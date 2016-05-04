Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Токио

Мы будем полдня до наступления темноты гулять 👣 и любоваться сакурой в нетуристических местах:

в старинном японском саду в престижном жилом квартале;

прямо над обрывом (бывшим когда-то частью внешней стены замка) с видом на линию горизонта западной части Токио;

на набережной вдоль небольшой реки, где цветы вечером подсвечиваются бумажными фонарями, а улица усеяна запруженными японцами кафе и лотками с напитками (сакура для современных японцев – это прежде всего повод… выпить).

Где это будет интересно вам и уместно, я буду рассказывать о городе и районах, которые мы посетим.

Или же мы можем сразу покинуть город 🏙️ и отправиться (1 час на поезде) в его окрестности, чтобы полюбоваться сакурой на фоне старинных храмов и памятников архитектуры.

Организационные детали

Стоимость проезда на общественном транспорте гостей и гида не включена, но она составит не более 3, 000-4, 000 йен на человека за целый день.

Если ваш отель 🏨 в пределах кольцевой линии JR Яманоте, я вас заберу. Если нет — мы обсудим, как вам добраться до места встречи, которое определим совместно.

Пожалуйста, бронируйте как можно раньше, так как свободного времени у меня уже не так много.