Весеннее настроение 5 городов Японии, Фудзи и водные прогулки
Прокатиться по озеру у подножия вулкана-легенды, искупаться в онсэнах и заглянуть в будущее
Начало: Токио, 12:00
18 мар в 12:00
1 апр в 12:00
$3490 за человека
В Японию на цветение сакуры: Токио, Хаконэ, Киото и Осака с экскурсиями и программой по желанию
Посетить знаменитые районы столицы, увидеть Фудзи, встретить гейш, побывать в самурайском замке
Начало: Аэропорт Токио, 18:00 (трансфер за доплату)
25 мар в 18:00
1 мая в 18:00
175 000 ₽ за человека
Погружение в культуру Японии: прошлое и настоящее 4 городов
Увидеть культовые районы Токио, погулять по кварталу гейш в Киото, исследовать Нару и Осаку
Начало: Токио, точное место - по договорённости, с 10:00
22 мая в 10:00
148 000 ₽ за человека
