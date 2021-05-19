Полезная информация о Токио

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Местное время в Токио
05:0952
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаТокио
По-английскиTokyo
Это столицаТокио является столицей Японии
Население города8 336 599 чел.
АэропортыХанеда HND, Нарита NRT
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота44 м. от уровня моря

Где находится Токио на карте

Токио фото города
Токио

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