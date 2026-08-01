В 16 веке христианство пришло в Японию вместе с европейскими миссионерами, но вскоре оказалось под запретом на два столетия. На прогулке по Токио мы проследим эту историю — от эпохи гонений и политики сакоку до появления собора Николай-до, поговорим о скрытых христианах и разберёмся, какое место вера занимает в Японии сегодня.

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Описание экскурсии

Встреча у станции «Ниппори». Начнём прогулку с краткого рассказа об истории христианства в Японии: поговорим о первых европейских миссионерах, деятельности Франциска Ксаверия, расцвете христианства в 16 веке, гонениях и политике изоляции.

Кладбище Янака. Мы расскажем, кто такие какурэ кириситан — скрытые христиане, как им удавалось сохранять веру во времена запрета и почему власти опасались христианства. Также посетим могилу святителя Николая Японского и поговорим о его роли в истории страны.

Старые кварталы Янака. Пройдём через один из немногих районов Токио, сохранивших атмосферу довоенного города, и представим, как выглядела столица в конце эпохи Эдо и начале эпохи Мэйдзи.

Канъэй-дзи. Посетим главный храм рода Токугава и один из важнейших религиозных центров эпохи Эдо. Поговорим о причинах запрета христианства, политике сакоку, системе храмовой регистрации населения и восстании Симабара. Мы покажем исторические изображения миссионеров, скрытых христиан и знаменитые фумиэ — таблички, которые использовались для испытания веры.

Парк Уэно. Поговорим о падении сёгуната Токугава, открытии страны миру и возвращении религиозной свободы. Увидим пруд Синобадзу, старинные аллеи и памятники эпохи Мэйдзи.

Николай-до. Завершим экскурсию у православного собора, ставшего символом новой Японии, открытой миру после веков изоляции. Вы узнаете, как святитель Николай Японский основал Японскую православную церковь, почему многие жители приняли православие и как эта традиция сохраняется сегодня. Если собор будет открыт, осмотрим его интерьер.

Организационные детали