Исследуем марки от всемирно известных дизайнеров до новых имён, задающих последние тренды. Посетим магазины локальных брендов, сочетающих уникальные дизайны, технологичные ткани и лучшее качество. Я покажу вам товары, которые можно купить только в Токио. Большинство магазинов находятся в стороне от туристических маршрутов и их сложно найти без проводника-инсайдера.

Описание экскурсии

Исходя из ваших предпочтений я выберу 6–9 магазинов для посещения и в зависимости от количества времени, которое вы проведёте в первых локациях, я буду сокращать или удлинять этот список. Покажу вам вещи и товары, которые вы не сможете приобрести больше нигде в мире. И конечно же, поговорим о японской моде, эстетике и красоте.

Куда мы пойдём?

Район Аояма славится своими концептуальными бутиками, дизайнерскими шоурумами и арт-галереями, создающими уникальную атмосферу творчества и инноваций

славится своими концептуальными бутиками, дизайнерскими шоурумами и арт-галереями, создающими уникальную атмосферу творчества и инноваций Проспект Омотэсандо, который часто называют «Токийскими Елисейскими полями». Этот бульвар усеян флагманскими магазинами известных брендов, а также уютными кафе и стильными ресторанами

который часто называют «Токийскими Елисейскими полями». Этот бульвар усеян флагманскими магазинами известных брендов, а также уютными кафе и стильными ресторанами Концептуальные магазины, такие как Issey Miyake и Comme des Garçons, где вы увидите авангардные коллекции и инновационные дизайнерские решения

такие как Issey Miyake и Comme des Garçons, где вы увидите авангардные коллекции и инновационные дизайнерские решения Район Харадзюку встретит вас самыми эксцентричными и креативными нарядами на улицах. Здесь находятся культовые магазины, предлагающие всё: от уличной моды до уникальных винтажных находок

встретит вас самыми эксцентричными и креативными нарядами на улицах. Здесь находятся культовые магазины, предлагающие всё: от уличной моды до уникальных винтажных находок Магазины японской косметики, сувениров, одежды для подростков, винтажного кимоно (по желанию)

Организационные детали