У местных есть даже такое понятие — момидзигари, это традиционный процесс
ноя
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется приобретать рекомендуемый нами авиабилет. Также рекомендуется купить местную сим-карту с интернетом.
Виза в Японию оформляется бесплатно в посольстве Японии в Москве, Питере или Владивостоке (или через доверенное лицо). Мы пришлём вам все необходимые бумаги, будем курировать вашу подготовку и подачу. Если вы живёте в другом городе России, то есть 2 варианта: написать доверенность на друга в Москве/Питере/Владивостоке в письменной форме и прислать ему документы, чтобы он подал за вас. Или за доп. плату (около 4000 ₽) обратиться в визовый центр и оформить документы через него. Мы дадим вам контакты визового центра и поможем с оформлением. Если вы находитесь не в России, то вы сможете подать на визу в вашей стране при наличии гражданства или ВНЖ/ПМЖ.
Питание. Включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Трансфер из/в аэропорт на минивэне. Также будем передвигаться на микроавтобусе во время 2 экскурсий, на метро по городу и на скоростном поезде «Синкансэн» между городами.
Дети. Рекомендуемый возраст детей — от 13 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Программа тура насыщенная, но сбалансированная. Будем много ходить пешком и передвигаться на транспорте.
Виза. Нужна, оформляется бесплатно в посольстве Японии в Москве, Питере или Владивостоке (или через доверенное лицо). Мы пришлём вам все необходимые бумаги, будем курировать вашу подготовку и подачу.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Токио и отвезём в отель. Если вы прилетаете раньше/позже или у вас не рекомендованный нами рейс, то вы можете сами доехать до отеля или за доплату мы закажем вам трансфер.
По желанию можем погулять по ночному городу, пройтись по оживлённым улочкам и побывать в финансовом центре города — районах Маруноути и Юракутё, а оттуда отправиться в Гиндзу. Если мы прибудем в Токио после обеда, то вечером у вас будет свободное время на отдых вместо прогулки.
Фудзияма, любование красными клёнами и посещение горячих источников
Сегодня поедем к знаменитой Фудзи, а для этого встанем и начнём путешествие очень рано, чтобы избежать пробок. Сделаем остановку у пагоды Тюраито, преодолеем множество ступенек и поднимемся на смотровую точку с невероятным видом на Фудзияму. Затем полюбуемся вулканом в отражении озера Кавагутико.
Пройдём по кленовому туннелю и насладимся процессом момидзигари — традиционным для японцев любованием осенними красками листьев.
Дальше мы прибудем к онсенам — местным баням с ваннами с горячими источниками на свежем воздухе. Купаться в термах будем с видом на Фудзи! Вы сможете окунуться в воды с разными температурами, полежать в гидромассажных ваннах или сходить в сауну. Если вы не захотите купаться, то сможете расслабиться в лаунж-зоне, посетить ресторан или побывать на массаже. Посещение онсена и другие процедуры оплачиваются дополнительно.
К вечеру вернёмся в отель на микроавтобусе.
Исследуем районы Токио: Асакуса, Акихабара и Гинза
Начнём исследовать столицу. Передвигаться сегодня будем на метро. Доедем до района Асакуса, где можно почувствовать атмосферу старого Токио, осмотреть восстановленные постройки, заглянуть в торговые лавочки и увидеть храм Сэнсо-дзи — старейшую буддийскую святыню города.
Переместимся в район Акихабара и окажемся в мире аниме. Здесь есть множество магазинов с атрибутикой и кафе, где вас обслужат любымые аниме-персонажи. А ещё это отличный фон для эффектных фотографий.
На очереди самый дорогой район в стране — Гинза. Именно тут стали появляться первые европейские магазины и рестораны после открытия Японии. Мы полюбуемся театром Кабуки и попадём на выставку новых моделей Nissan.
На метро вернёмся в отель, заберём вещи и на такси поедем на вокзал. Сядем на скоростной поезд до Киото. По прибытии в город заселимся в гостиницу.
Экскурсия по Киото: Золотой павильон, философский сад камней, ворота тории и храм То-дзи
Утром начнём экскурсию по достопримечательностям Киото на микроавтобусе. Побываем в храме Кинкаку-дзи (Золотом павильоне), полюбуемся прудом и классическим японским садом. Заглянем в чайный домик, где по желанию можно выпить чай маття с местными сладостями (за доплату).
Погуляем по саду камней Рёан-дзи 15 века, а на закате посетим синтоистский храм Фусими Инари. К нему ведут ярко-красные ворота тории. При входе увидим скульптуры лис. Ещё заглянем в храм То-дзи 8 века с самой высокой пагодой в Японии. А завершим день любованием клёнами — вечером включится специальная подсветка, отчего деревья станут ещё более живописными.
Замок Нидзё, район гейш Гион и храм Компирага-гу
Сегодня будем передвигаться на метро и пешком. Отправимся в резиденцию сёгунов рода Токугава — замок Нидзё. На огромной территории расположилось несколько изящных зданий, выполненных в традиционном стиле. Здесь жили высокопоставленные военные Японии. Мы осмотрим росписи по золоту и услышим соловьиные полы — если встать на определённые половицы, они начнут издавать трели.
Затем окажемся в районе гейш Гион, пройдёмся по старинным улочкам, а если повезёт, то и встретим настоящую гейшу. Посетим храм Ясуи Компирага-гу, погуляем по району Хигасияма, где жили ремесленники и торговцы, полюбуемся пагодой. Затем у вас будет свободное время, чтобы купить сувениры и подарки у местных мастеров.
Вернёмся в отель, заберём вещи и на поезде доберёмся до Хиросимы.
