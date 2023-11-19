Погулять по модным районам, полюбоваться городом с высоты и посетить главное святилище
Вы увидите местный даунтаун — район множества небоскрёбов, среди которых есть и аналог парижского Нотр-Дама, только в несколько раз больше.
А также побываете в оплоте японского синтоизма и пройдёте по самым модным районам шумного мегаполиса.
Описание
Что вас ожидает
Район небоскрёбов
Первый пункт нашей программы — застроенный потрясающими воображение небоскрёбами токийский даунтаун. Именно здесь расположен знаменитый Tokyo Metropolitan Building, где находится местная мэрия. Две огромных 244-метровых башни-близнеца, стоящие на единой основе, чем-то напоминают парижский Нотр-Дам, только увеличенный в несколько раз! Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда весь город будет как на ладони. А в ясную погоду отсюда можно увидеть вершину горы Фудзи, священной для каждого жителя страны.
По модным местам
Следующие пункты нашей программы — утопающий в ивах бульвар Омотесандо, воспетый Гвен Стефани квартал Харадзюку и царство высокой моды — Аояму. Этот район с его линиями европейских, японских и американских бутиков бросает вызов самой Гинзе! Но особенно здесь выделяется стеклянный — огненно-жёлтый ночью и прозрачно-матовый днём — 6-этажный дом Prada. А близлежащий район Сибуя, по которому мы тоже пройдём, — это настоящий подиум «высокой уличной моды», место сбора японских тинейджеров, за постоянно меняющимися субкультурами которых внимательно наблюдают ведущие фэшн-дизайнеры мира.
Оплот синтоизма
И финальный пункт — святилище Мейдзи Дзингу, оплот японского синтоизма. Я расскажу вам историю создания этого храма и открою некоторые его особенности, которые вы не прочитаете ни в одном путеводителе. По окончании нашей прогулки я доставлю вас в отель или другое удобное для вас место.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, услуги русскоговорящего гида и все входные билеты
- Отдельно оплачиваются парковки — 800 иен. Также, если захотите, можем заехать на обед.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.