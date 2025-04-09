Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Токио

Продолжительность цветения сакуры в Токио — дней 10, от силы 2 недели в конце марта-начале апреля.
Я предлагаю воспользоваться случаем, если вы будете в городе в этот промежуток, и посетить вместе со мной необычные места, где мы сможем насладиться впечатляющей красотой цветущих деревьев.
Я предлагаю воспользоваться случаем, если вы будете в городе в этот промежуток, и посетить вместе со мной необычные места, где мы сможем насладиться впечатляющей красотой цветущих деревьев.
Описание экскурсии
Мы будем полдня до наступления темноты гулять и любоваться сакурой в нетуристических местах:
- в старинном японском саду в престижном жилом квартале;
- прямо над обрывом (бывшим когда-то частью внешней стены замка) с видом на линию горизонта западной части Токио;
- на набережной вдоль небольшой реки, где цветы вечером подсвечиваются бумажными фонарями, а улица усеяна запруженными японцами кафе и лотками с напитками (сакура для современных японцев – это прежде всего повод… выпить).
Где это будет интересно вам и уместно, я буду рассказывать о городе и районах, которые мы посетим.
Или же мы можем сразу покинуть город и отправиться (1 час на поезде) в его окрестности, чтобы полюбоваться сакурой на фоне старинных храмов и памятников архитектуры.
Организационные детали
- Стоимость проезда на общественном транспорте гостей и гида не включена, но она составит не более 3,000-4,000 йен на человека за целый день.
- Если ваш отель в пределах кольцевой линии JR Яманоте, я вас заберу. Если нет — мы обсудим, как вам добраться до места встречи, которое определим совместно.
Пожалуйста, бронируйте как можно раньше, так как свободного времени у меня уже не так много.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 385 туристов
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Мы прилетели в апреле и, конечно, побежали смотреть на цветущую сакуру. В Токио очень многолюдно, особенно в красивых садах. Мастерство найти места, чтобы наслаждаться цветами, а не шумом толп. Мила
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Е
Экскурсию заказывали на 1й же день пребывания в Токио, и это было правильное решение, несмотря на усталость после самолета и бессонную ночь. Мила нас встретила в гостинице, никуда не торопила,
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Н
Нам чрезвычайно не повезло с погодой, за что Мила все время извинялась:)) Но несмотря на дождь и не по сезону холод мы посмотрели на цветение сакуры в традиционных для любования,
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Мила - очень хорошо подготовленный экскурсовод. Понравилось все: места, фактаж, сам гид. Мила еще очень помогла нам разобраться в особенностях японской культуры и быта. Кроме этого она еще и приятный человек. Однозначно рекомендую.
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