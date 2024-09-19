Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Токио на русском языке, цены от $135. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 10 часов Индивидуальная до 7 чел. Токийский Диснейленд (сопровождение) Начало: Лобби отеля «Композиционным центром Диснейленда в Токио является Замок Золушки, вокруг которого расположено множество захватывающих аттракционов, магазинов, ресторанов и прочих развлечений» Расписание: в любой день по предварительной договоренности, старт в 08:30 $ 263 за всё до 7 чел. 8 часов Индивидуальная до 7 чел. Зоопарк Zoorasia (сопровождение) Начало: Лобби отеля Расписание: Время работы Зоопарка: с 09:30 - 16:30 / Выходной: Вторник $ 135 за всё до 7 чел. 10 часов Индивидуальная до 5 чел. День с гидом в парке развлечений «Fuji-Q Highland» Начало: В лобби отеля «Парк знаменит несколькими американскими горками, а также двумя самыми желанными среди любителей острых ощущений аттракционами - Лабиринт страха "Больница Привидений" (The Haunted Hospital) и "Безнадёжный Замок" (Hopeless Fortress)» Расписание: в любой день по договоренности $ 260 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Токио

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Развлечения»

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