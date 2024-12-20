Утром направимся в Императорский дворец, расположенный на территории бывшего замка Эдо. Полюбуемся величием японской архитектуры и узнаем историю этого памятника культуры.

Далее переместимся в район Асакуса, сохранивший колорит старого Токио. В эпоху Эдо здесь находилось много развлекательных заведений, но квартал сгорел из-за бомбардировок во время Второй Мировой войны. Его восстановили и теперь жители и туристы вновь могут проводить в Асакусе свой досуг.

Затем заглянем в храмовый комплекс Сэнсо-дзи. Наш путь пройдёт через торговую улицу Накамисэ-дори, где вы точно найдёте сувениры для себя и близких. Сэнсо-дзи является самым старым буддийским храмом на территории Токио. По преданиям, он был основан в 628 году.

После этого беспилотный монорельс домчит нас до искусственного острова Одайба. Проедем по Радужному мосту и насладимся потрясающими видами на город и море. По прибытии у вас будет возможность побывать в «Музее будущего» и познакомиться с достижениями науки и современных технологий.

Поужинаем в ресторане с видом на Токийский залив и вернёмся в отель.