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Аэлита удобно выстроила последовательность точек. Нигде не торопила нас. И ни один наш вопрос не оставался без ответа:) на сообщения также быстро отвечала. Гид не перегружает историческими сводками, много рассказывает о быте японцев, философии и отличительных чертах. В целом, я думаю, сможет рассказать все, что вас интересует:) Рекомендую и гида, и саму экскурсию. На мой взгляд она прекрасна для ознакомления с Токио. Здесь вы сможете увидеть его действительно с разных сторон.