Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Токио

Цветы сакуры в большом Токио

Созерцать мимолетную красоту — умиротворенная прогулка по цветущим местам города

5
3 отзыва
Mila
Mila – Гид из Токио
Продолжительность цветения сакуры в Токио — дней 10, от силы 2 недели в конце марта-начале апреля.

Я предлагаю воспользоваться случаем, если вы будете в городе в этот промежуток, и посетить вместе со мной необычные места, где мы сможем насладиться впечатляющей красотой цветущих деревьев.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Цветы сакуры в большом Токио
Цветы сакуры в большом Токио

Мы будем полдня до наступления темноты гулять 👣 и любоваться сакурой в нетуристических местах:

  • в старинном японском саду в престижном жилом квартале;
  • прямо над обрывом (бывшим когда-то частью внешней стены замка) с видом на линию горизонта западной части Токио;
  • на набережной вдоль небольшой реки, где цветы вечером подсвечиваются бумажными фонарями, а улица усеяна запруженными японцами кафе и лотками с напитками (сакура для современных японцев – это прежде всего повод… выпить).

Где это будет интересно вам и уместно, я буду рассказывать о городе и районах, которые мы посетим.

Или же мы можем сразу покинуть город 🏙️ и отправиться (1 час на поезде) в его окрестности, чтобы полюбоваться сакурой на фоне старинных храмов и памятников архитектуры.

Организационные детали

  • Стоимость проезда на общественном транспорте гостей и гида не включена, но она составит не более 3, 000-4, 000 йен на человека за целый день.
  • Если ваш отель 🏨 в пределах кольцевой линии JR Яманоте, я вас заберу. Если нет — мы обсудим, как вам добраться до места встречи, которое определим совместно.

Пожалуйста, бронируйте как можно раньше, так как свободного времени у меня уже не так много.

Цветы сакуры в большом Токио
Цветы сакуры в большом Токио
Цветы сакуры в большом Токио
Цветы сакуры в большом Токио
Цветы сакуры в большом Токио
Цветы сакуры в большом Токио
Цветы сакуры в большом Токио
Цветы сакуры в большом Токио

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Mila
Mila
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду инстаграм-аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.
Напишите мне

3 настоящих отзыва от туристов

4 мая 2016
Мила - очень хорошо подготовленный экскурсовод. Понравилось все: места, фактаж, сам гид. Мила еще очень помогла нам разобраться в особенностях японской культуры и быта. Кроме этого она еще и приятный человек. Однозначно рекомендую.
14 апр 2016
Экскурсию заказывали на 1й же день пребывания в Токио, и это было правильное решение, несмотря на усталость после самолета и бессонную ночь. Мила нас встретила в гостинице, никуда не торопила, дала время нам спокойно переодеться и повела в метро... это было реально полезной ее помощь в том, как разобраться в разных транспортных нюансах Токио. На метро, а потом пешком мы добрались до небольшого, но уютного парка внутри жилого района, совсем не туристического... смотрели на местные свадьбы и на карпов, любовались бонсаями и сакуры... Потом мы были в Shibuya - смотрели на знаменитый перекресток и покупали себе еду... Ну а потом была САКУРА около императорского дворца, полно народу и масса Впечатлений. Мила много отвечала на вопросы, сама что-то рассказывала, давала советы по предстоящему маршруту по Японии. Это все, конечно, было очень полезно... Потом Мила сопроводила нас обратно в отель, не глядя на часы и не торопя, хотя это было уже вне времени, отведенного для этой экскурсии... в общем, мы остались довольны экскурсией, несмотря на то, что физически было непросто в 1й день поездки...
10 апр 2015
Нам чрезвычайно не повезло с погодой, за что Мила все время извинялась :)) Но несмотря на дождь и не по сезону холод мы посмотрели на цветение сакуры в традиционных для любования, но не туристических местах и сделали хорошие фотографии. Мила профессиональный и очень внимательный гид. Она работает в полную силу, давая возможность получить широкое и детальное представление о предмете экскурсии. Мила хорошо владеет японским и прекрасно ориентируется в городе. Поэтому она еще и помогла нам разобраться с разными бытовыми вопросами и планами на следующие дни. Рекомендую всем. Мила находит общий язык и с детьми и с взрослыми и умеет сохранить внимание к теме экскурсии

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Токио

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🏡Выездные

Mila проводит ещё 5 экскурсий

Гурманы на Гинзе
250
2 часа
Гурманы на Гинзе
6 отзывов
Узнать всё о гастрономической стороне Токио и продегустировать лучшие специалитеты в ресторанах
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
330
3.5 часа
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
7 отзывов
Островок спокойствия с древними традициями и ресторанами изысканной японской кухни
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
222
2 часа
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
3 отзыва
Раскрыть пользу популярного зелёного чая и попробовать отборные сорта в аутентичной обстановке
Прогулка по пригороду Токио
272
4 часа
Прогулка по пригороду Токио
2 отзыва
Алые клёны, храмовый комплекс Дзиндайдзи и местные вкусности
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
400
8 часов
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
1 отзыв
Прикоснуться к многовековой традиции — сбор зеленого чая на плантации в префектуре Сидзуока

Еще несколько необычных экскурсий в Токио

Золотой маршрут по Токио
$365
8 часов
Золотой маршрут по Токио
Токио за четыре часа
180
4 часа
Токио за четыре часа
26 отзывов
Рассмотреть город в через его историю: от старейших храмов до футуристических панорам
Все прелести Токио за один день
$310
8 часов
Все прелести Токио за один день
Токио на весь день
300
8 часов
Токио на весь день
52 отзыва
История, культура и поразительное многообразие столицы Японии
Билеты в Музей студии Гибли
$65
8 часов
Билеты в Музей студии Гибли
2 отзыва
Разнообразный Токио за 5 часов
200
5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов
84 отзыва
Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города
У нас ещё много экскурсий 😎 в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Токио