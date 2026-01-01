Увидите, как старинные
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 6+
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Токио
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Дадим гайд для самостоятельной прогулки по ближайшим достопримечательностям, магазинам, ресторанам.
Жизнь самураев, архитектура и духовное наследие
Отправимся в Кавагоэ — исторический город, сохранивший атмосферу эпохи Эдо. Пройдём по кварталу старинных складов Курадзукури, беседуя о торговле и роли самураев в управлении государством. Увидим колокольню Токи-но Канэ, которая вот уже несколько веков звучит 4 раза в день.
Посетим резиденцию Хонмару Готэн — единственную сохранившуюся часть замка, а также святилище Хикава и храм Кита-ин, связанный с сёгунами Токугава. Осмотрим 500 архатов — каменных буддийских статуй с собственным характером и выражением лица. Завершим на улице Тайсё-роман, где попробуем рамен.
Пройдём около ∼6 км.
Государственность, императорская власть и культура
Начнём день у бывшего замка Эдо — резиденции императора. Осмотрим древние стены, рвы и мост Нидзюбаси, пройдём через ворота Отэмон и Восточные сады. Побеседуем о японской монархии и роли современного правителя.
Погуляем по району Асакуса, одному из старейших в столице. Здесь увидим святилище Сэнсо-дзи, торговую улицу Накамисэ и несколько необычных храмов, связанных с народными верованиями эпохи Эдо. Познакомимся с кварталом Ёсивара, жизнью гейш и ойран.
Пройдём около ∼8 км.
Искусство, эстетика и культура созерцания
Утром пройдёмся по одному из красивейших парков Японии, Коисикава Коракуэн. Прикоснёмся к принципам эстетики, символике природных элементов, философии традиционного сада.
Пообедаем сябу-сябу (бульон с мясом и овощами) и направимся в музей «Гибли». Рассмотрим эскизы и экспозиции, посвящённые созданию анимации. Увидим уникальные короткометражные фильмы, демонстрируемые только здесь.
Пройдём около ∼5 км.
Духовные традиции и природа
Этот день проведём на склонах священной горы Такао. Поднимемся на фуникулёре и продолжим путь пешком через храм Якуо-ин и лес. Обсудим традиции ямабуси и легенды о духах тэнгу. Полюбуемся видами со смотровой и побываем в Саду японских макак. Завершим прогулку отдыхом в онсэнах — на горячих источниках, дарующих расслабление.
Пройдём около ∼6 км.
Новейшие технологии и достижения
Посвятим день искусственному острову Одайба. Изучим современные районы, увидим панорамы Токийского залива и робота Гандам.
Посетим музей «Мираикан» и познакомимся с новейшими достижениями науки, робототехники, искусственного интеллекта и космических исследований. Понаблюдаем за роботом-андроидом Азимо, который умеет ходить, бегать, распознавать людей и взаимодействовать с посетителями.
Также побываем в музее цифрового искусства TeamLab Planets — одном из самых известных интерактивных пространств Японии, где свет, вода и звук создают уникальный виртуальный мир.
Пройдём около ∼5 км.
Возвращение домой
После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$1050
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Сопровождение гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Консультации по японской культуре, истории, религии и традициям
- Подробный гайд для самостоятельных прогулок в свободное время
- Групповой чат участников - организация, поддержка, подготовка к туру
- Подарок на память
Что не входит в цену
- Билеты в Токио и обратно в ваш город
- Обеды, ужины - 1500-2000 йен ($9-12) за один
- Проезд на общественном транспорте
- Посещение онсэна + аренда полотенец - 1000 + 600 йен ($6 + 4)
- Медицинская и туристическая страховка
- Визовый сбор
- Раннее заселение / поздний выезд в отеле
- Для заездов 5-11 октября, 19-25 октября и 2-8 ноября предусмотрена скидка: стоимость тура составляет $1050