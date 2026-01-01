Отправимся в Кавагоэ — исторический город, сохранивший атмосферу эпохи Эдо. Пройдём по кварталу старинных складов Курадзукури, беседуя о торговле и роли самураев в управлении государством. Увидим колокольню Токи-но Канэ, которая вот уже несколько веков звучит 4 раза в день.

Посетим резиденцию Хонмару Готэн — единственную сохранившуюся часть замка, а также святилище Хикава и храм Кита-ин, связанный с сёгунами Токугава. Осмотрим 500 архатов — каменных буддийских статуй с собственным характером и выражением лица. Завершим на улице Тайсё-роман, где попробуем рамен.

Пройдём около ∼6 км.