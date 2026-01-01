Погружение в культуру Японии: прошлое и настоящее 4 городов
Увидеть культовые районы Токио, погулять по кварталу гейш в Киото, исследовать Нару и Осаку
Начало: Токио, точное место - по договорённости, с 10:00
22 мая в 10:00
148 000 ₽ за человека
Весеннее настроение 5 городов Японии, Фудзи и водные прогулки
Прокатиться по озеру у подножия вулкана-легенды, искупаться в онсэнах и заглянуть в будущее
Начало: Токио, 12:00
18 мар в 12:00
1 апр в 12:00
$3490 за человека
Токио, Киото, Нара и священная Фудзи с комфортом и погружением в традиции
Сходить в театр кабуки и музей кимоно, погладить оленей, отдохнуть в рёкане с онсэном и кайсэки
Начало: Аэропорт Токио, 9:00
15 мар в 09:00
15 ноя в 09:00
€4600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Нара»
Самые популярные туры этой рубрики в Токио
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Токио
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Токио в феврале 2026
Сейчас в Токио в категории "Нара" можно забронировать 3 тура от 3490 до 148 000.
Туры на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Нара», цены от 3490₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель