Полезная информация о Токио
Что нужно знать о Токио: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ и название аэропортов, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 64 экскурсии
Где находится Токио на карте
Токио
Популярные экскурсии в Токио
$
365
за чел.
$
310
за чел.
Восьмичасовая экскурсия по ключевым достопримечательностям Токио.
5
2 отзыва
$
65
за чел.
Когда вы окажетесь в Токио, билеты в музей аниме-студии Гибли могут закончиться. Каждый день в музей проходит только 4 экскурсионные группы: в 10 часо...
$
300
за чел.
5
26 отзывов
€
180
за чел.
Рассмотреть город в через его историю: от старейших храмов до футуристических панорам