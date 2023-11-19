На этой экскурсии я покажу вам, какой след оставил император Мейдзи в жизни, культуре и истории Токио. Вы увидите местный даунтаун — район множества небоскрёбов, среди которых есть и аналог парижского Нотр-Дама, только в несколько раз больше. А также побываете в оплоте японского синтоизма и пройдёте по самым модным районам шумного мегаполиса.

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Описание

Что вас ожидает

Район небоскрёбов

Первый пункт нашей программы — застроенный потрясающими воображение небоскрёбами токийский даунтаун. Именно здесь расположен знаменитый Tokyo Metropolitan Building, где находится местная мэрия. Две огромных 244-метровых башни-близнеца, стоящие на единой основе, чем-то напоминают парижский Нотр-Дам, только увеличенный в несколько раз! Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда весь город будет как на ладони. А в ясную погоду отсюда можно увидеть вершину горы Фудзи, священной для каждого жителя страны.

По модным местам

Следующие пункты нашей программы — утопающий в ивах бульвар Омотесандо, воспетый Гвен Стефани квартал Харадзюку и царство высокой моды — Аояму. Этот район с его линиями европейских, японских и американских бутиков бросает вызов самой Гинзе! Но особенно здесь выделяется стеклянный — огненно-жёлтый ночью и прозрачно-матовый днём — 6-этажный дом Prada. А близлежащий район Сибуя, по которому мы тоже пройдём, — это настоящий подиум «высокой уличной моды», место сбора японских тинейджеров, за постоянно меняющимися субкультурами которых внимательно наблюдают ведущие фэшн-дизайнеры мира.

Оплот синтоизма

И финальный пункт — святилище Мейдзи Дзингу, оплот японского синтоизма. Я расскажу вам историю создания этого храма и открою некоторые его особенности, которые вы не прочитаете ни в одном путеводителе. По окончании нашей прогулки я доставлю вас в отель или другое удобное для вас место.

Организационные детали