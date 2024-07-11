Исследуем марки от всемирно известных дизайнеров до новых имён, задающих последние тренды.
Посетим магазины локальных брендов, сочетающих уникальные дизайны, технологичные ткани и лучшее качество. Я покажу вам товары, которые можно купить только в Токио.
Большинство магазинов находятся в стороне от туристических маршрутов и их сложно найти без проводника-инсайдера.
Посетим магазины локальных брендов, сочетающих уникальные дизайны, технологичные ткани и лучшее качество. Я покажу вам товары, которые можно купить только в Токио.
Большинство магазинов находятся в стороне от туристических маршрутов и их сложно найти без проводника-инсайдера.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Исходя из ваших предпочтений я выберу 6–9 магазинов для посещения и в зависимости от количества времени, которое вы проведёте в первых локациях, я буду сокращать или удлинять этот список. Покажу вам вещи и товары, которые вы не сможете приобрести больше нигде в мире. И конечно же, поговорим о японской моде, эстетике и красоте.
Куда мы пойдём?
- Район Аояма славится своими концептуальными бутиками, дизайнерскими шоурумами и арт-галереями, создающими уникальную атмосферу творчества и инноваций
- Проспект Омотэсандо, который часто называют «Токийскими Елисейскими полями». Этот бульвар усеян флагманскими магазинами известных брендов, а также уютными кафе и стильными ресторанами
- Концептуальные магазины, такие как Issey Miyake и Comme des Garçons, где вы увидите авангардные коллекции и инновационные дизайнерские решения
- Район Харадзюку встретит вас самыми эксцентричными и креативными нарядами на улицах. Здесь находятся культовые магазины, предлагающие всё: от уличной моды до уникальных винтажных находок
- Магазины японской косметики, сувениров, одежды для подростков, винтажного кимоно (по желанию)
Организационные детали
- Многие магазины открываются после 12:00
- Ценовой сегмент, как правило, от среднего до премиум
- Одежда и обувь больших размеров встречается очень редко
- У меня гибкий подход: программу можно корректировать по вашим предпочтениям. По запросу я могу продлить экскурсию: каждый дополнительный час — €50
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Омотэсандо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 149 туристов
Меня зовут Наталья, мне 40 лет, 15 из них я живу в Японии. Люблю путешествовать и знакомиться с новыми людьми. Профессионально занимаюсь фотографией более 10 лет, это мой основной и единственный вид деятельности. Работаю фотографом в японской фотостудии, в свободное время провожу индивидуальные и семейные фотопрогулки для путешественников. До встречи!Задать вопрос
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