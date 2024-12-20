Япония в розовом наряде: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
Поучаствовать в чайной церемонии, узнать, как готовят саке и посетить футуристичный остров Одайба
Едем туда, где в воздухе витает аромат сакуры, а на улицах гармонично соседствуют современные небоскрёбы и уютные чайные домики.
Добро пожаловать в Японию! В течение недели мы успеем насладиться контрастами Токио, атмосферой Киото, сокровищами Нары, а также Йокогамы и Камакуры.
Заглянем в будущее, побывав на острове Одайба, пройдёмся по знаменитой Сибуе и преодолеем множество священных врат Фусими Инари.
Описание тура
Организационные детали
Японская виза оформляется бесплатно в консульстве Японии. Срок получения визы от 3 до 5 рабочих дней. При необходимости оказываем помощь в получении японской визы.
Программа тура по дням
1 день
Конничива, Токио
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. По дороге вы уже успеете очароваться колоритом столицы. Разместившись, отправимся гулять по Гиндзе — торговому кварталу, утопающему в мерцании витрин множества ресторанов, клубов и магазинов.
2 день
Императорский дворец, район Асакуса, храмовый комплекс Сэнсо-дзи и остров Одайба
Утром направимся в Императорский дворец, расположенный на территории бывшего замка Эдо. Полюбуемся величием японской архитектуры и узнаем историю этого памятника культуры.
Далее переместимся в район Асакуса, сохранивший колорит старого Токио. В эпоху Эдо здесь находилось много развлекательных заведений, но квартал сгорел из-за бомбардировок во время Второй Мировой войны. Его восстановили и теперь жители и туристы вновь могут проводить в Асакусе свой досуг.
Затем заглянем в храмовый комплекс Сэнсо-дзи. Наш путь пройдёт через торговую улицу Накамисэ-дори, где вы точно найдёте сувениры для себя и близких. Сэнсо-дзи является самым старым буддийским храмом на территории Токио. По преданиям, он был основан в 628 году.
После этого беспилотный монорельс домчит нас до искусственного острова Одайба. Проедем по Радужному мосту и насладимся потрясающими видами на город и море. По прибытии у вас будет возможность побывать в «Музее будущего» и познакомиться с достижениями науки и современных технологий.
Поужинаем в ресторане с видом на Токийский залив и вернёмся в отель.
3 день
Камакура и Йокогама
Сегодня начнём день с поездки в Камакуру, расположившийся по побережье Тихого океана. В этом древнем городе вы сможете погулять по живописным пляжам, погрузиться в атмосферу эпохи самураев и, конечно, посетить аутентичные храмы. Например, мы зайдём в главный синтоистский храм Цуругаока Хатимангу, а ещё побываем в храме Хасэ-дера, где находится деревянная статуя Каннон.
Затем переместимся в Йокогаму — крупнейший портовый город Японии. Его визитной карточкой является башня «Yokohama Landmark», возвышающаяся на 296 метров над землёй. Мы поднимемся на её смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на залив. Далее пройдёмся по району «Минато Мирай 21». Это название переводится как «гавань будущего». Оценим необычные архитектурные решения, а желающие смогут прокатиться на огромном колесе обозрения вместимостью 480 человек.
4 день
Киото: Фусими Инари и район Гион
Утром грузимся в скоростной поезд, который доставит нас в Киото. По прибытии мы посетим храмовый комплекс Фусими Инари. Его защищают более 10 000 ритуальных врат оранжевого цвета, торий. Они установлены на всех дорожках храмового комплекса настолько плотно, что образуют коридоры.
После этого погуляем по району Гион, хранящему историю гейш. Большинство местных зданий составляют деревянные чайные домики. Здесь сливаются традиционная японская культура и современность.
Вернёмся в Токио.
5 день
Чайная церемония в Удзи и достопримечательности Нары
Позавтракав, поедем в город, который считается родиной японского чая. По прибытии в Удзи узнаем историю напитка и поучаствуем в настоящей чайной церемонии для полного погружения в эту культуру.
Затем доберёмся до Нары. Здесь олени гуляют по улицам и паркам, поэтому везде можно приобрести специальный корм и подружиться с обитателями города. Посетим храмовый комплекс Тодай-дзи, в котором находится самая большая статуя Будды. Далее пройдём в синтоистское святилище Касуга-тайся. Оно славится своими фонарями, украшающими внутренний двор. При святилище также находится ботанический сад «Манъёсю».
На обратном пути в Киото заглянем на сакеварню и познакомимся с процессом изготовления традиционного японского саке.
6 день
Бамбуковая роща Арасиямы, храмы Кинкаку-дзи и Рёан-дзи
Продолжаем исследовать сокровища Киото. Сегодня утром погуляем по бамбуковой роще Арасиямы. Атмосфера здесь сказочная! Далее побываем в храме Кинкаку-дзи, который также называют «Золотым павильоном». Главной святыней этого места является статуя Авалокитешвары — «Будды сострадания».
Затем посетим храм Рёан-дзи и помедитируем в его знаменитом саду камней. Вечером вернёмся в Токио.
7 день
Знаковые районы Токио: Сибуя, Харадзюку и Синдзюку
В этот день будем гулять по самым интересным районам столицы. Сначала посетим Сибую — настоящий центр моды. Именно здесь лучше всего изучать ночную жизнь города. Пройдём по Омотэсандо, зелёной аллее, а затем переместимся в Харадзюку, где вы погрузитесь в разнообразие молодёжной культуры.
