Токио для детей и подростков: погружение в мир аниме и трендов
Узнать о манге, японской моде и молодёжной жизни в Японии
Приглашаю погрузиться в жизнь японских подростков. Вы узнаете, чем они интересуются, каким спортом занимаются, как учатся и влюбляются.
Посетите гигантский магазин аниме-товаров в Икебукуро, подниметесь на панорамную площадку небоскрёба, чтобы увидеть Токио с высоты, и заглянете в планетарий. При желании попробуете бабл-ти и мороженое матча.
Описание экскурсии
Район Икебукуро — центр отаку-культуры. Здесь находится девятиэтажный магазин для фанатов аниме, манги, игр и косплея. Вы найдёте одежду с аниме-персонажами, автоматы с капсульными игрушками и тысячи фигурок.
Комиссионные магазины. Среди подержанных товаров можно отыскать настоящие сокровища: современные и винтажные куклы, коллекционные карточки и редкие аниме-фигурки.
Панорамная площадка на 60-м этаже. Полюбуемся видом на Токио — город протянется перед вами до самого горизонта.
Планетарий. Вы увидите виртуальные звёзды и галактики с музыкальным шоу на астрономические сюжеты.
Аквариум на крыше или контактное кафе — на выбор
Пингвины, морские львы и котики, пеликаны и скаты плавают в аквариуме так, словно летают среди зданий
В контактном кафе можно погладить собак породы самоед и кошек, увидеть сов, ёжиков и других животных
Аптека. Я покажу новинки косметики и расскажу об уходовых процедурах, в том числе для подростков.
Японский стритфуд. Вы сможете попробовать бабл-ти и мороженое матча.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются
Аквариум: дети 4–7 лет — 800 иен (€5), дети 7–15 лет — 1300 иен (€8), дети с 15–18 лет — 2600 иен (€16) и взрослые — 3200 иен (€20)
Планетарий: дети 4–12 лет — 1000 иен (€6), взрослые — 1600 иен (€10)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 523 туристов
Я окончил экономический факультет Токийского университета. Родился в Японии в 2003 году: мой папа японец, а мама русская. До 12 лет учился в московской школе, а затем вернулся на родину, читать дальшеуменьшить
где окончил спортивную старшую школу.
Благодаря жизни в России и Японии могу показать обе культуры глазами человека, который одинаково хорошо понимает их особенности, ценности и образ жизни. Свободно владею японским, русским и английским языками.
Мне нравится работать гидом и общаться с людьми, легко нахожу общий язык взрослыми и с детьми. Я много времени провожу в Токио, люблю этот город и знаю, как познакомить с его настоящей атмосферой!
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