10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Токийский Диснейленд (сопровождение)
Начало: Лобби отеля
«Композиционным центром Диснейленда в Токио является Замок Золушки, вокруг которого расположено множество захватывающих аттракционов, магазинов, ресторанов и прочих развлечений»
Расписание: в любой день по предварительной договоренности, старт в 08:30
Завтра в 20:00
20 сен в 09:00
$263 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Зоопарк Zoorasia (сопровождение)
Начало: Лобби отеля
Расписание: Время работы Зоопарка: с 09:30 - 16:30 / Выходной: Вторник
Завтра в 20:00
20 сен в 09:00
$135 за всё до 7 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
День с гидом в парке развлечений «Fuji-Q Highland»
Начало: В лобби отеля
«Парк знаменит несколькими американскими горками, а также двумя самыми желанными среди любителей острых ощущений аттракционами - Лабиринт страха "Больница Привидений" (The Haunted Hospital) и "Безнадёжный Замок" (Hopeless Fortress)»
Расписание: в любой день по договоренности
Завтра в 20:00
20 сен в 09:00
$260 за всё до 5 чел.
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