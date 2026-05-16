3 отзыва оставили туристы

Экскурсия начнется в самом сердце Токио — на императорской площади. Вы посетите дворец, построенный в XVI веке во времена правления Иеясу, первого сёгуна династии Токугава. Я расскажу, как в Японии наследовался престол, сколько в стране было правителей и какие события из жизни императорской семьи навсегда вошли в историю. А еще открою секрет, была ли все-таки в Японии гаремная система. Далее вы совершите прыжок во времени и окажетесь в фешенебельном районе Гиндза, где представлены магазины всех известных брендов. Если захотите передохнуть, я покажу место, где всего за 5 долларов можно выпить кофе, на пенке которого будет ваше фото.
Знакомство с «городом будущего»
Вы увидите здание японского театра кабуки и узнаете, почему на его сцене все роли исполняют мужчины. Я расскажу, почему именно Токио считается основоположником этого театрального искусства и в чем особенности. Далее мы устремимся в «город будущего» и отправимся на большой искусственный остров Одайба. Вы узнаете, с какой целью в Токио создавались насыпные острова и как они используются сейчас. А еще я покажу вам японскую статую свободы.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 8.5 часов
Провела экскурсии для 330 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я живу в Японии более 15 лет, очень ее люблю и прекрасно знакома с местной историей и традициями. С удовольствием проведу для вас экскурсии на личном автомобиле в Токио, Йокогаме, Камакуре, Хаконэ и Никко. До встречи в стране восходящего солнца!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Здравствуйте, экскурсия прошла просто замечательно! Мы путешествовали с сыном, Ольга по моей просьбе перестроила маршрут с учетом моих пожеланий, сын остался в восторге, побывали в контактном зоопарке с капибарами, это была мечта моего сына, покатались на корабле амфибии, я даже не знала о его существовани, ответила на все наши вопросы! Наша семья осталась в полном восторге! Спасибо большое!
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Игорь
Всё прошло отлично. Ольга всегда была на связи, за несколько дней до экскурсии напомнила о нашей договорённости. Без проблем согласовали новое место встречи, дополнения и пожелания. Экскурсия проходила в формате читать дальшеуменьшить
интересной беседы и непринуждённо, Ольга отлично знает Японию во всех её проявлениях, от истории до современного уклада жизни японцев, на все свои вопросы получили развёрнутые ответы, где надо с цифрами и ценами, нам очень понравилось. Посмотрели основные достопримечательности, погуляли, покушали традиционной японской еды. В завершении дочь получила неожиданный подарок и была в восторге, две фигурки из японского анимэ, которые теперь занимают центральное место на её полке)) Ольге огромное спасибо за знакомство с Токио! Категорически рекомендую.
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М
Марина
Это была очень-очень насыщенная экскурсия! Мы посмотрели всё и даже больше запланированного, а за организацию шоппинга и возможность увидеть Хатико Ольге отдельное спасибо! ☺️ Мы впервые в Токио и с уверенностью скажу, что сами бы мы столько не успели посмотреть. Мои самые лучшие рекомендации!!
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Y
Yuliya
Если вы впервые в Токио, то Ольга рассказывает все объекты, которые проезжаете. Интересно будет людям любого возраста, тк Ольга покажет и расскажет, помимо достопримечательностей, магазины по интересу. Нам очень понравилось!
+2
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Владислав
У нас был расписан план 10 дневного путешествия по Японии. Визы были на руках, отели почти везде забронированы, гиды в Киото и Токио. За месяц до поездки списались с Ольгой, читать дальшеуменьшить
она нам посоветовала, где удобней остановиться в Токио. Все вопросы по путешествию были закрыты. И вот за 2 недели до поездки, к сожалению у нас срывается гид в Киото, которого даже за 1.5 месяца до поездки было трудно найти. И здесь нас выручает Ольга) Даёт контакт замечательного гида Софии, которая сделала по нашему запросу экскурсию-квест для ребёнка.
В Токио Ольга встретила нас возле отеля. Машина была полностью подготовлена (водичка, зонты, детское кресло). По дороге на 1 точку нашей прогулки, мы узнали что Ольга живет в Японии более 20 лет, рассказала как устроена система образования, система управления государством, про районы которые проезжаем. Во время экскурсии подстраивалась под темп и запросы нашего ребенка. Мы посетили необычный контактный зоопарк с капибарами, сурикатами и прочими зверями. Позже смотрели большого трансформера, статую свободы и гуляли по красивому парку на Одайбе. Ребенок был в восторге) Позже поехали к Императорскому дворцу. Узнали всё об императорской семье, их отношениях с сегуном, посмотрели их дворец и увидели кортеж.
В завершении прогулки Ольга посоветовала в каком ресторане поужинать, что ещё интересного можно посетить в Токио и не только.
Знакомство с Ольгой обогатило нас знаниями о японцах, их чувстве юмора, устройстве быта и жизни. Спасибо вам 🙇♂️
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Karina
Первое знакомство с Токио у нас было с Олей. Буквально накануне экскурсии, мы попросили Олю поменять время на более раннее, чем мы заранее забронировали, а также поменять место встречи и читать дальшеуменьшить
окончание экскурсии. И спасибо огромное Оле, что она без всяких вопросов согласилась. Было очень приятно, что Оля с утра позаботилась о нас и предупредила до экскурсии о похолодании и, чтобы мы одевались соответственно, так как часть экскурсии пешая. В конце экскурсии, Оля приготовила подарки не только детям, но и взрослым! Мы очень здорово провели с ней время. Было комфортно и, главное, познавательно! Огромное ей спасибо!