Индивидуальная
до 4 чел.
Минато Мирай - символ Йокогамы
Йокогама удивляет сочетанием традиций и современности. Минато Мирай - это культурный центр с уникальной архитектурой и видами на залив
Начало: На станции Йокогама или Сакурагичё
Сегодня в 10:30
25 сен в 10:30
$360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Погрузитесь в атмосферу японской традиции в саду Санкейэн в Йокогаме. Уникальные здания и живописные виды ждут вас в этом оазисе для эстетов
Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin...
26 сен в 11:00
27 сен в 07:00
$380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На велосипеде - по Йокогаме
С ветерком прокатиться по нескольким районам и увидеть главные исторические достопримечательности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$273 за всё до 6 чел.