Остров Миядзима: тории, милые олени и храм Дайсёин
После завтрака отправимся на остров Миядзима. Здесь осмотрим тории — священные ворота ярко-красного цвета. Во время прилива они стоят в воде, а во время отлива — на земле. А ещё здесь встретим милых оленей. Посетим павильон Хоккоку-дзиндзя, осмотрим пагоду и пройдём по святилищу Ицукусима.
Желающие смогут попробовать уникальные сладости, которые продаются только на острове и только в сезон красных клёнов — момидзи-мандзю (напоминают вафли в виде листков с разными начинками).
Заглянем в храм Дайсёин, покрутим молитвенные свитки и даже позвоним в большой колокол. А затем в полной темноте пройдём по подвалу святыни, попробуем себя в каллиграфии и осмотрим необычные фигурки, стоящие по всему храму.
Проводим закатное солнце и вернёмся обратно. Вечером вместе с желающими отправимся пробовать фирменное блюдо — окономияки (лепёшки с начинкой).
Японский сад, Мемориал мира и погружение в историю Хиросимы
Позавтракаем и пойдём к японскому саду Сюккэйэн 17 века, который создал известный чайный мастер. Он стремился сделать миниатюрные версии разных знаменитых ландшафтов. Прогуляемся, покормим карпов специальной едой и на метро отправимся к Мемориалу мира. Это единственное уцелевшее после бомбардировки здание в округе. Пройдём по Парку мира, а при желании напишем послания и позвоним в колокол.
Заглянем в Музей мира и больше узнаем о трагических событиях в истории Хиросимы. На метро вернёмся в отель, при желании и за доплату специальной службой отправим чемоданы в Атами, они прибудут в отель на следующий день.
Химэдзи Замок, сады Коко-эн и переезд в Атами
Встанем пораньше и уже в 8:00 выселимся и на поезде поедем в Химэдзи. Сегодня увидим замок Белой Цапли или Химэдзи, в котором есть множество тайных ходов. Он никогда не был захвачен и почти в неизменном виде сохранился до наших дней. Мы побываем внутри, осмотрим главную башню, пройдём по крутым лестницам, заглянем в помещения для хранения оружия и насладимся видами города.
Погуляем по 9 садам Коко-эн, а в чайном домике желающие смогут выпить по чашечке чая маття. Затем на поезде отправимся в Атами — один из древнейших курортов с горячими целебными источниками. Город расположен в кратере недействующего вулкана. Онсен для ног посетим сразу у станции. Заселимся в рёкан — традиционный отель в японском стиле с татами (матами) и футонами (матрасами). Вы сможете расслабиться в минеральных источниках — их посещение входит в стоимость.
Свободный день
Сегодня вы сможете провести день по вашему желанию. Можно продолжить отдыхать в онсене с видом на море в нашем отеле или заглянуть в другие купальни. А также прогуляться по пляжу и улочкам Атами, прокатиться по канатной дороге, отведать местных блюд или съездить в соседние городки.
Парк Синдзюку-гёэн, День Петуха и район развлечений Синдзюку
Сегодня возвращаемся в Токио на поезде. Оставим вещи в отеле и на метро доберёмся до садов при храме Мэйдзи, через них дойдём до аллеи деревьев гинко. Если клёны удивляют ярко-красными листьями, то это растение впечатлит жёлтыми оттенками. Прогуляемся до парка Синдзюку-гёэн. А затем посетим Ханодзоно-дзиндзя. Сегодня вся страна празднует День Петуха, и мы присоединимся ко всеобщему веселью, а ещё сможем купить особенные вещички и обереги, которые продаются только в этот день.
Насладимся закатом и отправимся в район развлечений Синдзюку, где высятся небоскрёбы и пестреют яркие вывески. Пройдёмся по злачным местам Токио, но не переживайте — здесь нет ничего криминального и опасного. Посетим «улицу воспоминаний» в стиле ретро, сохранившую стиль послевоенных годов.
На метро вернёмся в отель. Если останутся силы, можем погулять по ночному городу с новогодней подсветкой.
Сибуя, статуя Хатико, сад Рикугиен и новогодняя ярмарка
Утром — свободное время. Советуем посетить интерактивный музей TeamLab planets. Желающим поможем купить туда билеты. Затем на метро доберёмся до перекрёстка Сибуя — одному из самых оживлённых в мире. Сделаем фото с разных ракурсов, осмотрим статую Хатико и поедем в Харадзюку — модный и молодёжный квартал. У вас будет время, чтобы заглянуть в кафе и пройтись по магазинам.
Затем переместимся в сад Рикугиен 18 века, он сохранился почти в неизменном виде и пережил даже Вторую мировую войну. Любоваться клёнами здесь будем вечером, когда деревья подсвечиваются.
Следующая локация — новогодняя ярмарка. Здесь можно купить сувениры, подарки, угощения. В отель вернёмся на метро.
Отъезд
Сегодня отвезём вас в аэропорт к вашему рейсу. На этом наше путешествие подошло к концу, но мы рекомендуем остаться на пару дней в Токио — ему ещё есть чем вас удивить!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Экскурсии по программе, в том числе 1 экскурсия с местным русскоговорящим гидом в Токио или Киото
- Входные билеты
- Безлимитный доступ к онсенам в отеле в Атами
- Консультации и гайд по получению визы в Японию
- Сопровождение русскоговорящего тур-лидера и гида по всему маршруту
Что не входит в цену
- Билеты до Токио и обратно
- Обеды и ужины
- Трансферы по маршруту (билеты на поезда, трансферы из/в аэропорт, 2 трансфера на минивэнах) - ок. $400, оплачивается напрямую организатору за месяц до начала тура
- Транспортные карты для проезда на метро - ок. $40 (оплачивается самостоятельно)
- Доплата за 1-местное размещение - $600
- Дополнительные дни в Токио (доплата ок. $100-140 за номер за 1 ночь)