу об уходовых процедурах, в том числе для подростков.

Японский стритфуд. Вы сможете попробовать бабл-ти и мороженое матча.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются

  • Аквариум: дети 4–7 лет — 800 иен (€5), дети 7–15 лет — 1300 иен (€8), дети с 15–18 лет — 2600 иен (€16) и взрослые — 3200 иен (€20)
  • Планетарий: дети 4–12 лет — 1000 иен (€6), взрослые — 1600 иен (€10)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома
Рома — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 523 туристов
Я окончил экономический факультет Токийского университета. Родился в Японии в 2003 году: мой папа японец, а мама русская. До 12 лет учился в московской школе, а затем вернулся на родину,
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где окончил спортивную старшую школу. Благодаря жизни в России и Японии могу показать обе культуры глазами человека, который одинаково хорошо понимает их особенности, ценности и образ жизни. Свободно владею японским, русским и английским языками. Мне нравится работать гидом и общаться с людьми, легко нахожу общий язык взрослыми и с детьми. Я много времени провожу в Токио, люблю этот город и знаю, как познакомить с его настоящей атмосферой!

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