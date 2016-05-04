Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Токио

Экскурсию заказывали на 1й же день пребывания в Токио, и это было правильное решение, несмотря на усталость после самолета и бессонную ночь. Мила нас встретила в гостинице, никуда не торопила, дала время нам спокойно переодеться и повела в метро... это было реально полезной ее помощь в том, как разобраться в разных транспортных нюансах Токио. На метро, а потом пешком мы добрались до небольшого, но уютного парка внутри жилого района, совсем не туристического... смотрели на местные свадьбы и на карпов, любовались бонсаями и сакуры... Потом мы были в Shibuya - смотрели на знаменитый перекресток и покупали себе еду... Ну а потом была САКУРА около императорского дворца, полно народу и масса Впечатлений. Мила много отвечала на вопросы, сама что-то рассказывала, давала советы по предстоящему маршруту по Японии. Это все, конечно, было очень полезно... Потом Мила сопроводила нас обратно в отель, не глядя на часы и не торопя, хотя это было уже вне времени, отведенного для этой экскурсии... в общем, мы остались довольны экскурсией, несмотря на то, что физически было непросто в 1й день поездки...