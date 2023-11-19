Токио. Наследие императора Мейдзи

Погулять по модным районам, полюбоваться городом с высоты и посетить главное святилище

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
На этой экскурсии я покажу вам, какой след оставил император Мейдзи в жизни, культуре и истории Токио.

Вы увидите местный даунтаун — район множества небоскрёбов, среди которых есть и аналог парижского Нотр-Дама, только в несколько раз больше.

А также побываете в оплоте японского синтоизма и пройдёте по самым модным районам шумного мегаполиса.
Токио. Наследие императора Мейдзи
Токио. Наследие императора Мейдзи
Токио. Наследие императора Мейдзи
Токио. Наследие императора Мейдзи
Токио. Наследие императора Мейдзи
Токио. Наследие императора Мейдзи
Токио. Наследие императора Мейдзи
Токио. Наследие императора Мейдзи
Токио. Наследие императора Мейдзи
Токио. Наследие императора Мейдзи
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Описание

Что вас ожидает

Район небоскрёбов

Первый пункт нашей программы — застроенный потрясающими воображение небоскрёбами токийский даунтаун. Именно здесь расположен знаменитый Tokyo Metropolitan Building, где находится местная мэрия. Две огромных 244-метровых башни-близнеца, стоящие на единой основе, чем-то напоминают парижский Нотр-Дам, только увеличенный в несколько раз! Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда весь город будет как на ладони. А в ясную погоду отсюда можно увидеть вершину горы Фудзи, священной для каждого жителя страны.

По модным местам

Следующие пункты нашей программы — утопающий в ивах бульвар Омотесандо, воспетый Гвен Стефани квартал Харадзюку и царство высокой моды — Аояму. Этот район с его линиями европейских, японских и американских бутиков бросает вызов самой Гинзе! Но особенно здесь выделяется стеклянный — огненно-жёлтый ночью и прозрачно-матовый днём — 6-этажный дом Prada. А близлежащий район Сибуя, по которому мы тоже пройдём, — это настоящий подиум «высокой уличной моды», место сбора японских тинейджеров, за постоянно меняющимися субкультурами которых внимательно наблюдают ведущие фэшн-дизайнеры мира.

Оплот синтоизма

И финальный пункт — святилище Мейдзи Дзингу, оплот японского синтоизма. Я расскажу вам историю создания этого храма и открою некоторые его особенности, которые вы не прочитаете ни в одном путеводителе. По окончании нашей прогулки я доставлю вас в отель или другое удобное для вас место.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, услуги русскоговорящего гида и все входные билеты
  • Отдельно оплачиваются парковки — 800 иен. Также, если захотите, можем заехать на обед.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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