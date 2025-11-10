Рекомендуется приобретать рекомендуемый нами авиабилет. Также рекомендуется купить местную сим-карту с интернетом.

Виза в Японию оформляется бесплатно в посольстве Японии в Москве, Питере или Владивостоке (или через доверенное лицо). Мы пришлём вам все необходимые бумаги, будем курировать вашу подготовку и подачу. Если вы живёте в другом городе России, то есть 2 варианта: написать доверенность на друга в Москве/Питере/Владивостоке в письменной форме и прислать ему документы, чтобы он подал за вас. Или за доп. плату (около 4000 ₽) обратиться в визовый центр и оформить документы через него. Мы дадим вам контакты визового центра и поможем с оформлением. Если вы находитесь не в России, то вы сможете подать на визу в вашей стране при наличии гражданства или ВНЖ/ПМЖ.

Питание. Включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Трансфер из/в аэропорт на минивэне. Также будем передвигаться на микроавтобусе во время 2 экскурсий, на метро по городу и на скоростном поезде «Синкансэн» между городами.

Дети. Рекомендуемый возраст детей — от 13 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Программа тура насыщенная, но сбалансированная. Будем много ходить пешком и передвигаться на транспорте.

