3 отзыва оставили туристы

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Токио — первая встреча

Главные «визитные карточки» города на насыщенной автомобильной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

300 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Ольга – Гид в Токио
Вы увидите все знаковые исторические и современные достопримечательности 🏛️ японской столицы: императорский дворец, статую свободы, искусственный остров 🏝️ Одайба, театр кабуки, модный район Гиндза и многое другое.

Я расскажу, как Токио, несмотря на непростую историю 📖, стал современным динамичным мегаполисом.

А еще поделюсь с вами интересными деталями японской культуры и бытовой жизни местного населения.

Вы сможете отделить правду о Токио от стереотипов и почувствовать истинную душу этого загадочного места!
Токио — первая встреча
Токио — первая встреча

Что вас ожидает

Токио сквозь века
Экскурсия начнется в самом сердце Токио — на императорской площади. Вы посетите дворец, построенный в XVI веке во времена правления Иеясу, первого сёгуна династии Токугава. Я расскажу, как в Японии наследовался престол, сколько в стране было правителей и какие события из жизни императорской семьи навсегда вошли в историю. А еще открою секрет, была ли все-таки в Японии гаремная система. Далее вы совершите прыжок во времени и окажетесь в фешенебельном районе Гиндза, где представлены магазины всех известных брендов. Если захотите передохнуть, я покажу место, где всего за 5 долларов можно выпить кофе, на пенке которого будет ваше фото.

Знакомство с «городом будущего»
Вы увидите здание японского театра кабуки и узнаете, почему на его сцене все роли исполняют мужчины. Я расскажу, почему именно Токио считается основоположником этого театрального искусства и в чем особенности. Далее мы устремимся в «город будущего» и отправимся на большой искусственный остров Одайба. Вы узнаете, с какой целью в Токио создавались насыпные острова и как они используются сейчас. А еще я покажу вам японскую статую свободы, колесо обозрения высотой 115 метров и выставочный комплекс «Гаражи», где коллекционеры представляют винтажные машины различных марок.

Токио — первая встреча
Токио — первая встреча
Токио — первая встреча
Токио — первая встреча
Токио — первая встреча
Токио — первая встреча
Токио — первая встреча
Токио — первая встреча
Токио — первая встреча
Токио — первая встреча

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Добрый день, дорогие путешественники! Я живу в Японии более 15 лет, очень ее люблю и прекрасно знакома с местной историей и традициями. С удовольствием проведу для вас экскурсии на личном автомобиле в Токио, Йокогаме, Камакуре, Хаконэ и Никко. До встречи в стране восходящего солнца!
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3 отзыва оставили туристы

1 октября 2019
Экскурсия очень понравилось. Ольга наш гид забрала нас прямо от гостиницы, хотя этого не предполагалось и наша гостиница была достаточно далеко от места встречи. Беседы были интересные на разные темы о Японии. Спасибо!
5 сентября 2019
Хороший, эрудированный гид. Хорошо знает Токио и предмет рассказа. Экскурсия прошла легко: на машине. Многое узнали и посмотрели. Были в Токио первый раз и поэтому задавали гиду много вопросов. Ольга полно и терпеливо отвечала. Спасибо большое Ольге. Татьяна и Лев Басс.
17 июля 2019
В Токио были один день - транзит через Японию в Канаду. Один день был использован с максимальной пользой.

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