Вечером нас ждут огни района Синдзюку, в котором расположена самая оживленная железнодорожная станция мира. Множество гостиниц, универмагов, фирменных магазинов, кинотеатров, ресторанов и других локаций для веселого и приятного времяпрепровождения.
8 день
Окончание тура
До отъезда у вас будет время закупиться подарками для себя и близких. Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
$2980
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки в отеле
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты
Чайная церемония
Что не входит в цену
Перелёт до Японии и обратно
Остальное питание
Страховка (обязательна) - 20 $. При необходимости оказываем помощь в оформлении
Виза (при необходимости оказываем помощь в оформлении)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Токио, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 40 туристов
Всем привет! Я опытный организатор туров, специализируюсь на двух направлениях: ретриты в места силы в Абхазии и туры в Японию. Концепция моих туров — познание и раскрытие себя через путешествие, читать дальшеуменьшить
трансформация, освоение нового. Более 15 лет назад я стала заниматься практиками саморазвития и получила образование психолога, прошла инициацию в мастера Рейки. С Японией же мое знакомство произошло 30 лет назад — я училась на Факультете мировой экономики по специализация «Япония», изучала иероглифы, а затем училась и работала в этой необыкновенной стране.
Суши, гейши, караоке, самураи, аниме – это те клише, с которыми у многих ассоциируется
Япония. Однако это лишь малая часть! Я тщательно продумываю маршрут и выбираю самое лучшее для вас — чтобы показать самобытную и загадочную, традиционную и современную Японию. Добро пожаловать, друзья!
Мои путешествия — это, прежде всего, отдых со смыслом, креативность, и перезагрузка души и тела. Я стараюсь продумать в путешествиях все детали и учесть ваши пожелания, потому что сама люблю путешествовать качественно и с комфортом.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
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А
Александра
Очень хорошая интересная программа, позволяющая за короткий срок увидеть совершенно разные стороны Японии. Понравилось, что было всего два отеля (оба комфортные и в удобных местах), прекрасные русскоязычные гиды - их читать дальшеуменьшить
у нас было три, и каждый рассказал весьма много интересного и об истории Японии, и о своем личном опыте жизни в этой стране. Организатор и тур-лидер в одном лице, Елена - очень ответственный, внимательный человек, она старалась максимально удовлетворять запросы всех участников и эффективно решала возникающие мелкие проблемы. Мы много перемещались на поездах и метро и благодаря Елене разобрались в этой не самой простой системе; потом в свободное время легко ездили сами по всему Токио. Я выбрала этот тур среди нескольких вариантов. Эта мечта сбылась - мы поехали на целый день на микроавтобусе и посетили удивительно красивые видовые места, в том числе озеро Кавагучико и этническую деревню. Япония открылась нам целиком - это была большая удача, и воспоминания об этом останутся на всю жизнь. Нам немного не повезло с погодой (несколько дней было дождливых и пасмурных), зато очень повезло с сакурой - благодаря поздней весне мы застали самый пик ее цветения и налюбовались ею вдоволь. Прекрасные впечатления от моей первой поездки в Японию, спасибо Елене!
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М
Марина
Хочу поблагодарить гида Елену за организацию нашего первого путешествия в Японию. Благодаря отзывчивости, оперативности, приветливости и искреннему доброжелательному отношению мы получили незабываемые впечатления! По всем вопросам о поездке она давала читать дальшеуменьшить
исчерпывающее пояснение, помогла сориентироваться с выбором по-настоящему интересных экскурсий. Отели в Токио и Киото, которые были выбраны, были комфортным и имели очень удобное расположение. Елена очень хорошо продумала программу, поэтому нам удалось в короткий срок посмотреть разную Японию, и технологическую и традиционную, современную и кусочек прошлого. Впечатления остались чудесные: супертехнологичный и сверкающий огнями Токио, традиционный и спокойный Киото, невероятно красивый сад мхов монастыря Сайходзи и городок Камакура, ручные олени и заросшие зеленью храмы в Нара и даже возможность самим приготовить суши. Елена учла все наши пожелания, а так как с нами был ребенок, это было непросто)! Приехали в самое удачное время, клёны ещё только краснели, с погодой повезло, за исключением одного дня, который мы тоже провели с пользой -шопинг в Японии это тоже незабываемо)! Впечатлений куча и все позитивные! Спасибо Елене!
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З
Зухра
Если честно и очень коротко - … сбылась моя мечта!))) Своё путешествие в Японию, я почему-то всё время откладывала на «потом». Но в середине месяца (за 2,5 недели до вылета), читать дальшеуменьшить
мы с мужем вдруг решились, хотя я очень сомневалась, что у нас всё это получится🙈: успеть получить визу, купить билеты, забронировать отели, продумать маршрут. Сейчас мне кажется это нереальным. И я считаю, что нам просто очень сильно повезло. Хотела выразить искреннюю благодарность и признательность Елене, за помощь в организации нашего путешествия! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Елена сделала практически невозможное и у нас получилась незабываемая поездка! Единственное о чём жалею, что не смогли провести в Японии больше времени, чем хотели. Очень надеюсь, что у нас будет возможность вернуться в эту волшебную и незабываемую страну. Если Вы ищите индивидуальный подход, внимательного, ответственного и профессионального эксперта для путешествия в Японию - я рекомендую Елену!
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Тур входит в следующие категории Токио
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