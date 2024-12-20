Перекрёсток Сибуя – туры в Токио

Найдено 5 туров в категории «Перекрёсток Сибуя» в Токио на русском языке, цены от 2100 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
10 дней
5 отзывов
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
3 мая в 08:00
13 мая в 08:00
223 000 ₽ за человека
Япония в розовом наряде: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
8 дней
3 отзыва
Япония в розовом наряде: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
Поучаствовать в чайной церемонии, узнать, как готовят саке и посетить футуристичный остров Одайба
Начало: Аэропорт Токио, время зависит от времени вашего пр...
$2780 за человека
Когда краснеют клёны: топовые и редкие локации Японии и увлекательные активности
На велосипеде
11 дней
Когда краснеют клёны: топовые и редкие локации Японии и увлекательные активности
Покататься на фуникулёре и велосипедах, полюбоваться Фудзи и океаном и побывать на фестивале момидзи
Начало: Токио, первая половина дня
27 ноя в 10:00
$3200 за человека
Отголоски прошлого Японии: цветение сибадзакуры, древние праздники, храмовые ритуалы, домашний быт
На машине
11 дней
Отголоски прошлого Японии: цветение сибадзакуры, древние праздники, храмовые ритуалы, домашний быт
Погрузиться в традиции, полюбоваться Фудзи, увидеть, как жили фермеры, гейши и аристократы
Начало: Аэропорт Ханеда (Токио), 14:30
12 мая в 14:30
$2100 за человека
Большой тур по осенней Японии: сезон красных клёнов и День Петуха, 4 города и релакс в онсенах
На машине
12 дней
Большой тур по осенней Японии: сезон красных клёнов и День Петуха, 4 города и релакс в онсенах
Влюбиться в осенние пейзажи, увидеть древние храмы и попасть на фестиваль в честь прихода зимы
Начало: Токио, аэропорт Ханэда или Нарита, время встречи з...
15 ноя в 10:00
$2200 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    20 декабря 2024
    Япония в розовом наряде: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
    Очень хорошая интересная программа, позволяющая за короткий срок увидеть совершенно разные стороны Японии. Понравилось, что было всего два отеля (оба
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    комфортные и в удобных местах), прекрасные русскоязычные гиды - их у нас было три, и каждый рассказал весьма много интересного и об истории Японии, и о своем личном опыте жизни в этой стране. Организатор и тур-лидер в одном лице, Елена - очень ответственный, внимательный человек, она старалась максимально удовлетворять запросы всех участников и эффективно решала возникающие мелкие проблемы. Мы много перемещались на поездах и метро и благодаря Елене разобрались в этой не самой простой системе; потом в свободное время легко ездили сами по всему Токио. Я выбрала этот тур среди нескольких вариантов. Эта мечта сбылась - мы поехали на целый день на микроавтобусе и посетили удивительно красивые видовые места, в том числе озеро Кавагучико и этническую деревню. Япония открылась нам целиком - это была большая удача, и воспоминания об этом останутся на всю жизнь. Нам немного не повезло с погодой (несколько дней было дождливых и пасмурных), зато очень повезло с сакурой - благодаря поздней весне мы застали самый пик ее цветения и налюбовались ею вдоволь. Прекрасные впечатления от моей первой поездки в Японию, спасибо Елене!

  • М
    Марина
    26 ноября 2024
    Япония в розовом наряде: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
    Хочу поблагодарить гида Елену за организацию нашего первого путешествия в Японию. Благодаря отзывчивости, оперативности, приветливости и искреннему доброжелательному отношению мы
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    получили незабываемые впечатления! По всем вопросам о поездке она давала исчерпывающее пояснение, помогла сориентироваться с выбором по-настоящему интересных экскурсий. Отели в Токио и Киото, которые были выбраны, были комфортным и имели очень удобное расположение. Елена очень хорошо продумала программу, поэтому нам удалось в короткий срок посмотреть разную Японию, и технологическую и традиционную, современную и кусочек прошлого. Впечатления остались чудесные: супертехнологичный и сверкающий огнями Токио, традиционный и спокойный Киото, невероятно красивый сад мхов монастыря Сайходзи и городок Камакура, ручные олени и заросшие зеленью храмы в Нара и даже возможность самим приготовить суши. Елена учла все наши пожелания, а так как с нами был ребенок, это было непросто)! Приехали в самое удачное время, клёны ещё только краснели, с погодой повезло, за исключением одного дня, который мы тоже провели с пользой -шопинг в Японии это тоже незабываемо)! Впечатлений куча и все позитивные! Спасибо Елене!

  • И
    Илья
    16 ноября 2024
    Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
    Путешествие в Японию октябрь 2024. Оставило неизгладимые и, главное, положительные впечатления! За столь короткий срок(9 дней) многое с группой успели увидеть
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    и посетить. Колорит, конечно, решает)). Также огромное спасибо гиду Евгении - маршрут был отлично продуман и исполнен. А краткие исторические справки были всегда к месту. Без неё так круто бы не получилось). В общем, абсолютно доволен и рекомендую всем сомневающимся!)

  • З
    Зухра
    7 ноября 2024
    Япония в розовом наряде: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
    Если честно и очень коротко - … сбылась моя мечта!))) Своё путешествие в Японию, я почему-то всё время откладывала на
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    «потом». Но в середине месяца (за 2,5 недели до вылета), мы с мужем вдруг решились, хотя я очень сомневалась, что у нас всё это получится🙈: успеть получить визу, купить билеты, забронировать отели, продумать маршрут. Сейчас мне кажется это нереальным. И я считаю, что нам просто очень сильно повезло. Хотела выразить искреннюю благодарность и признательность Елене, за помощь в организации нашего путешествия! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Елена сделала практически невозможное и у нас получилась незабываемая поездка! Единственное о чём жалею, что не смогли провести в Японии больше времени, чем хотели. Очень надеюсь, что у нас будет возможность вернуться в эту волшебную и незабываемую страну. Если Вы ищите индивидуальный подход, внимательного, ответственного и профессионального эксперта для путешествия в Японию - я рекомендую Елену!

  • Е
    Елена
    10 июля 2024
    Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
    Большое спасибо ребятам за организацию тура. К сожалению, в процессе организации были сложности, но мы их решили совместно. Гиды Евгении
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    - большие молодцы, было очень надёжно, комфортно и спокойно. Возникшие в ходе тура организационные моменты мы решали на месте, но надеюсь, многие насущные вопросы, такие как с бронированием мест заранее при длительных переездах, не будут возникать. Данный тур комфортен и идеален при первом знакомстве с Японией. Во-первых, вопросы логистики решены, во-вторых, дружная компания, в-третьих, при повторных посещениях страны многое будет ясно и понятно.

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Перекрёсток Сибуя»

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  1. Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
  2. Япония в розовом наряде: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
  3. Когда краснеют клёны: топовые и редкие локации Японии и увлекательные активности
  4. Отголоски прошлого Японии: цветение сибадзакуры, древние праздники, храмовые ритуалы, домашний быт
  5. Большой тур по осенней Японии: сезон красных клёнов и День Петуха, 4 города и релакс в онсенах
Сколько стоит тур в Токио в апреле 2025
Сейчас в Токио в категории "Перекрёсток Сибуя" можно забронировать 5 авторских туров от 2100 до 223 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Туры на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 5 туров на 2025 год по теме «Перекрёсток Сибуя», 8 ⭐ отзывов, цены от 2100₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь