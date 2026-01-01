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Открывая Японию: неделя в Токио с глубоким погружением в жизнь и культуру Страны восходящего солнца

Столица и окрестности, а также всё самое интересное об императорах, самураях, гейшах и роботах
Этот тур для тех, кто хочет понять Японию и раскрыть её характер через архитектуру, религию, обычаи, философию. Вы изучите топовые достопримечательности и локации, редко попадающие в стандартные маршруты.

Увидите, как старинные
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кварталы, храмы, дворцы, сады контрастируют с ультрасовременными небоскрёбами и технологиями завтрашнего дня. Погрузитесь в столетия истории, от имперского Эдо до футуристического 21 века.

В Кавагоэ поговорите о самураях и бусидо, в Асакусе осмотрите семь счастливых храмов и познакомитесь с традицией исполнения желаний.

В Ёсиваре прикоснётесь к культуре гейш и ойран, а на священной горе Такао — в легенды о духах тэнгу и ценности аскетов ямабуси.

Откроете для себя миры анимации, роботов и цифрового искусства, побеседуете о роли императора в прошлом и сейчас, обсудите повседневную жизнь японцев. Уверены, эта страна вас удивит!

Открывая Японию: неделя в Токио с глубоким погружением в жизнь и культуру Страны восходящего солнца
Открывая Японию: неделя в Токио с глубоким погружением в жизнь и культуру Страны восходящего солнца
Открывая Японию: неделя в Токио с глубоким погружением в жизнь и культуру Страны восходящего солнца

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Токио

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Дадим гайд для самостоятельной прогулки по ближайшим достопримечательностям, магазинам, ресторанам.

2 день

Жизнь самураев, архитектура и духовное наследие

Отправимся в Кавагоэ — исторический город, сохранивший атмосферу эпохи Эдо. Пройдём по кварталу старинных складов Курадзукури, беседуя о торговле и роли самураев в управлении государством. Увидим колокольню Токи-но Канэ, которая вот уже несколько веков звучит 4 раза в день.

Посетим резиденцию Хонмару Готэн — единственную сохранившуюся часть замка, а также святилище Хикава и храм Кита-ин, связанный с сёгунами Токугава. Осмотрим 500 архатов — каменных буддийских статуй с собственным характером и выражением лица. Завершим на улице Тайсё-роман, где попробуем рамен.

Пройдём около ∼6 км.

Жизнь самураев, архитектура и духовное наследие
3 день

Государственность, императорская власть и культура

Начнём день у бывшего замка Эдо — резиденции императора. Осмотрим древние стены, рвы и мост Нидзюбаси, пройдём через ворота Отэмон и Восточные сады. Побеседуем о японской монархии и роли современного правителя.

Погуляем по району Асакуса, одному из старейших в столице. Здесь увидим святилище Сэнсо-дзи, торговую улицу Накамисэ и несколько необычных храмов, связанных с народными верованиями эпохи Эдо. Познакомимся с кварталом Ёсивара, жизнью гейш и ойран.

Пройдём около ∼8 км.

Государственность, императорская власть и культура
4 день

Искусство, эстетика и культура созерцания

Утром пройдёмся по одному из красивейших парков Японии, Коисикава Коракуэн. Прикоснёмся к принципам эстетики, символике природных элементов, философии традиционного сада.

Пообедаем сябу-сябу (бульон с мясом и овощами) и направимся в музей «Гибли». Рассмотрим эскизы и экспозиции, посвящённые созданию анимации. Увидим уникальные короткометражные фильмы, демонстрируемые только здесь.

Пройдём около ∼5 км.

Искусство, эстетика и культура созерцания
5 день

Духовные традиции и природа

Этот день проведём на склонах священной горы Такао. Поднимемся на фуникулёре и продолжим путь пешком через храм Якуо-ин и лес. Обсудим традиции ямабуси и легенды о духах тэнгу. Полюбуемся видами со смотровой и побываем в Саду японских макак. Завершим прогулку отдыхом в онсэнах — на горячих источниках, дарующих расслабление.

Пройдём около ∼6 км.

Духовные традиции и природа
6 день

Новейшие технологии и достижения

Посвятим день искусственному острову Одайба. Изучим современные районы, увидим панорамы Токийского залива и робота Гандам.

Посетим музей «Мираикан» и познакомимся с новейшими достижениями науки, робототехники, искусственного интеллекта и космических исследований. Понаблюдаем за роботом-андроидом Азимо, который умеет ходить, бегать, распознавать людей и взаимодействовать с посетителями.

Также побываем в музее цифрового искусства TeamLab Planets — одном из самых известных интерактивных пространств Японии, где свет, вода и звук создают уникальный виртуальный мир.

Пройдём около ∼5 км.

Новейшие технологии и достижения
7 день

Возвращение домой

После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет$1050
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Консультации по японской культуре, истории, религии и традициям
  • Подробный гайд для самостоятельных прогулок в свободное время
  • Групповой чат участников - организация, поддержка, подготовка к туру
  • Подарок на память
Что не входит в цену
  • Билеты в Токио и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины - 1500-2000 йен ($9-12) за один
  • Проезд на общественном транспорте
  • Посещение онсэна + аренда полотенец - 1000 + 600 йен ($6 + 4)
  • Медицинская и туристическая страховка
  • Визовый сбор
  • Раннее заселение / поздний выезд в отеле
  • Для заездов 5-11 октября, 19-25 октября и 2-8 ноября предусмотрена скидка: стоимость тура составляет $1050
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, 9:00
Завершение: Аэропорт Токио, после 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 26 туристов
Живу в Токио с семьёй с 2017 года и знаю его не только как турист, а как человек, для которого этот город стал домом. Мне нравится находить места, где оживает
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старая Япония — улочки с историей, храмы с особой энергетикой и тихие уголки, скрытые от шумных маршрутов. Кандидат педагогических наук, дипломированный социальный работник. Была заведующей кафедрой УлГПУ. Мой подход и погружение в тему — научный как с точки зрения проработки материала, так и с точки зрения оптики. В то же время для меня важно оживить на экскурсиях-прогулках настоящий дух Токио. Поэтому со мной вы не только узнаете интересные факты, но и услышите истории, которыми не делятся путеводители. Часто работаю в паре с моей дочерью — Софьей — студенткой школы международных и социальных наук университета Цукубы, исследовательские интересы которой сосредоточены на различных аспектах социальных отклонений японцев.

Тур входит в следующие категории Токио

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