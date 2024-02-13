Посетить все самые-самые места японской столицы и узнать о местной жизни с профессиональным гидом
Погуляем по центру, съездим в чудесный район Асакуса со старинным буддийским храмом и проникнемся духом современной жизни в модном квартале Сибуя.
фев
фев
фев
фев
фев
фев
фев
даты
Описание
Что вас ожидает
Центр Токио
Вы увидите визитные карточки города: Императорские парки и башни дворца, где живёт императорская семья. Погуляете по финансовому кварталу Маруночи и осмотрите первую ж/д станцию города. А также оцените современные здания почтамта и международного форума. И, конечно, пройдёте по знаменитому району Гинза: увидите главные часы Токио и самый известный фешенебельный перекрёсток Японии. На обед мы зайдём на колоритный рынок Цукидзи.
Живописный квартал Асакуса
Мы посетим старейший буддийский храм Токио — Сэнсо-дзи. И погуляем по прилегающему к нему прекрасному парку, где царит атмосфера спокойствия и умиротворения. А также пройдём по улочке Накамисэ-дори с яркими сувенирами и традиционными японскими закусками. На набережной реки Сумида полюбуемся телебашней «Небесное дерево», необычным зданием музея Пива и торговыми лодочками.
Современный район Сибуя
Сибуя — сердце ночной жизни Токио. Я покажу вам самый загруженный перекрёсток города, который бесчисленное количество раз появлялся в фильмах и блогах. А также памятник верному псу Хатико, символизирующий преданность и дружбу. В завершение, если останутся силы, мы погуляем по токийским Елисейским полям, полюбуемся шикарными магазинами местных модных дизайнеров и заглянем на улицу Аниме.
Организационные детали
- Между районами мы будем перемещаться на общественном транспорте. Билеты оплачиваются дополнительно (в том числе, на гида) — около 15$ с человека.
- Еда и напитки не включены в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.