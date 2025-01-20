7 дней
В покоях Фудзиямы: Токио, Киото, Нара, Хаконе, Йокогама и Камакура
Подружиться с оленями, увидеть Большого Будду и подняться на Комагатаке по канатной дороге
Начало: Аэропорт Ханэда, время зависит от времени вашего п...
20 янв в 10:00
1 фев в 10:00
$5100 за человека
11 дней
Гранд-тур в Японию: большое путешествие от Токио до Осаки
Покормить оленей с руки, увидеть Фудзи во всей красе и пожить в традиционном рёкане
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
1 апр в 10:00
1 окт в 08:00
$2290 за человека
13 дней
Нестандартная Япония от Окинавы до Хоккайдо: 3 сезона, киты и народ айну
Полюбоваться ранней сакурой и гейзерами, побывать на фестивале фонариков и узнать местную культуру
Начало: Токио, аэропорт, время - по договорённости
«С желающими мы поедем в зоопарк Асахияма, где проходят прогулки с пингвинами»
10 фев в 10:00
$2800 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Животные»
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