Увидеть пингвинов, побывать на краю света, где сливаются океаны, и попробовать местное вино
Вас ждёт не только встреча со слонами и жирафами во время сафари, вы увидите пингвинов и понаблюдаете за сурикатами, покормите страуса с рук и сделаете милые фотографии морских котиков, а если повезёт, то полюбуетесь китами, подплывающими совсем близко к берегу.
Окунёмся в ритм африканских мегаполисов и побудем наедине с природой, бродя по скалам и густым лесам.
А ещё продегустируем местное вино в «самом французском» регионе ЮАР и сможем попробовать свежих устриц (за доплату).
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 960
Описание
Организационные детали
Условия отмены: полный возврат (за вычетом ФПР 15%) — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования; 50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура; без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.
Виза для россиян не требуется.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Кейптауна до 14:00. Если вы прилетаете раньше, то вам придётся подождать остальных участников, а если позже, то добраться до отеля самостоятельно.
Сегодня не будет никаких экскурсий — вы сможете отдохнуть после перелёта. Вечером прогуляемся по набережной и поужинаем в ресторане, где познакомимся.
Крепость Доброй Надежды, Сады Компании и подъём на Столовую гору
После завтрака отправимся в Крепость Доброй Надежды, старейшее колониальное сооружение в Южной Африке, затем посетим Сады Компании, разбитые ещё в 17 веке. От некогда 18 гектаров растительности остался лишь небольшой зелёный островок посреди каменных джунглей. А ещё прогуляемся по улице Лонг Стрит, где смешались, кажется, все возможные архитектурные стили.
Если повезёт с погодой, поднимемся на Столовую гору, откуда открывается невероятная панорама. Добраться до высшей точки можно пешком или на фуникулёре (за доплату). В случае плохой погоды поднимемся на Сигнальную гору.
Мыс Доброй Надежды, пингвины и водная прогулка к морским котикам
Позавтракаем в отеле и в 09:00 поедем на мыс Доброй Надежды. Ехать предстоит по живописной бухте Хаут Бэй. А ещё по дороге, на пляже Боулдерс-Бич, вы увидите самую северную колонию пингвинов.
Пообедаем в ресторане морской кухни. Прибудем к мысу Доброй Надежды. Перед вами предстанет отвесная скала, обрывающаяся в океан — будто здесь и находится край света. Полюбуемся, как накатывают на чёрные камни шумные волны, сделаем эффектные кадры и поедем дальше.
Пересечём роскошные районы Кейптауна, где живут знаменитости и богатые люди, и доберёмся до рыбацкой деревушки Хаут Бей. Здесь сядем на паром и поплывём к острову, где живут морские котики.
Поднимемся на маяк и пофотографируемся, затем вернёмся в отель.
Винный день
Сегодня после завтрака вас ждёт необычная экскурсия — мы отправимся на винные фермы. Первая на сегодня ферма была основана в регионе Паарл в 17 веке! Этот край прозвали «самым французским» в ЮАР, он славится белыми винами из винограда рислинг и гевюрцтраминер. А ещё в Паарле действует крупнейший винный аукцион стран Нового Света.
На ферме по желанию и за доплату вы сможете попробовать сыры и шоколад местного производства.
В Стелленбоше посетим Деревенский музей и познакомимся с историей региона. А ещё в городке попробуем вино и поедим стейки на гриле в ресторане.
К вечеру вернёмся в Кейптаун.
Херманус, мыс Игольный и очковые пингвины
После завтрака поедем в Херманус, куда приезжают люди со всего мира, чтобы увидеть китов. Понаблюдать за удивительными животными можно с июля по декабрь, когда они подходят совсем близко к берегу.
Побываем на мысе Игольный, где соединяются Индийский и Атлантический океаны. Ехать предстоит по живописной дороге вдоль Фальшивого залива.
Ещё сегодня увидим очень редких очковых, или ослиных, пингвинов. Они издают причудливые звуки, напоминающие крик осла.
Оудсхорн - «страусиная столица мира»
Насладимся завтраком и поедем в Оудсхорн. Город называют «страусиной столицей мира», поэтому мы обязательно заедем на страусиную ферму и покормим птиц с рук.
Обедать будем в семейном ресторане «Голубая корова», где попробуем блюда местной кухни.
Ночевать будем в лодже на ферме.
Пещера Канго и сафари
Сегодня при желании вы сможете увидеть милых сурикатов, для этого придётся встать рано — около 5 утра. Вас приведут к специальному месту, где вы сможете понаблюдать, как эти маленькие зверьки будут постепенно выходить из своих норок и греться на солнышке. Если погода будет плохая, то посмотреть на сурикатов не удастся.
Вас ждёт прогулка по пещере Канго — самой длинной пещерной структуре в мире! Мы спустимся в настоящее подземное царство со множеством коридоров, тайных ходов и сталактитов, напоминающих купола и колонны.
Дальше отправимся на сафари, чтобы понаблюдать за птицами, слонами и обезьянами. А затем поедем к Индийскому океану. Ночевать будем в апартментах в Уилдернессе.
Курортный городок Найсна
После завтрака держим курс на уютный город Найсна. В устричном ресторане за доплату попробуем диких и выращенных здесь устриц, а затем отправимся за пределы Найсны и посетим парк обезьян и птиц.
При желании и за доплату можем организовать для вас развлечения: хайкинг, банджи-джампинг или прогулку на лодке.
Ночевать будем в отеле в Плеттенберг-Бей.
Сафари и свободное время
Продолжаем знакомиться с фауной Африки. На очереди дикие кошки: вы увидите львов, пантер и тигров. А затем поедем на сафари со слонами. Животных можно будет не только сфотографировать, но и погладить.
Желающие смогут пролететь на зиплайне (за доплату).
Дальше день в вашем распоряжении — вы можете провести его на пляже, купаясь и получая идеальный бархатный загар.
Национальный парк «Тситсикамма»
Сегодня побываем в национальном парке «Тситсикамма». Природа здесь удивительно богатая: есть и скалистое побережье, и густые тропические леса, и шумные водопады, и цветные реки, окрашенные местными эндемиками.
Здесь можно увидеть африканского чёрного кулика, баклана, африканскую ласку, страуса, морскую выдру, морских котиков, касаток, дельфинов и южного кита!
Любители экстрима смогут прыгнуть с высшей точки в мире для прыжков с эластичным шнуром (за доплату).
Затем вас ждёт несложная прогулка по скалам с завораживающим видом на океан. А ещё увидим лежбище ушастых тюленей.
Вернёмся в Кейптаун и заселимся в отель. Дорога займёт около 5 часов, по пути будем останавливаться в живописных местах.
Отъезд
После завтрака — выселение из отеля и самостоятельный трансфер в аэропорт к вашим рейсам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00Завершение: Кейптаун, утро. Самостоятельный трансфер до аэропорта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.