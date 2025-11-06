Токио - город контрастов, где древние храмы соседствуют с современными небоскрёбами.
Туристы увидят храм Мэйдзи-дзингу, узнают о синтоистских ритуалах, прогуляются по шумной Накамисэ-дори и посетят футуристический остров Одайба. Экскурсия включает знакомство с культурой и традициями, а также панорамные виды на город. Участники услышат историю верного Хатико и пересекут знаменитый перекрёсток Сибуя
6 причин купить эту экскурсию
- 🗼 Увидеть контрасты Токио
- 🏯 Посетить храм Мэйдзи-дзингу
- 🐕 Узнать историю Хатико
- 🌉 Прогуляться по Одайба
- 🛍️ Шопинг на Накамисэ-дори
- 🚶♂️ Почувствовать ритм Сибуя
Что можно увидеть
- Токийская мэрия
- Небоскрёбы Синдзюку
- Храм Мэйдзи-дзингу
- Статуя Хатико
- Перекрёсток Сибуя
- Храм Сэнсо-дзи
- Накамисэ-дори
- Одайба
Описание экскурсии
Токийская мэрия, с которой открываются виды на гору Фудзи.
Небоскрёбы Синдзюку — деловой центр города.
Храм Мэйдзи-дзингу — синтоистское святилище в лесу и рассказ о ритуалах для привлечения удачи.
Статуя Хатико. Вы услышите трогательную историю о дружбе и рассмотрите символ верности.
Перекрёсток Сибуя. Почувствуем ритм мегаполиса на самом оживлённом перекрёстке мира.
Храм Сэнсо-дзи — старейший буддийский храм, где мы обсудим загадки японских верований.
Накамисэ-дори. Пройдём по торговой улице с традиционными сувенирами и уличной едой.
Одайба. Посетим футуристический остров с Радужным мостом.
Вы узнаете:
- в чём разница между синтоизмом и буддизмом
- историю торий, пагод и обрядов
- как из деревни Токио вырос в мировой мегаполис
- о традициях и привычках местных жителей
- особенности национальной кухни и вкусовые предпочтения японцев
Организационные детали
- Дополнительные расходы по желанию: обед, метро и такси между локациями (около 1200 йен)
- Дети без ограничения по возрасту, но учтите, что мы будем много ходить
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 148 туристов
Меня зовут Ольга, я живу в Японии с 2001 года. Помогу вам увидеть Токио во всей его многогранности — от древних храмов до футуристических пейзажей. Я хорошо знаю местную культуруЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
6 ноя 2025
Программа довольно обильная, сложновато уместить в отведенное время, поэтому на каждую точку не так много времени. В ходе экскурсии можно посмотреть и культурные объекты и современность. По перемещениям не утомляет, но надо быть готовым к тому, что перемещения и смена транспорта активная
М
МАКСИМ
9 окт 2025
Прекрасный знаток города и достопримечательностей, чувствует настроение и желание туристов.
Т
Татьяна
24 сен 2025
Хочется поблагодарить Ольгу за проведенную экскурсию. Мы были в Токио впервые, поэтому было важно, чтобы гид сориентировал нас в городе.
Самостоятельно мы точно не смогли бы охватить столько локаций. Ольга в течение 6 часов сопровождала нас по городу, сориентировала в токийском метро и показала основные достопримечательности. Гид было пунктуальна и доброжелательна, по нашему желанию несколько скорректировала маршрут.
Мы остались довольны проверенной экскурсией.
Эдуард
18 авг 2025
Отличный вариант для первого дня в Токио. Ольга помогает практическими действиями (например, взаимодействие с токийским метро или рекомендации по гаджетам для охлаждения (что всем точно понадобится летом в Японии) и
Наталья
18 июл 2025
Спасибо ОЛЬГЕ,за рассказ о Токио и людях проживающих в этой замечательной стране.
Все,что было запланировано Ольга нам показала,да еще рассказала как добраться до других достопримечательностей,и много всего,что нас интересовало.
А
Артем
6 июл 2025
Все прошло отлично! понравилось
Nika
29 июн 2025
Ольга в целом была неплоха, она провела нас по большинству мест из запланированного маршрута. Однако некоторые моменты оставили не совсем приятное впечатление. Во-первых, она опоздала. Мы уже согласились на 30-минутную
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв и за то, что выбрали мою экскурсию!
Жаль, что некоторые моменты доставили неудобства — особенно с
A
Aleksandra
25 апр 2025
Очень понравилась экскурсия! Рекомендую!
День прошёл легко и позитивно. Ольга - приятный в общении человек, не навязчивый, тонко чувствующая настроение. Отвечала на все наши вопросы, рассказала много интересных и запоминающихся фактов.
Т
Таня
20 апр 2025
Я прекрасно провела время на этом туре и рекомендую его. Ольга очень приятна в общении. Она сделала маршрут таким чтобы мне было интересно в зависимости от того что я уже видела. Я узнала очень много про историю Токио, а так же про нынешнюю жизнь.
