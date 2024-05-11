Почувствовать себя местным – экскурсии в Токио

Найдено 10 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Токио на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Токио на языке контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Токио на языке контрастов: индивидуальная экскурсия
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Токио-тинейджер
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Токио-тинейджер: путешествие по молодежным районам Токио
Вас ждет незабываемое путешествие по самым ярким районам Токио, где современная культура и традиции сливаются воедино
Начало: На станции «Харадзюку»
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
188 за всё до 6 чел.
Блеск и изнанка района Синдзюку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Блеск и изнанка района Синдзюку: архитектура, дизайн, злачные места
Погрузитесь в уникальный мир района Синдзюку: от высоких технологий до ночной жизни. Эта экскурсия раскроет все грани Токио
Завтра в 17:30
10 июня в 14:30
290 за всё до 10 чел.
Секретные места делового Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Секретные места делового Токио: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир делового Токио, где небоскрёбы и уютные уголки гармонично сочетаются. Узнайте о планах реконструкции и загадайте желание в храме
Начало: Станция метро TORANOMON HILLS
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 188 за всё до 6 чел.
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Найдите идеальный сувенир в Токио с помощью индивидуальной экскурсии по традиционным ремеслам Японии. Узнайте больше о культуре и истории через изделия мастеров
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
233 за всё до 5 чел.
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры, надев традиционный костюм сборщика чая. Уникальная возможность посетить плантации и насладиться видами
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
414 за всё до 3 чел.
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шопингом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Уютный район Кагуразака: экскурс с ланчем и шопингом в Токио
Приглашаем на экскурсию по Кагуразаке: уникальное сочетание традиций и современности с ланчем кайсэки и шопингом
15 июня в 11:30
13 июля в 11:30
380 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Влюбиться в Камакуру: уникальное путешествие с местным гидом
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Токио как он есть
🚶 Пешая
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
70 за человека
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Узнать о жизни мореплавателя, подняться на вершину вулкана и попробовать традиционные блюда
Начало: в Токио, в лобби вашего отеля
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
270 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Токио-тинейджер
    Мои дети-подростки интересуются всем японским. Элена показала любопытные места, рассказала про жизнь изнутри и многое удалось поделать и попробовать на маршруте. Мы в восторге!
  • Н
    Наталья
    5 мая 2024
    Токио-тинейджер
    Элена, один из лучших гидов, которых я встречала! С пониманием отнеслась к нашему опозданию, терпеливо нас консультировала, помогала с билетами, а экскурсия превзошла все ожидания наших 16-ти летних девчонок! Большая благодарность Элене и всем рекомендую данный формат для подростков!
    Элена, один из лучших гидов, которых я встречала! С пониманием отнеслась к нашему опозданию, терпеливо нас
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    О Токио на языке контрастов
    Прекрасная экскурсия для знакомства с Токио! Это был наш первый день в городе. Мы немного скорректировали маршрут под наши интересы,
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    Аэлита удобно выстроила последовательность точек. Нигде не торопила нас. И ни один наш вопрос не оставался без ответа:) на сообщения также быстро отвечала. Гид не перегружает историческими сводками, много рассказывает о быте японцев, философии и отличительных чертах. В целом, я думаю, сможет рассказать все, что вас интересует:) Рекомендую и гида, и саму экскурсию. На мой взгляд она прекрасна для ознакомления с Токио. Здесь вы сможете увидеть его действительно с разных сторон.

  • В
    Виктория
    1 мая 2024
    О Токио на языке контрастов
    Очень классная экскурсия! важно, что гид подстроилась под наши пожелания и немного скорректировала программу!)
  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Секретные места делового Токио
    Были на экскурсии с Анастасией, очень понравилась и программа и стиль изложения материала, в большинство мест мы сами бы никогда
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    не заглянули. Это взгляд токийца на городскую среду, сам район - это кусочек города будущего. Замечательный, умный рассказ на маршруте, Анастасия отвечала на все интересующие нас вопросы и по другим темам.

  • С
    Светлана
    4 апреля 2024
    О Токио на языке контрастов
    Огромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделали этот день незабываемым. Хочется
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    отметить, что из 8 человек, проводивших нам экскурсии в Японии, Аэлита единственный гид, работающая с наушниками, что очень удобно. Еще раз спасибо, мы прекрасно провели время!!! Так же особая благодарность за помощь в бронировании ресторана, чего мы в нынешних условиях сделать из России не могли.

    Огромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделалиОгромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделалиОгромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделалиОгромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделалиОгромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделали
  • A
    Amaliia
    21 марта 2024
    Токио-тинейджер
    У нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторге
    У нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторгеУ нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторгеУ нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторгеУ нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторгеУ нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторгеУ нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторгеУ нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторгеУ нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторге
  • Ю
    Юлия
    17 марта 2024
    Секретные места делового Токио
    Очень понравилось! Совершенно необычный подход и рассказ мы услышали от Анастасии. Действительно по новому узнали о Токио, от начальной стадии
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    строительства города до почти фантазийного будущего. И за счет интересных мест, у нас была отличная прогулка. И парковый, и офисный и жилой районы, всё расположено в зоне прогулки по городским улицам и аллеям. Мы гуляли и обошлись без общественного транспорта и такси. Очень рекомендую!

  • Z
    Zemfira
    11 марта 2024
    Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
    Экскурсия классная! Интересный и познавательный рассказ, не обременённый лишними цифрами. Поездка с Аэлитои была познавательной и комфортной, несмотря на холодную погоду. Спасибо организаторам и экскурсоводу. Нам понравилось! Спасибо!
  • Е
    Елена
    26 декабря 2023
    Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
    Все прошло замечательно, Мила - самый лучший гид, по моему мнению, профессионал, знает свое дело на отлично. С ней интересно,
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    познавательно, комфортно! В отличии, от других гидов, она уделяет комфорту, с которым проходит экскурсия, не меньше внимания, чем ее содержательной часть. Огромное ей спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Почувствовать себя местным»

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Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 70 до 414. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Почувствовать себя местным», 36 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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