Гранд-тур в Японию: большое путешествие от Токио до Осаки
Покормить оленей с руки, увидеть Фудзи во всей красе и пожить в традиционном рёкане
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
«А ещё в местном парке живут олени, которых считают божественными посланниками»
1 окт в 08:00
16 ноя в 08:00
$2550 за человека
В покоях Фудзиямы: Токио, Киото, Нара, Хаконе, Йокогама и Камакура
Подружиться с оленями, увидеть Большого Будду и подняться на Комагатаке по канатной дороге
Начало: Аэропорт Ханэда, время зависит от времени вашего п...
«Увидим знаменитый храм Тодайдзи с Большим Буддой, встретить оленей в парке Нара и посетить святилище Касуга-тайся»
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
$5100 за человека
Молодёжный тур в мини-группе по Японии: мастер-класс по суши, шоу гейш, Диснейленд и Фудзи
Погулять с оленями в Наре, расслабиться в онсене, исследовать Токио, Киото и Гион и увидеть горы
Начало: Аэропорт Токио, встречаем все в течение дня
«Может пойти дождь, дорога перекроется или олень вдруг решит украсть сендвич»
17 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
$3220 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «К оленям»
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