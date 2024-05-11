1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Токио на языке контрастов: индивидуальная экскурсия
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Токио-тинейджер: путешествие по молодежным районам Токио
Вас ждет незабываемое путешествие по самым ярким районам Токио, где современная культура и традиции сливаются воедино
Начало: На станции «Харадзюку»
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Блеск и изнанка района Синдзюку: архитектура, дизайн, злачные места
Погрузитесь в уникальный мир района Синдзюку: от высоких технологий до ночной жизни. Эта экскурсия раскроет все грани Токио
Завтра в 17:30
10 июня в 14:30
€290 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Секретные места делового Токио: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир делового Токио, где небоскрёбы и уютные уголки гармонично сочетаются. Узнайте о планах реконструкции и загадайте желание в храме
Начало: Станция метро TORANOMON HILLS
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Найдите идеальный сувенир в Токио с помощью индивидуальной экскурсии по традиционным ремеслам Японии. Узнайте больше о культуре и истории через изделия мастеров
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
€233 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры, надев традиционный костюм сборщика чая. Уникальная возможность посетить плантации и насладиться видами
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€414 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уютный район Кагуразака: экскурс с ланчем и шопингом в Токио
Приглашаем на экскурсию по Кагуразаке: уникальное сочетание традиций и современности с ланчем кайсэки и шопингом
15 июня в 11:30
13 июля в 11:30
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Влюбиться в Камакуру: уникальное путешествие с местным гидом
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
8 часов
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Узнать о жизни мореплавателя, подняться на вершину вулкана и попробовать традиционные блюда
Начало: в Токио, в лобби вашего отеля
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
€270 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина11 мая 2024Мои дети-подростки интересуются всем японским. Элена показала любопытные места, рассказала про жизнь изнутри и многое удалось поделать и попробовать на маршруте. Мы в восторге!
- ННаталья5 мая 2024Элена, один из лучших гидов, которых я встречала! С пониманием отнеслась к нашему опозданию, терпеливо нас консультировала, помогала с билетами, а экскурсия превзошла все ожидания наших 16-ти летних девчонок! Большая благодарность Элене и всем рекомендую данный формат для подростков!
- ААнна2 мая 2024Прекрасная экскурсия для знакомства с Токио! Это был наш первый день в городе. Мы немного скорректировали маршрут под наши интересы,
- ВВиктория1 мая 2024Очень классная экскурсия! важно, что гид подстроилась под наши пожелания и немного скорректировала программу!)
- ЛЛюдмила1 мая 2024Были на экскурсии с Анастасией, очень понравилась и программа и стиль изложения материала, в большинство мест мы сами бы никогда
- ССветлана4 апреля 2024Огромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделали этот день незабываемым. Хочется
- AAmaliia21 марта 2024У нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторге
- ЮЮлия17 марта 2024Очень понравилось! Совершенно необычный подход и рассказ мы услышали от Анастасии. Действительно по новому узнали о Токио, от начальной стадии
- ZZemfira11 марта 2024Экскурсия классная! Интересный и познавательный рассказ, не обременённый лишними цифрами. Поездка с Аэлитои была познавательной и комфортной, несмотря на холодную погоду. Спасибо организаторам и экскурсоводу. Нам понравилось! Спасибо!
- ЕЕлена26 декабря 2023Все прошло замечательно, Мила - самый лучший гид, по моему мнению, профессионал, знает свое дело на отлично. С ней интересно,
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Почувствовать себя местным»
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Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
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