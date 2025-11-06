читать дальше

началом экскурсии. Круизный порт, где пришвартовался ваш лайнер, находится далеко от центра, и из-за отсутствия точной информации о месте встречи добраться туда оказалось непросто. Я приехала встречать вас, чтобы не пришлось самим разбираться с непростой логистикой до Токио. Несмотря на то что, правилам расходы на дорогу гида компенсируются, я не стала на этом настаивать — для меня было важнее провести экскурсию.



По поводу метро — действительно, даже в знакомом городе можно запутаться на пересадках, особенно когда концентрируешься на содержании рассказа. Тем не менее, я старалась показать вам как можно больше в оставшееся время, и экскурсия была завершена в рамках согласованной продолжительности.



Спасибо за добрые слова, и надеюсь, что несмотря на небольшие накладки, поездка в Японию оставила у вас приятные воспоминания!