Токио — гигантский город с невероятным количеством достопримечательностей. Я объединила в один маршрут самые известные, яркие и живописные из них. Вместе мы проведём целый день. Погуляем по центру, съездим в чудесный район Асакуса со старинным буддийским храмом и проникнемся духом современной жизни в модном квартале Сибуя.

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Описание

Что вас ожидает

Центр Токио

Вы увидите визитные карточки города: Императорские парки и башни дворца, где живёт императорская семья. Погуляете по финансовому кварталу Маруночи и осмотрите первую ж/д станцию города. А также оцените современные здания почтамта и международного форума. И, конечно, пройдёте по знаменитому району Гинза: увидите главные часы Токио и самый известный фешенебельный перекрёсток Японии. На обед мы зайдём на колоритный рынок Цукидзи.

Живописный квартал Асакуса

Мы посетим старейший буддийский храм Токио — Сэнсо-дзи. И погуляем по прилегающему к нему прекрасному парку, где царит атмосфера спокойствия и умиротворения. А также пройдём по улочке Накамисэ-дори с яркими сувенирами и традиционными японскими закусками. На набережной реки Сумида полюбуемся телебашней «Небесное дерево», необычным зданием музея Пива и торговыми лодочками.

Современный район Сибуя

Сибуя — сердце ночной жизни Токио. Я покажу вам самый загруженный перекрёсток города, который бесчисленное количество раз появлялся в фильмах и блогах. А также памятник верному псу Хатико, символизирующий преданность и дружбу. В завершение, если останутся силы, мы погуляем по токийским Елисейским полям, полюбуемся шикарными магазинами местных модных дизайнеров и заглянем на улицу Аниме.

Организационные детали