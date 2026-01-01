Большой тур по осенней Японии: сезон красных клёнов, 4 города и релакс в онсенах (мини-группа)
Влюбиться в осенние пейзажи, увидеть древние храмы и познакомиться с оленями
Начало: Токио, аэропорт Ханэда или Нарита, 14:30
«Также будем передвигаться на микроавтобусе во время 2 экскурсий, на метро по городу и на скоростном поезде «Синкансэн» между городами»
14 ноя в 10:00
$2500 за человека
-
10%
Молодёжный тур в мини-группе по Японии: мастер-класс по суши, шоу гейш, Диснейленд и Фудзи
Погулять с оленями в Наре, расслабиться в онсене, исследовать Токио, Киото и Гион и увидеть горы
Начало: Аэропорт Токио, встречаем всех в течение дня
«У нас будет минивэн и маршрут под ключ»
2 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$3150
$3500 за человека
Невероятная осень в Японии: от небоскрёбов Токио до природы Хоккайдо и Фудзиямы (мини-группа)
Поучаствовать в гастрофестивале и утином забеге, узнать традиции айну и увидеть гейзеры
Начало: Токио, 14:30
«Минивэн, междугородний транспорт, синкансен, самолёт, метро»
13 сен в 14:30
$2300 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «На микроавтобусе»
Самые популярные туры этой рубрики в Токио
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Токио
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Токио в августе 2026
Сейчас в Токио в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 2300 до 3150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать туры на микроавтобусе в Токио с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Токио и помогут вам в полноценном путешествии в 2026 году!