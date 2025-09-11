Зимний отпуск на Хонсю и Окинаве: 4 города и встреча с горбатыми китами
Исследовать Токио, Киото, Наху, побывать в Осаке и вблизи понаблюдать за морскими гигантами
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
6 янв в 10:00
$2800 за человека
Страна восходящего солнца в период адзисай: 4 города, японские традиции, священные горы
Налюбоваться гортензиями, выпить маття, надеть кимоно, переночевать в рёкане с онсэном и монастыре
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
28 мая в 10:00
$2800 за человека
Япония в сезон момидзи: большое путешествие с ночёвками в рёкане и монастыре
Полюбоваться клёнами и Фудзи, обойти Токио, Киото, Осаку, посетить Хиросиму и чайную церемонию
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
1 дек в 10:00
$2600 за человека
