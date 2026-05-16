3 отзыва оставили туристы

Вас ждет незабываемое путешествие по Токио, где история и современность переплетаются в едином ритме этого уникального города.Начните свое знакомство с японской столицы с экскурсии «Токио - первая встреча», где вы

увидите величественный Императорский дворец, окунетесь в роскошь модного района Гиндза и ощутите атмосферу будущего на искусственном острове Одайба. Ваш личный гид раскроет истории, скрытые за стенами дворца, поделится уникальными фактами о японской культуре и традициях. Откройте для себя настоящий Токио, полный контрастов и открытий, и унесите с собой воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь

Описание экскурсии

Токио сквозь века

Экскурсия начнется в самом сердце Токио — на императорской площади. Вы посетите дворец, построенный в XVI веке во времена правления Иеясу, первого сёгуна династии Токугава. Я расскажу, как в Японии наследовался престол, сколько в стране было правителей и какие события из жизни императорской семьи навсегда вошли в историю. А еще открою секрет, была ли все-таки в Японии гаремная система. Далее вы совершите прыжок во времени и окажетесь в фешенебельном районе Гиндза, где представлены магазины всех известных брендов. Если захотите передохнуть, я покажу место, где всего за 5 долларов можно выпить кофе, на пенке которого будет ваше фото.

Знакомство с «городом будущего»

Вы увидите здание японского театра кабуки и узнаете, почему на его сцене все роли исполняют мужчины. Я расскажу, почему именно Токио считается основоположником этого театрального искусства и в чем особенности. Далее мы устремимся в «город будущего» и отправимся на большой искусственный остров Одайба. Вы узнаете, с какой целью в Токио создавались насыпные острова и как они используются сейчас. А еще я покажу вам японскую статую свободы.