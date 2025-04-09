Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Токио

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Цветы сакуры в большом Токио

Созерцать мимолетную красоту - умиротворенная прогулка по цветущим местам города
Продолжительность цветения сакуры в Токио — дней 10, от силы 2 недели в конце марта-начале апреля.

Я предлагаю воспользоваться случаем, если вы будете в городе в этот промежуток, и посетить вместе со мной необычные места, где мы сможем насладиться впечатляющей красотой цветущих деревьев.
5
4 отзыва
Цветы сакуры в большом Токио
Цветы сакуры в большом Токио
Цветы сакуры в большом Токио

Описание экскурсии

Мы будем полдня до наступления темноты гулять и любоваться сакурой в нетуристических местах:

  • в старинном японском саду в престижном жилом квартале;
  • прямо над обрывом (бывшим когда-то частью внешней стены замка) с видом на линию горизонта западной части Токио;
  • на набережной вдоль небольшой реки, где цветы вечером подсвечиваются бумажными фонарями, а улица усеяна запруженными японцами кафе и лотками с напитками (сакура для современных японцев – это прежде всего повод… выпить).

Где это будет интересно вам и уместно, я буду рассказывать о городе и районах, которые мы посетим.

Или же мы можем сразу покинуть город и отправиться (1 час на поезде) в его окрестности, чтобы полюбоваться сакурой на фоне старинных храмов и памятников архитектуры.

Организационные детали

  • Стоимость проезда на общественном транспорте гостей и гида не включена, но она составит не более 3,000-4,000 йен на человека за целый день.
  • Если ваш отель в пределах кольцевой линии JR Яманоте, я вас заберу. Если нет — мы обсудим, как вам добраться до места встречи, которое определим совместно.

Пожалуйста, бронируйте как можно раньше, так как свободного времени у меня уже не так много.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 385 туристов
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по
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специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
A
Мы прилетели в апреле и, конечно, побежали смотреть на цветущую сакуру. В Токио очень многолюдно, особенно в красивых садах. Мастерство найти места, чтобы наслаждаться цветами, а не шумом толп. Мила
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этим мастерством обладает: провела нас хитрыми (“козьмими”, как говорит сама Мила) тропками по самым клевым локациям, с легкостью, переплетая свою речь шутками, поведала нам множество интересностей о Японии и традициях, мы избежали толп, сберегли силы, налюбовались красотами, узнали кучу нового, получили наводки еще что посмотреть, послушать для полного погружения.
Одним словом, мы получили массу удовольствия от этой экскурсии и от общения с Милой и очень хотим еще гулять с ней по разным уголкам Японии, надеюсь, это случится в скором времени.

Мы прилетели в апреле и, конечно, побежали смотреть на цветущую сакуру. В Токио очень многолюдно, особенно
Мы прилетели в апреле и, конечно, побежали смотреть на цветущую сакуру. В Токио очень многолюдно, особенно
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Е
Экскурсию заказывали на 1й же день пребывания в Токио, и это было правильное решение, несмотря на усталость после самолета и бессонную ночь. Мила нас встретила в гостинице, никуда не торопила,
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дала время нам спокойно переодеться и повела в метро… это было реально полезной ее помощь в том, как разобраться в разных транспортных нюансах Токио. На метро, а потом пешком мы добрались до небольшого, но уютного парка внутри жилого района, совсем не туристического… смотрели на местные свадьбы и на карпов, любовались бонсаями и сакуры… Потом мы были в Shibuya - смотрели на знаменитый перекресток и покупали себе еду… Ну а потом была САКУРА около императорского дворца, полно народу и масса Впечатлений. Мила много отвечала на вопросы, сама что-то рассказывала, давала советы по предстоящему маршруту по Японии. Это все, конечно, было очень полезно… Потом Мила сопроводила нас обратно в отель, не глядя на часы и не торопя, хотя это было уже вне времени, отведенного для этой экскурсии… в общем, мы остались довольны экскурсией, несмотря на то, что физически было непросто в 1й день поездки…

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Н
Нам чрезвычайно не повезло с погодой, за что Мила все время извинялась:)) Но несмотря на дождь и не по сезону холод мы посмотрели на цветение сакуры в традиционных для любования,
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но не туристических местах и сделали хорошие фотографии. Мила профессиональный и очень внимательный гид. Она работает в полную силу, давая возможность получить широкое и детальное представление о предмете экскурсии. Мила хорошо владеет японским и прекрасно ориентируется в городе. Поэтому она еще и помогла нам разобраться с разными бытовыми вопросами и планами на следующие дни. Рекомендую всем. Мила находит общий язык и с детьми и с взрослыми и умеет сохранить внимание к теме экскурсии

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Лилия
Мила - очень хорошо подготовленный экскурсовод. Понравилось все: места, фактаж, сам гид. Мила еще очень помогла нам разобраться в особенностях японской культуры и быта. Кроме этого она еще и приятный человек. Однозначно рекомендую.
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