Христианские символы Токио: от гонений Токугава до собора Николай-до
Проследить путь религии в Японии через городские ландшафты
В 16 веке христианство пришло в Японию вместе с европейскими миссионерами, но вскоре оказалось под запретом на два столетия.
На прогулке по Токио мы проследим эту историю — от эпохи гонений и политики сакоку до появления собора Николай-до, поговорим о скрытых христианах и разберёмся, какое место вера занимает в Японии сегодня.
Описание экскурсии
Встреча у станции «Ниппори». Начнём прогулку с краткого рассказа об истории христианства в Японии: поговорим о первых европейских миссионерах, деятельности Франциска Ксаверия, расцвете христианства в 16 веке, гонениях и политике изоляции.
Кладбище Янака. Мы расскажем, кто такие какурэ кириситан — скрытые христиане, как им удавалось сохранять веру во времена запрета и почему власти опасались христианства. Также посетим могилу святителя Николая Японского и поговорим о его роли в истории страны.
Старые кварталы Янака. Пройдём через один из немногих районов Токио, сохранивших атмосферу довоенного города, и представим, как выглядела столица в конце эпохи Эдо и начале эпохи Мэйдзи.
Канъэй-дзи. Посетим главный храм рода Токугава и один из важнейших религиозных центров эпохи Эдо. Поговорим о причинах запрета христианства, политике сакоку, системе храмовой регистрации населения и восстании Симабара. Мы покажем исторические изображения миссионеров, скрытых христиан и знаменитые фумиэ — таблички, которые использовались для испытания веры.
Парк Уэно. Поговорим о падении сёгуната Токугава, открытии страны миру и возвращении религиозной свободы. Увидим пруд Синобадзу, старинные аллеи и памятники эпохи Мэйдзи.
Николай-до. Завершим экскурсию у православного собора, ставшего символом новой Японии, открытой миру после веков изоляции. Вы узнаете, как святитель Николай Японский основал Японскую православную церковь, почему многие жители приняли православие и как эта традиция сохраняется сегодня. Если собор будет открыт, осмотрим его интерьер.
Организационные детали
Остаток стоимости оплачивается до начала экскурсии наличными — в долларах США или японских иенах по курсу на день проведения.
Для посещения собора Николай-до предусмотрено добровольное пожертвование — 300 иен (≈ $2) за чел.
Для изучения доп. иллюстраций и аудиоматериалов понадобится смартфон с мессенджером Telegram и наушники
Каждый участник получит памятный сувенир
С вами будет гид из нашей команды
во вторник в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$105
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Ниппори»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 26 туристов
Живу в Токио с семьёй с 2017 года и знаю его не только как турист, а как человек, для которого этот город стал домом. Мне нравится находить места, где оживает читать дальшеуменьшить
старая Япония — улочки с историей, храмы с особой энергетикой и тихие уголки, скрытые от шумных маршрутов.
Кандидат педагогических наук, дипломированный социальный работник. Была заведующей кафедрой УлГПУ. Мой подход и погружение в тему — научный как с точки зрения проработки материала, так и с точки зрения оптики. В то же время для меня важно оживить на экскурсиях-прогулках настоящий дух Токио. Поэтому со мной вы не только узнаете интересные факты, но и услышите истории, которыми не делятся путеводители.
Часто работаю в паре с моей дочерью — Софьей — студенткой школы международных и социальных наук университета Цукубы, исследовательские интересы которой сосредоточены на различных аспектах социальных отклонений японцев.
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «Христианские символы Токио: от гонений Токугава до собора Николай-до»