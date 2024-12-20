Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
3 мая в 08:00
13 мая в 08:00
223 000 ₽ за человека
Япония в розовом наряде: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
Поучаствовать в чайной церемонии, узнать, как готовят саке и посетить футуристичный остров Одайба
Начало: Аэропорт Токио, время зависит от времени вашего пр...
$2780 за человека
Когда краснеют клёны: топовые и редкие локации Японии и увлекательные активности
Покататься на фуникулёре и велосипедах, полюбоваться Фудзи и океаном и побывать на фестивале момидзи
Начало: Токио, первая половина дня
27 ноя в 10:00
$3200 за человека
Отголоски прошлого Японии: цветение сибадзакуры, древние праздники, храмовые ритуалы, домашний быт
Погрузиться в традиции, полюбоваться Фудзи, увидеть, как жили фермеры, гейши и аристократы
Начало: Аэропорт Ханеда (Токио), 14:30
12 мая в 14:30
$2100 за человека
Большой тур по осенней Японии: сезон красных клёнов и День Петуха, 4 города и релакс в онсенах
Влюбиться в осенние пейзажи, увидеть древние храмы и попасть на фестиваль в честь прихода зимы
Начало: Токио, аэропорт Ханэда или Нарита, время встречи з...
15 ноя в 10:00
$2200 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра20 декабря 2024Очень хорошая интересная программа, позволяющая за короткий срок увидеть совершенно разные стороны Японии. Понравилось, что было всего два отеля (оба
- ММарина26 ноября 2024Хочу поблагодарить гида Елену за организацию нашего первого путешествия в Японию. Благодаря отзывчивости, оперативности, приветливости и искреннему доброжелательному отношению мы
- ИИлья16 ноября 2024Путешествие в Японию октябрь 2024. Оставило неизгладимые и, главное, положительные впечатления! За столь короткий срок(9 дней) многое с группой успели увидеть
- ЗЗухра7 ноября 2024Если честно и очень коротко - … сбылась моя мечта!))) Своё путешествие в Японию, я почему-то всё время откладывала на
- ЕЕлена10 июля 2024Большое спасибо ребятам за организацию тура. К сожалению, в процессе организации были сложности, но мы их решили совместно. Гиды Евгении
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Перекрёсток Сибуя»
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- Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
- Япония в розовом наряде: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
- Когда краснеют клёны: топовые и редкие локации Японии и увлекательные активности
- Отголоски прошлого Японии: цветение сибадзакуры, древние праздники, храмовые ритуалы, домашний быт
- Большой тур по осенней Японии: сезон красных клёнов и День Петуха, 4 города и релакс в онсенах
Сколько стоит тур в Токио в апреле 2025
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